TİM-TEB Girişim Evleri 97 girişim mezun etti!

2020 yılında değişen stratejisi doğrultusunda teknoloji şirketlerine daha fazla odaklanmayı hedefleyen TİM-TEB Girişim Evleri, 2020 1. dönem programlarını 97 teknoloji şirketi ile tamamlamış. İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Denizli, Mersin ve Gaziantep illerinde faaliyet gösteren TİM-TEB Girişim Evi’ndeki programlara bu illerin dışında 9 farklı ilden de katılım gerçekleşmiş. Bu girişimlerin 47’si Start Up, 50’si Level Up programından mezun olmuş. Level Up programı ortalama cirosu 5 milyon TL civarı olan girişimleri kapsıyor.

İstanbul’da yaşayan biri olarak ben de bazen İstanbul eşittir Türkiye diyip Türki-ye’nin her yerinde aynı olanaklar varmış gibi konuşuyorum ve kendime kızıyorum. TİM-TEB Girişim Evlerini bu açıdan çok doğru buluyorum ve tebrik ediyorum. Özellikle İstanbul, Ankara ve İzmir dışında illerde de olması, oradaki girişimlere de fırsat eşitliği sağlaması süper.

Mezun olan girişimlerden bazıları şunlar : 3DProbox, Admuuv, AHB Bilişim , ANV Kurumsal, Ape Drone Teknolojileri, Apps, Argen Biyoteknoloji, AVA, Bakiyem, Barfas AutoID, Basefy, Bevese, BİG GRADYAN, Btech, Büyütech, Chaotic Order, Connect Ion, Dew-Drop, Elaa Tech, Elektronik Komponent Lehimleme ve Dizgi Makinesi İmalatı, Elsa Bilişim, Evobulut, Exentech, Gardenya Tekstil, Gemel Ma-rine, Genbil Yazılım, Golden ERP, GörsenTam Tarım Teknolojileri, Günebakan, Happy Game Company, Haus Gıda, HVS ENERJİ, Hygge Foods, Hyperion Teknoloji, INTERGEN, İmpressVR Studios, K4 English Eğitim Platformu, Kaykaç Makina, KdTech-Dgrproject, Keyes Mühendislik, Kivvi, Klinik Araştırmalar, kodgem straight, Kontek Otomasyon ve Enerji, Kraken Marine, Kurum İçi İletişim , Loggma, Medikal Lazer Lam Yazıcı, Metric Yazılım ve Danışmanlık, Mips, MKM Kalibrasyon, MobilMed, MULTİGEN SAĞLIK HİZMETLERİ, Nesa Polimer, NF Kimya, Olizzi, On-time, ÖZİŞ Tarım Makineleri, ÖZKİM, Pacem, Pan Collective Art, Pir Yazılım, Prestij Yazılım, Prodes, Proente Otomasyon, Profelis, Red Horizon-AvioVr, Rofoods, Roltek, Rovenma, Saat Teknoloji, Sade Labs, Saykal Elektronik, SFM Yazılım, Sky Art, Smartphotonics, SOPYO, SORUNU BUL ÇÖZÜMÜ BUL, Stork Camper, Suya-bakan, System Abacus, Tasarım Rehberi-HMS Otel Programı, Testbone, Tiplay, Toffu, Verify Yazılım, Verili, Vulpis, Webkent Yazılım-IQKEY, Yerlisan, Yomlab Scada Softwares, Youdevo Yazılım.

Hafta sonu mümkün olduğunca bu girişimleri inceleme niyetim var, Türkiye’nin dört bir yanından olmaları ve fırsat eşitliği açısından beğendiklerimi yatırımcılara da haber vermek istiyorum. Sizlere de tavsiyem arama motorlarından bu girişim-leri arayın, inceleyin. Çünkü bu girişimlerin her biri bir şansı hak ediyor.

Tabi pandemi nedeniyle programın birçok kısmı online danışmanlık ve mentorluk görüşmelerine dönüşmüş. Programda ayrıca kurumsal firmalarla girişimlerin bir araya gelerek satış yapabilmesini ya da iş birliği oluşturmasını hedefleyen S2C (Startup/Scaleup to Corporate) etkinlikleri de düzenlenmiş.

TİM-TEB Girişim Evleri’nin 2020 2. dönem Start Up programları için ise, jüri tarafından değerlendirilen başvurular sonucunda Ağustos ayında 48 girişimci ka-bul edilmiş. Bizlere de bu girişimlerin mezun olmasını beklemek ve incelemek düşüyor. Henüz bu programlara başvurmamış girişimlere de TİM-TEB Girişim Evlerinin sitesini inceleyip en yakındaki girişim evine başvurmalarını öneririm.