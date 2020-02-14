Teknoloji Trendleri ve Türk Girişimleri

Geçtiğimiz aylarda dikkatimi çeken fakat incelemeye fırsat bulamadığım bir konu vardı. Teknoloji Trendleri ve bizim bu trendleri ne kadar yakalayabildiğimiz. Bu konuda Daniel Eckler adlı bir girişimcinin “Teknoloji Trendleri” sayfasına denk gelmiştim. “Tech Trends from 2020 by Daniel Eckler” diye aratarak ilgili sayfayı bulabilirsiniz.

Hangi trendler var derseniz, gözüme çarpanlar şu şekilde : 3 boyutlu insan, uzay turizmi, drone ile işgücü, drone ile ulaşım, yapay zeka doktorlar, aşçı robotlar, kod yazmadan uygulama geliştirme, interaktif aynalar, ruh sağlığı/teknoloji ile meditasyon, güneş enerjili tasarım, bio maddeler, atık gıdayı azaltma, laboratuvar çıkışlı gıdalar, böcek besinler, bina içi mikro tarlalar, Uber benzeri ulaşım, araç arayüzleri, eve teslimat teknolojileri, otonom araçlar, robotik süreç otomasyonu, biyometrik kimlik, yapay zeka destekli sanat ve süper insan.

Bunlardan hangileri konusunda Türkiye’de girişimler var derseniz, aklıma gelenleri yazayım.

Atık Gıdayı Azaltma

Bu konuda en bilinen örnek FazlaGıda girişimi. 500 Istanbul, Galata Business Angels ve Egiad Melekleri gibi yatırımcılardan yatırım alan girişim tam da atık gıda konusunda faaliyet gösteriyor.

Kod Yazmadan Uygulama Geliştirme

Turkcell’in eski CEO’su Süreyya Ciliv’in de kurucuları arasında olduğu girişim Lowcode diye adlandıran alanda faaliyet gösteriyor.

Ruh Sağlığı/Teknoloji ile Meditasyon

Bu konuda Fatih Mustafa Çelebi, Ali Murat Ceylan ve Berk Yılmaz’ın kurucuları olduğı Meditopia girişimi mobil uygulama üzerinden çalışan bir meditasyon uygulaması.

Böcek Besinler

Böcek proteini konusunda çalışan girişim direkt aklıma gelmedi. Bilen varsa bana eposta gönderebilir. Aklıma bir tek Naturansa geldi, o da evcil hayvanlarınız için gıda üretimi yapıyor.

Bina İçi Mikro Tarlalar

Bu konuda aklıma gelen ilk örnek ForFarming girişimi. Levent Atlas ve Vehbi Yurdakurban tarafından kurulan girişim tam bu alanda hizmet veriyor. Girişimin yatırımcıları arasında Tarvenn Ventures, Egiad Melekleri ve Keiretsu Forum Türkiye var.

Interaktif Ayna

Bu konuda bir girişim hatırlıyorum fakat Raspberry Pi ile nasıl akıllı ayna yapılır diye video içerik çok. Girişim olarak ise Mytek adlı bir girişim karşımıza çıkıyor.

Robotik Süreç Otomasyonu

UiPath’in hızlı yükselişi sonrası bu alandaki Türk girişimlerinin sayısı hızla arttı. Robusta, One Zero, Robomotion, Acrotus, WINWAI, Kronnika aklıma gelenlerden bazıları.

Biyometrik Kimlik

Bu konuda çalışan Türk girişimleri var diye biliyorum fakat hangisi tam kendi teknolojisini kullandığını bilmediğim için adlarını yazmıyorum. Görsel işleme konusuna hakim çok teknoloji şirketinin yapabileceği bir konu. (Çin’deki teknoloji seviyesinde miyiz bilmiyorum)

Henüz robot Nusret’imiz yok, henüz benim bildiğim kadarıyla Beyond Meat gibi bitki tabanlı burgerimiz de yok. Elon Musk’ın tanıttığı gibi güneş enerjisi üreten güneş enerjili çatımız (kiremitlerin yerini alan) da yok. Yine de bir çok alanda girişimlerimizin trendlerin çok gerisinde kalmamış olması güzel bir gelişme. Yukarıda trendlerle ilgili unuttuklarım varsa veya Türkiye’de bu konuda girişim yok dediğim trendlerde bildiğiniz bir girişim varsa bana eposta gönderebilirsiniz.