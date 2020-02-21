Ocak’ta 4 girişime 6.6 Milyon Dolar!

2019 yılı son çeyrekteki atak ile süper geçti demiştim, 2020 yılı da güzel başladı. Ocak ayında Türkiye merkezli dört girişim 6.6 milyon yatırım alırken, Londra merkezli Türk girişimcilerin kurduğu 1 girişimimiz de 4 milyon dolar yatırım aldı.

Önce yurt dışındaki Türk girişiminden bahsedeyim. Coda girişimi “Mobile Game Publishing” girişimi olarak kendini tanıtıyor. Yani oyun geliştiricilerin oyuna odaklanmasını sağlayan, pazarlamayı ve büyümeyi yöneten girişimlerden. Girişimin kurucuları arasında Mobilike adlı girişimden tanıdığımız Şekip Can Gökalp var. Mobilike’ı hatırlayanlar vardır. 2015 yılında AdColony (Opera Mediaworks) tarafından satın alınmıştı. Girişime yatırımı yapan ise Selçuk Atlı’nın kurduğu girişim olan Bunch’a da yatırım yapan Londra merkezli girişim sermayesi fonu olan LVP.

Türkiye oyun konusunda hem başarılı hem de son yıllarda önemli yatırımlar, satın almalar ile adından söz ettiriyor. Bu konuda LVP gibi oyuna özel girişim sermayesi fonu kurmak şart. Bu konuyla ilgili da ayrıca bir yazı yazacağım.

Gelelim Türkiye’deki girişimlere. Ocak ayında en büyük yatırım alan girişimlerden biri Thundra.

OpsGenie aslı girişimi hatırlıyorsunuzdur. Berkay Mollamustafaoğlu’nun kurduğu girişim Atlassian tarafından satın alınmıştı. OpsGenie ekibinden Serkan Özal’ın kurduğu girişim York IE, Growth Circuit Ventures, Battery Ventures, ScaleX Ventures ve Berkay Mollamustafaoglu’dan 4 milyon dolar yatırım almış. Girişim Boston merkezli gözüküyor ama ekibin neredeyse tamamı Ankara’da gözüktüğü için Ankara merkezli dememizde sakınca yok sanırım. İleride Amerika pazarında büyüyünce orada daha aktif olacaklardır ve belki OpsGenie gibi büyük bir miktara satın alınacaktır die tahmin ediyorum.

App Samurai Ocak ayında yatırım aldığı açıklanan (henüz yazılı olarak yatırımcıları açıklamadılar fakat sözlü olarak yatırımı açıkladılar) bir diğer girişimimiz. App Samurai aynı zamanda 212 ve Collective Spark’ın ikinci fonlarının yatırım yaptığı bir girişim. Yatırım yapanlar arasında Değerhan Usluel de var. App Samurai nedir derseniz kendi tabirleriyle “Yapay zeka destekli mobil büyüme platformu”.

PCI Checklist Ocak ayında yatırım alan bir başka girişim. Kıvanç Harputlu, M. Emre Aydın, Cem Karaca ve Tunç Yıldırım’ın kurucu ortağı olduğu girişim İş Bankasının kurumsal girişim sermayesi fonu olan Maxis’den yatırım aldı. Girişim siber güvenlik alanında hizmet veriyor.

Cameralyze girişimi de Ocak ayında yatırım alan girişimlerden bir başkası. Ufuk Dağ tarafından kurulan girişim, özellikle perakende sektöründe gerçek zamanlı fiziksel konum, ürün ve ziyaretçi analizleri yapıyor. Webrazzi’nin haberine göre girişime yatırım yapan ise Aksel Kastoryano adlı melek yatırımcı.

Geçen sene Ocak ayı Modanisa’nın aldığı Growth Equity/ Private Equity seviyesindeki yatırımı saymazsak erken aşamadaki girişimler açısından çok parlak geçmemişti ve toplamda 1.8 milyon dolar yatırım yapılmıştı. Yeni kurulan fonları (Bu fonları da ilerleyen haftalarda tek tek tanıtacağım) ve kurulacak olanları düşünürsek bir aksilik olmazsa 2020 çok güzel geçecek gibi gözüküyor. Şimdiden yatırım alan, yapan herkese hayırlı olsun.