Girişim Ekosistemimiz Adına Gurur Dolu Bir Hafta

Bu yazı Milliyet’teki 150. yazım. Yani 150 haftadır yazıyorum. 150. haftamda güzel haberler ardı ardına geldi. Türkiye’den ilk Unicorn çıktı, Insider çok büyük bir yatırım aldı, 200 milyon TL’lik TechOne fonu kuruldu. Umarım ikinci Unicorn için bir 150 hafta daha beklemem.

Türkiye’nin ilk Unicorn’u Peak

2010 yılında kurulan önce sosyal oyun olarak başlayan, sonra mobil oyun dünyasında fırtınalar estiren Peak, Zynga tarafından geçtiğimiz Pazartesi günü 900 milyon doları nakit, 900 milyon doları Zynga hissesi karşılığında 1.8 milyar dolara satın alındı. Başta kurucusu Sidar Şahin olmak üzere tüm ekibe ve Evren Üçok, Demet Mutlu, Hummingbird Ventures ve Earlybird gibi ona inanan yatırımcılarına tebrikler.

Türkiye’den Unicorn (Milyar dolar değerlemesi olan şirket) çıkması ne anlama geliyor derseniz şöyle söyleyim. Öncelikle Unicorn kavramı tüm dünyaya bir şey satabilmenin bir sembolü. Lokal pazarda kalarak Unicorn olabilmek çok çok zor (Pazar büyük olduğu için genelde Çin’de bu tip girişimler çıkıyor). Türkiye’den Unicorn çıkması aynı zamanda yabancı yatırımcıların da iştahını kabartacak bir gelişme. Önümüzdeki dönem bir sonraki Peak’i bulmak için daha çok yabancı yatırımcı gelecektir. Bu da Türkiye’deki girişimler için daha çok finansman kaynağı anlamına geliyor.

Yatırımcılardan Hummingbird’ün Aralık 2010’da yatırdığı 500 bin avro, 200 kat değerlenmiş. Bu da hem diğer yatırımcıların hem de girişim sermayelerine yatırım yapan Limited Partner’lerin iştahını kabartacaktır. Eğer bu yazıyı okuyan büyük bir şirket çalışanıysanız ve bu dünyaya girmek istiyorsanız Limited Partner olmanızı öneririm. Şu anda 500 Istanbul, ACT, DCP, Idacapital gibi fonlar yeni fonlarını kurmaya çalışıyorlar. Bir sonraki Unicorn’u belki de onlar bulacak. O yüzden pişman olmamak istiyorsanız girişim sermayelerine Limited Partner olun. Neden girişim sermayesi kurmayalım da Limited Partner olalım diyorsanız kısaca şöyle anlatayım. Kurumsal girişim sermayesi konusu çok zor bir konu ve ana şirketteki dengeleri bozmadan direkt yatırımlar yapmak zahmetli ve dikenli bir yol. O yoldan kanlar içinde yürümektense Limited Partner olmak daha az zahmetli.

Bu arada Sidar Şahin’e önümüzdeki dönemde vatani bir görev düşüyor. 10 yılda yarattığı unicorn yolculuğunu başkalarına da anlatmalı ki başka Peak’ler gelsin. Eminim binlerce girişimci her sözünü can kulağıyla dinleyecek ve ilham alacaklardır. Bu da bir nevi ekosisteme #giveback olarak düşünülebilir.

Insider Yeni Yatırım

Henüz doğrulanmadı fakat Webrazzi’nin haberine göre Insider 32 milyon dolar yatırım almış. Zaten bir iki aydır büyük bir yatırım alacağı söylentisi vardı fakat salgın döneminde imza kısmı gecikir diye bir düşüncem vardı fakat 32 milyon dolar yatırım almalarını beklemiyordum açıkcası. Hande Çilingir ve ekibine, eski ve yeni yatırımcılarına şimdiden hayırlı olsun. Bu hızla giderlerse ve bir aksilik olmazsa bir iki seneye Insider’ı da unicorn olarak görebiliriz.

200 Milyon TL’lik Yeni Fon, TechOne

Actus Portföy ve Tarvenn Ventures, TechOne adlı 200 milyon TL’lik bir fon kurdular. Tohum ile Seri A arasında 400 bin TL ile 10 milyon TL arasında yatırım yapabilecekler. TechOne fonu Yapay Zeka, Robotik, Medikal Teknolojiler, İleri Malzeme ve Nesnelerin İnterneti alanları öncelikli olmak üzere sektör ayrımı olmadan erken aşama 50’den fazla teknoloji girişimine yatırım yapacak. Özellikle tohum aşamasında yatırım arıyorsanız bu fırsatı kaçırmayın.