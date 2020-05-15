Survivalpath’den Girişimcilere Öneriler

Salgın döneminin belki de en hızlı hareket eden oluşumlarından biri “survivalpath” adlı platform oldu. Mentor Effect ve Angel Effect’in kurduğu platform salgın döneminde kırk dört canlı yayın yaparak Agah Uğur, Ersin Pamuksüzer, Koray Bahar, Şahin Tulga, Bora Yılmaz ve daha bir çok değerli iş insanının, hayatta kalma üzerine girişimlere tavsiyelerini su yüzüne çıkarmış oldu. Survivalpath’in sitesinde aynı zamanda girişimcilere yönelik kaynaklar da mevcut.

Bir çok değerli iş insanının canlı yayınlarından ortaya çıkan en önemli tavsiyeler ise şunlar :

1.Şu an hayatta olan belki de hiç kimsenin yaşamadığı ve deneyimlemediği bir süreçten geçtiğimizi unutmayın. Yeni normallerin size ne getirdiğine bakın, riskleri ve fırsatları tespit edin.

2.Hem takımınızla hem de müşterilerinizle olan iletişiminiz çok önemli. İçten ve samimi iletişiminizi sürdürün!

3.Ekibinizin motivasyonunu yüksek tutun. Birliktelik ve uyumun hakim olduğu bir çalışma ortamı sizi ileriye götürecektir.

4.İş planınıza, giderlerinize ve gelirlerinize odaklanın. Şirketin yaşam sürecini uzatma yönünde giderlerinizin hangilerini - ne ölçüde optimize edebileceğinizi düşünün.

5.Şimdiye odaklanın. Geçmiş dönemde ürettiğiniz çözümlerin güncelliğini kontrol edin, yeni normalde pazarın ihtiyaçlarını tespit edin ve mevcut yapınız ya da yeni kaslarla bu ihtiyaçlara cevap verin.

6.Hızlı ve atik karar alma zamanı. Konuları çok yönlü ele alın; hızlı karar verin ve bu kararı hızlı uygulayın.

7.Nakit akışına odaklanın. Gerekirse müşterilerinize uygun bir ödeme planı yaratacak modeller üretin.

8.Bu süreç bittiğinde de ekibiniz sizin en büyük yoldaşınız. Onlara bu süreçte şirkete daha fazla bağlılık hissedeceği roller verin, daha fazla değer üretebilecekleri ortamı yaratın.

9.Hayatta kalmak için savaşın!

10.Dinlenin! Sağlıklı bir iş hayatı için sağlıklı bir zihin gerekir.

Benim kişisel olarak en öne çıkarabileceğim maddeler 2, 6 ve 7. maddeler. Empati kurmayı unutmayın, karşınızdaki müşteriniz veya iş arkadaşınızla iletişim kurarken ne tip zorluklar yaşadığını bilmeniz zor, o yüzden içten bir “nasılsınız?” bile huzur verecektir. Hızlı karar almak girişimciliğin temel taşı fakat bu dönemde daha da önem kazandı. Yedinci madde ise şundan benim için önemli. Bu dönemde sizin finansal olarak ne kadar dayanabileceğiniz kadar müşterilerinizin ve iş ortaklarınızın da finansal olarak ne kadar dayanabileceği de çok önemli. Yani mevcut işlerinizi yürütmenizi sağlayan kritik iş ortaklarınız varsa gücünüz yettiği kadar onlara destek olmanız çok önemli. Aynı şey müşterileriniz için de geçerli. Gerekirse yine sizin finansal durumunuza göre alacaklarınızı ötelemeniz bile ileride o müşteriyi komple kaybetmenizden çok daha iyidir.

Tabi en önemlisi de sağlığınız, sağlığınız olmazsa yukarıda yazılanların hiçbir anlamı kalmıyor. Sağlıklı kalın, evde kalın, zorunlu haller dışında dışarı çıkmayın. Survivalpath’deki değerli iş insanlarının görüşlerini de dinlemeyi unutmayın ve kendi süzgecinizden geçirmeyi unutmayın.