Innogate 14. Dönem Mezunları

En beğendiğim hızlandırma programlarından biri olan Innogate’in ABD’ye seçilen 14. dönem girişimleri belli oldu. Neden beğendiğimi önce söyleyim, bu programda ana amaç girişimleri yurt dışı pazarlara, özellikle de ABD’ye hazırlamak. 2014 yılından beri 192 şirketi programa dahil eden ve katılan girişimlerin ihracat gelirleri 4 kat artmış. Bu da programın ne kadar başarılı olduğunu gösteriyor.

Programın Innogate Online Connect olarak adlandırılan hazırlık sonrası pazara giriş sürecine katılan Mobilgi, Navatom, Organon Analitik, Sparkus, Turboard, EyeCheckup, Venuex, Wipelot ve Xentron Aralık ayı boyunca ABD ve Avrupa pazarındaki potansiyel iş ortakları ve yatırımcılarla online olarak bir araya gelmiş. İlk aşamayı tamamlayan girişimlerin detayları ise şu şekilde;

Mobilgi: Kendi geliştirdiği açık sistemlere dayalı form optimizasyon teknolojisi ile bankacılık, perakende, FMCG, lojistik gibi sektörlere süreç yönetimi, veri toplama, analiz ve raporlama hizmetleri veriyor.

Navatom: Gemilerin yazılımsal ihtiyaçları üzerine gemi işletmelerine bulut tabanlı web yazılımı geliştiriyor.

Organon Analitik: Makine öğrenmesi ve yapay zekâ süreçlerini hızlandırıp, otomasyonunu sağlayarak; verilerin gerçek değerini ortaya çıkartıyor. Zamandan tasarruf etmeye ve karlılığı arttırmaya yardımcı oluyor.

Sparkus: Oyunlaştırılmış koçluk egzersizleri ile insan dokunuşunu birleştiren karma koçluk çözümleri sunuyor. Uçtan uca çözümleriyle; profesyonel koçluk, mentorluk, liderlik gelişimi gibi programlarda kurumların tüm seviyelerindeki çalışanlara kişiselleştirilmiş gelişim imkânı sağlıyor.

Turboard: İş Zekası ve Analitiği, organizasyonların stratejilerini veri güdümlü yönetmelerini, değerli iç görüleri yakalamalarını ve gelecek tahminleri yapmalarını sağlıyor.

EyeCheckup: Görme kaybını ve körlüğü erken teşhis ile önleyen yapay zekâ ile göz muayene sistemini geliştiriyor.

Venuex: Fiziksel perakendeci ve ticari gayrimenkullerin müşteri trafiğini ve satışları artırmak için iç mekân haritalarını, işletme detaylarını (POI) ve mağaza içi envanterini dijital platformlara taşıyabilecekleri bütünleşik platform sunuyor.

Wipelot: Tek bir platform üzerinden anlık veri toplama ihtiyaçlarının tümüne cevap veren gerçek zamanlı konum belirleme sistemi çözümü sunuyor.

Xentron: Araç ve sürücülerden topladıkları verinin işlenmesi için otomotiv ekosistemine uçtan uca Akıllı ve Bağlantılı Vasıta Platformu’nu sunuyor. Yurt dışı pazarına servis süreçlerini dijitalleştirdikleri Xencheck ürünleri ile çıkmayı hedefleyen firma, günde 3.000 aracın diagnostik verileri ile ülke çapındaki araç servislerinde ilk seferde doğru tamiri sağlıyor.

Açıklamalardan da gördüğünüz üzere “bu kesin tutmaz, Amerika’da pazar bu ürünü kabullenmez” diyebileceğiniz bir girişim yok. Bu girişimlerden ne kadar fazlası pazarda tutunursa bizim için o kadar iyi. Global tecrübesi olan girişimlerimizin artması hem peşi sıra gelecek girişimlerin cesaretlenmesi açısından önemli, hem de bu girişimlerde çalışacak yeteneklerin global tecrübe kazanması açısından önemli. Girişimcilikle ilgili okuduğum çoğu raporda Türkiye’deki özellikle teknik çalışanların uluslararası tecrübesinin zayıf olduğundan ve İngilizce düzeyinin zayıf olduğundan bahsediliyor. O nedenle bu tip hızlandırma programları arttıkça ve global başarı elde eden girişimlerimiz arttıkça bu açığımızı orta vadede kapatmamız mümkün. Girişimleri incelemeyi ve web sitelerine girmeyi unutmayın.