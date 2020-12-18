Kasım Ayında Yatırımlar Azaldı

Geçtiğimiz ay girişimlere yatırımlar hem adet olarak hem miktar olarak oldukça azdı. Toplamda 7 girişime 729 bin dolar yatırım yapıldı. Miktar olarak bu senenin en az yatırım yapılan ayı oldu. Yatırımlara ay ay bakmak her ne kadar doğru olmasa da yine de incelemek açısından iyi oluyor. Neden doğru değil derseniz, yatırımlar iki üç ay süren süreçler olduğu için bazen imzalar yetişmiyor, bazen bir iki saat farkla bir sonraki aya sarkıyor. Bu nedenle bu tip sarkmalar da bazen bir sonraki ayı şişiriyor, bazen bir önceki ayı şişiriyor. Tabi aynı şey yıl bazında rakamları açıklarken de geçerli. 31 Aralık’taki resmileşen büyük bir yatırım bazen iki üç gün gecikiyor ve bir sonraki yıla yansıyor, bu da tüm analizleri bozuyor. Bizim gibi senede 100-120 milyon dolar yatırımın yapıldığı ve 120 civarı yatırım turunun olduğu ülkelerde de 5 milyon dolarlık bir yatırım turunun bir iki gün geç açıklanması bile analizlerde %4-5 fark yaratıyor. O yüzden tüm analizleri bunları da göz önünde bulundurarak okumakta fayda var.

Tekrar Kasım ayına dönersek Kasım ayında hiç Seri A yatırım olmamış. Tüm yatırımlar tohum yatırımı. Bu da düşüşün en büyük sebeplerinden biri. Tohum yatırımlar önemli fakat o tohumların fidana dönüştüğünün en büyük ispatı Seri A yatırımların sayısı. Tohum yatırımlar ile Seri A yatırımlar arasında da en az 12 ay mesafe olduğu düşünürsek geçen sene ekilen tohumlardan Kasım ayına fidana dönüşen olmamış gibi bir cümle kurmak mümkün. Her zaman söylediğim gibi ülkemizde tohum aşaması için yatırımcı sıkıntısı yok. Ön tohum aşaması için ciddi sıkıntı var, yani fikir aşamasında finansman bulmak çok zor. Tabi ön tohumu çözene kadar tohumdan Seri A’ya geçişteki sıkıntıları çözmek daha öncelikli. Çünkü o ön tohum aşamasındakiler de dönüp dolaşıp tohum ile Seri A arasına sıkışacak.

Kasım ayında yatırım alan girişimler şunlar : HeyBooster, iletmen, MoovBuddy, Paratic, Radaar, T-fashion ve Vemaker.

Yukarı saydığım tüm olumsuzluklara rağmen bu sene yatırım miktarı anlamında rekor kırıldığını da tekrar hatırlatayım. Tabi bunda en büyük pay Insider, Meditopia ve Getir’e ait. Onlar olmasa miktar olarak yarıya düşecektik.

Bu senenin belki de en ilginç istatistiklerinden biri de kurumların kurumsal girişim sermayesi veya direkt olarak katıldığı yatırım turu sayısının rekor kırmasıydı. Bu sene yapılan her 5 yatırımın 4’ünde kurumlar vardı. Bu sene şimdiye kadar tam 52 yatırım turunda bir kurum veya CVC vardı. Bu tarafta ne eksik var derseniz, kurumlar ön tohum ve tohum sermaye kısımlarını az çok öğrendiler, artık Seri A yatırım turlarına daha çok destek olmalılar. O aşamalarda halen VC’ler ağır basıyor. VC’lerle ortak Seri A ve üzeri turlara daha çok girmeleri ekosistemi daha da hareketlendirecektir.

Son olarak Aralık ayında açıklanması muhtemel toplamda ~5 milyon dolar civarı yatırım daha var. İmzalar gecikmezse ve yetişirse Aralık ayı Kasım ayını unutturacak gözüküyor.