Corona’yla Mücadelede Yerli Girişimlerimiz

Tüm dünyayı etkisi altına alan ve yayılımını sürdüren Corona virüsü (COVID-19 veya SARS-CoV2) ülkemizi ve hayatımızı ciddi şekilde etkiledi. Dört bir yandan alınan önlemler ile yayılım hızının kontrol altına alınması hedeflenen bu virüsün insanlarda tespit edilmesi için de tanı kitleri geliştirilmeye devam ediyor. Tüm dünya bir yandan hem tanı kiti hem aşı hem de tedavi için ilaç geliştirmeye çalışıyor. Peki tanı kiti geliştirilmesi sürecinde Türkiyedeki girişimler ve kurumlar ne gibi çalışmalar yapıyor?







Bu sorunun cevabını konuyu IP hakları da dahil olmak üzere takip eden Patenteffect.com kurucu ortağı Mustafa Çakır’dan aldım. Patenteffect.com'a göre 9 yerli firma, hali hazırda COVID-19 için tanı kiti geliştirmiş durumda. Bazıları ise ürünlerini çok kısa sürede piyasaya çıkarmak için çalışmalarını sürdürüyor. Portföylerindeki patent başvuru sayılarını da belirten Mustafa Çakır, bu firmaların corona virüsünün tespit edilmesi sürecinde hem Türkiye için hem de diğer ülkeler için faydalı olması için ilgili firmalarla yetkilileri de biraraya getirmiş. Biz de bu yazıyla bu girişimlere ve bu konuda çalışma yapanlara bir nebze destek oluruz umarım.

ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI

Tuzla’da üretim yapan firma, geliştirdiği Bosphore Coronavirus (2019-nCoV) tanı Kiti ile insan solunum örneklerinde corona virüsünü saptıyor. Firmanın ürünü Real-Time PCR temeline dayanan tıbbi bir vücut-dışı tanı kiti. Firmanın 4 patent başvurusu var.

BIOEKSEN ARGE TEKNOLOJİLERİ

Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü (HSGM), Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB) ve Bioeksen firması ortaklığında geliştirilen, ticari satış hakları Uluslararası Sağlık Hizmetleri A.Ş. (USHAŞ)’ta olan “COVID-19 RT-qPCR Tespit Kiti” hem Türkiye’de hem de yurtdışında kullanılıyor. Ayrıca 1 patent başvuruları var.

DIAGEN BIYOTEKNOLOJI

Güvenilirliği yüksek ve PCR teknolojisine sahip COVID-19 tanı kiti geliştirmiş.

GENKORD GENETICS

Geliştirdiği tanı kiti ile, insan kanında corona virüsüne özgü IgM ve IgG antikorlarını 15 dakika içinde tespit edebilen hızlı ve basit bir test kiti. Ürün 3 hafta için satılmak üzere hazır olacakmış. Firmanın 1 patent başvurusu var.

HİBRİGEN BİYOTEKNOLOJİ

2010 yılında TÜBİTAK Teknogirişim sermaye programından destek alarak kurulan ve 2019 yılında Şirket Ortağım’dan 100.000 USD yatırım alan firmanın geliştirdiği COVID-19 tanı kiti çok kısa süre içinde piyasaya çıkmaya hazırlanıyormuş.

DS BİO VE NANO ÜRÜN TAKİP VE DOĞRULAMA

Ankara merkezli firmanın geliştirdiği Coronex COVID-19 isimli tanı kiti PCR temelli çalışıyormuş. Firmanın 2 patent başvurusu var.

NUCLEOGENE

2019 yılında kurulan startup firmanın geliştirdiği COVID-19 tanı kiti PCR temelli çalışıyormuş.

RTA LABORATUVARLARI (A1 Yaşam Bilimleri ile işbirliğinde)

A1 Yaşam Bilimleri A.Ş. ortaklığında Corona virüs tanısı için gerekli CORONA VİRUS Tanı Kiti geliştirmiş. Ürünün farklı ülkelere de ihraç ediyorlarmış. Firmanın 4 patent başvurusu var.

SENTROMER DNA TEKNOLOJILERI

Laboratuvar kullanımı için geliştirilen SentroPlex adındaki ürün COVID-19 tanısında kullanılıyormuş. Firmanın ayrıca 1 patent başvurusu var.