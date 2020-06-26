Girişim Ekosisteminde Yoğun Gündem

“The State of Turkish Startup Ecosystem 2020” Raporu

Geçtiğimiz sene ilki yayınlanan raporun 2020 versiyonu bu hafta yayınlandı. T.C. Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi desteğiyle hazırlanan rapor yurt dışındaki yatırımcıların, fonların, Limited Partnerlerin ve girişimcilerin Türkiye’deki girişim ekosistemini daha yakından tanıması için hazırlanan bir rapor. Yani yurt dışında “Türkiye’de girişim ekosisteminde neler oluyor bilmiyoruz” sorusunun önüne geçmeye çalışıyor. Raporda hem Türkiye’deki yatırım, satın alma, hızlandırma, teknoparklarla ilgili temel bilgiler yer alıyor, hem de Ali Karabey, Atıl Erken, Barış Özistek, Cem Sertoğlu, Cenk Bayrakdar, Dilek Dayınlarlı, Ebru Dorman, Enis Hulli, Haluk Zontul, Nazım Salur, Nevzat Aydın ve Okan Kara gibi isimlerin ekosistem ile ilgili görüşleri yer alıyor. Raporu hem invest.gov.tr'den indirmenizi hem de yurt dışındaki tanıdıklarınıza göndermenizi öneririm.

İstanbul Teknoloji Ekosistemi Haritası

Endeavor Türkiye ve Endeavor Global’in araştırma birimi Endeavor Insight bir araya gelerek 2019 yılındaki İstanbul teknoloji girişimciliği ekosistemini ele alan bir çalışma gerçekleştirdi. İstanbul Kalkınma Ajansı (İSTKA) iş birliğiyle ve Eczacıbaşı Topluluğu’nun desteğiyle geçtiğimiz hafta hayata geçen haritada öne çıkan noktalar şunlar :

İstanbul teknoloji girişimciliği ekosistemi yıllardır istikrarlı bir şekilde büyümeye devam ediyor; ancak sektördeki hareketliliğin, son birkaç yıldır yavaşlama yönünde olduğu gözlemleniyor.

İstanbul teknoloji ekosistemindeki yüksek büyüme gösteren şirket (10 üzeri çalışana sahip şirketler arasında en hızlı büyüyen %20’lik kesim) kurucularıyla yapılan görüşmelere göre, girişimcilerin önündeki en büyük üç zorluğun teknik yeteneğe erişim, ileri aşama yatırıma erişim ve mevzuat olduğu görülmektedir. Mevzuat olarak; Ar-Ge ve diğer startup desteklerinin birbirinden ayrılması, teknoparklara ilişkin düzenlemeler ve çalışan hisse senedi opsiyonlarına ilişkin düzenlemelerin yetersizliği, şirketlerin yeteneği elde tutmalarını çok daha zor hale getirmektedir.

İstanbul girişimcilik ekosistemini şekillendiren mevcut network etkisinin önümüzdeki dönemde de korunması gerekmektedir.

Kamu desteği ile temelleri atılan İstanbul girişimci destek ekosistemi hızla gelişmeye devam etmektedir.

Rapordan çıkan öneriler ise şu şekilde; Karar alıcılar, İstanbul’un güçlü sektörlerinde ölçeklenen şirketlere ve ölçeklenme başarısı yakalamış yeni alanlara odaklanarak İstanbul’un gelişimine yardımcı olacak sonraki adımları belirlemelidir. Son dönemin başarılı girişimcileri ekosisteme geri vermeye teşvik edilmelidir. Yerli yatırımcı faaliyetleri artırılmalı ve ilgili politikaların geliştirilmesiyle özel sermayenin büyütülmesine gayret edilmelidir. Yeteneğe erişmek ve elde tutmak için yurtdışı Türk diasporası ve devletle iş birliği yapılmalıdır.

“The Global Startup Ecosystem Report (GSER) 2020” Raporu

Tüm girişim ekosistemlerini karşılaştıran ve her sene yayınlanan rapor dün yayınlandı. İstanbul gelişmekte olan ekosistemler sıralamasında top 100 şehir arasında 16. sırada yer aldı. Yatırım anlamında 10 üzerinden 9 alan İstanbul, bu puanıyla aslında üstündeki 4 şehirden daha iyi durumda. Performans notu 10 üzerinden 7 çıkmış. Bu sene gerek unicorn çıkarmamız, gerek yatırımların bir aksilik olmazsa geçen seneden daha yukarıda çıkacak olması bizi önümüzdeki sene daha da yukarı taşıyacaktır diye düşünüyorum.

Siber Güvenlik Demo Günü

Geçtiğimiz Salı günü Türkiye Siber Güvenlik Kümelenmesi desteğiyle 10 siber güvenlik girişimi yatırımcıların karşısına çıktı. Siber güvenlik, pandemi nedeniyle daha da dijitalleştiğimiz şu dönemde eğitim teknolojilerileri, biyoteknoloji ve eğitim ile beraber milli meselemiz olması gereken konuların başında geliyor. O nedenle yerli ve milli siber güvenlik firmalarımızın çok güçlenmesi milli bir mesele. BTRisk, Deepware, FenriScan, ICS Defense, Nettarsier, PDAccess, SafeTech, Securify, SecurKEY ve Veriket sunum yapan girişimler oldular. Web sitelerine girip beğendiklerinizi çalıştığınız kurumlara önermeniz dileğiyle.