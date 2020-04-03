Revo Capital 2. fonunu açıkladı

Virüs salgını nedeniyle bir yandan evde kalıp sosyal izolasyon sağlamaya çalışıyoruz, bir yandan sevdiklerimizi düşünüyoruz, bir yandan ise işlerimizin aksamaması için çalışıyoruz. Gerçekten herkes için çok zor bir dönemden geçiyoruz. Girişimciler de özellikle finansmana erişim konusunda şu aralar kara kara düşünüyor. Bu konuda Revo Capital’in geçtiğimiz hafta ikinci fonunu açıklaması çölde açan çiçek misali tüm girişim ekosistemine moral oldu. Bu nedenle Revo Capital kurucu ortağı Cenk Bayrakdar’a fonun detaylarını sordum.

S. Ünsal : İkinci fonunuzun fon büyüklüğü, ortalama yatırım tutarı nedir ve hangi alanları ve ülkeleri hedefliyorsunuz?

C. Bayrakdar : İkinci fonumuzun ilk kapanışını 41 milyon Euro ile yaptık, hedefimiz 60-90 milyon Euro'luk bir fon oluşturmak. Genelde erken aşama girişimlere 1 ila 4 milyon Euro yatırımlar yapmayı hedefliyoruz. Bu fonda da yatırımlarımızın büyük bölümü Türkiye'deki girişimlere olacak. Türkiye dışında Doğu Avrupa ve Baltık ülkelerinde de yatırımlarımızı devam ettirmek istiyoruz.

S. Ünsal : Ne tip girişimlerin size gelmesini istiyorsunuz?

C. Bayrakdar : Genelde tohum aşamasını geçmiş; en azından bir miktar müşteriye ve gelire sahip şirketlere yatırım yapıyoruz. Yatırım yaptığımız girişimcilerin hedefleri ve hedefledikleri pazarların büyük olması gerekiyor. Özellikle işlerini yurtdışına taşımak isteyen girişimcilere bu süreçte destek vermek, global işler geliştirmek istiyoruz. Odaklandığımız sektörler arasında finansal teknolojiler, SaaS ürünler, pazar yerleri ve yapay zeka teknolojileri var. Ayrıca bu fonun bir kısmını yazılım tabanlı sağlık teknolojilerine ayırdık.

S. Ünsal : Kurumsal yatırımcılarınızdan açıklayabilecekleriniz var mı ? Onları ikna süreci nasıl geçti ? Foriba ve Paraşüt çıkışlarının etkisi nasıl oldu?

C. Bayrakdar : İlk fonumuzun da yatırımcısı olan Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) bu fonumuza da 12,5 milyon Euro’luk bir katkı sağladı. Avrupa Yatırım Fonu’nun (EIF) desteklediği Türkiye Büyüme ve İnovasyon Fonu (TGIF) da 15 milyon Euro’luk bir destek sundu. Bu iki uluslararası finans kuruluşunun yanı sıra, Türkiye'den EnerjiSa Enerji, Finberg, QNB Finansbank, Yıldız Ventures gibi kurumsal yatırımcılar da bu fonumuzda yatırımcı oldu.

Hem uluslararası finans kuruluşlarından hem de Türkiye'deki kurumsa yatırımcılardan bir kısmı ilk fonumuzun da yatırımcısıydı. Bu nedenle hem bizim nasıl çalıştığımızı bilmeleri hem de Foriba ve Paraşüt çıkışlarının pozitif etkileri olduğunu düşünüyorum.

S. Ünsal : İlk fonunuza göre ne gibi değişiklikler var ? Artık daha deneyimli bir VC’siniz, ilk fona göre ne tip dersler çıkardınız?

C. Bayrakdar : İlk fona kıyasla yatırım odağımızı tohum aşama girişimlerden erken aşama girişimlere biraz kaydırdık. Bunun ana nedenlerinden biri Revo Capital'ın kurulduğu 2013 yılına göre, tohum aşama girişimlere yatırım derinliğinin artması. Biz daha büyük boşluğun erken aşamada olduğunu düşünüyoruz. Ayrıca bence bu aşama bizim daha yüksek değer katabileceğimiz bir yer.

S. Ünsal : Tüm dünya olarak çok zor günler geçiriyoruz, son imzaları atarken bu sizi olumsuz etkiledi mi?

C. Bayrakdar : Biz yeni fonumuzu oluşturma sürecine geçen sene Mart gibi başlamıştık. Yatırımcılarımızın çoğu ile dünyada yaşanan son gelişmelerden önce anlaşmıştık. Bu nedenle fon toplama sürecimizi son aylardaki gelişmeler çok negatif etkilemedi.

S. Ünsal : Özellikle şu zor günleri düşünürseniz girişim ve yatırım ekosisteminde major değişimler bekliyor musunuz ? Önümüzde nasıl bir dönem bizi bekliyor?

C. Bayrakdar : Şu sıralar girişim sermayeleri dahil, iş dünyasındaki herkes daha temkinli adımlar atıyor. Bir çok yatırımcının yatırım kararlarını alırken daha yavaş davrandığını görebiliyoruz. Bizim en büyük avantajlarımızdan biri özellikle IFC, EIF ve EBRD gibi kurumsal yatırımcılarımızın bu dönemde hem fonumuza hem de portföy şirketlerimize sundukları ek destekler oldu. Ayrıca fonumuzu yeni oluşturduğumuz için yeni yatırımlar yapmak konusunda istekliyiz. Yine de girişimcilere bu dönem giderlerini daha iyi kontrol etmelerini ve zaman kazanmalarını öneririm.

S. Ünsal : Çok teşekkürler, bol çarpanlı bir portföy diliyorum.

C. Bayrakdar : Teşekkürler, sağlıklı günler olsun hepimize.