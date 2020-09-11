Oyun sektörüne Özel Yatırımcı: WePlay Ventures

Daha önceki yazılarımda “bu sene oyun sektörü alev aldı” demiştim fakat oyun sektörü aslında yıllardır alev alevdi. Özellikle Peak’in unicorn olması ve satın alınması, Rollic’in 20-21 ayda %80’inin 168 milyon dolara satın alınması ile bu alevler daha çok dikkat çekti. Tabi pandeminin de etkisiyle, insanlar evlerine kapanmışken daha çok dijitalleşme eğilimi göstermişlerdi. Bu da daha çok oyun oynanmasını ve gelirlerin katlanmasını sağladı. Mayıs ve Haziran aylarında 17 ülkede 13.000 kişiyle yapılan bir ankette, strateji ve pazarlama şirketi Simon-Kucher & Partners, COVID-19'un aylık video oyunu harcamalarında yüzde 39 artışa neden olduğuna dair bir bilgi paylaştı. Tüm pandemi ortadan kalktıktan sonra bile bu artışın yüzde 21 civarında kalması bekleniyormuş. Daha önceden 2019’daki 148 milyar dolarlık pazarın 2020’de yüzde 9 büyümesi öngörülüyorken şu anda yüzde 12 ila yüzde 15 büyümesi bekleniyormuş ki bu da pazarın 170 milyar dolara çıkması anlamına geliyor. Bu da rakamlarla da pandeminin oyun sektörünün ateşini körüklediği gerçeğini yansıtıyor.

Oyun sektörünün dinamiklerinin farklı olduğunu, birim ekonomiyi tutturanın yatırımcıya ihtiyaç duymadığını fakat birim ekonomiyi tutturana kadar da belki otuz kırk tane oyun çıkarmaları gerektiğini söylemiştim. Tam da bu aşamada oyun girişimcilerinin paraya ihtiyaç duyduğunu söylemiştim. Bugün bu amaçla WePlay Ventures kuruldu.







WePlay Ventures, mobil oyunlar, bilgisayar oyunları ve konsol oyunları alanlarında global pazarlarda büyüme potansiyeli olan 30’dan fazla oyun girişimine yatırım yapmayı planlıyor. Tarvenn Ventures’ın operasyonel ortaklığını üstlendiği WePlay Ventures, yatırımlarını akıllı sermaye modeli ile gerçekleştirecek. Sadece oyun geliştirici ekiplere erken aşamada yatırım yapacak olan yatırım şirketi, akıllı sermaye modeli ile sermayenin yanında bilgi, tecrübe ve bağlantıları da girişimlere sunarak potansiyellerini ortaya çıkarmayı amaçlıyor.

WePlay Ventures sunmuş olduğu akıllı sermayenin yanı sıra tecrübeli yatırım ekibi ile de dikkat çekiyor. WePlay ekibindeki fon yönetimi ve yatırım konusunda tecrübeli isimlere ek olarak League of Legends, Teamfight ve Valorant gibi milyonlarca kullanıcısı olan Riot Games’in eski Türkiye Genel Müdürü Bora Koçyiğit de bulunuyor.

Önümüzdeki dönem daha çok oyun girişimi, daha çok yatırım göreceğiz. Bu da yeni Peak, yeni Rollic anlamına geliyor ki oyun sektörüyle Türkiye’nin özdeşleşmesi, global pazarda bir dikey ile anılmak açısından gayet olumlu bir gelişme. Her sektörden birkaç iyi global oyuncumuz olması yerine bir sektörde tüm dünyanın “Türkler oyun sektöründe çok iyi, çok iyi girişimler var” dedirtmek çok çok daha değerli ve doğru bir strateji. Bu sayede önce bölgesel sonra global bir çekim merkezi olmak mümkün. Bunun için bence daha da çok ekosistemi paydaşına ihtiyaç var. Daha önceden de söylediğim gibi bu konu devlet politikası dahi olmalı. Nedeni is çok basit, lanse edilir edilmez tüm dünyada kullanılabilen başka bir ürün yok. Bu kadar hızlı ve kolay ihracat yapabildiğiniz başka bir sektör olmaması da zaten oyun sektörünün en cazip özelliği.