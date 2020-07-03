Workup 6. Dönem Girişimleri Mezun Oldu!

Pandemi döneminin en önemli etkilerinden biri etkinlikler oldu. Kişisel olarak en takip ettiğim etkinlikler hızlandırma programlarının demo günleri olduğu için, hızlandırma programları demo günlerini İnternet ortamına nasıl taşıyacaklar merak ediyordum. (Girişimim ile bu tip etkinlikler yaparken, gece gündüz canlı yayın konusunda araştırma yapıp, ilk başlarda oldukça zorlanmıştım)

2017 yılının Mayıs ayında İş Bankası’nın ana sponsorluğunda, Kolektif House bünyesinde başlatılan programın 6. dönemi pandemi dönemine denk geldiği için demo günü de dün online olarak yapıldı. Tanıtım videoları, baştaki konuşmalar oldukça etkiliydi. Bir tek netwotking aracını kullanmayı beceremedim. Genel olarak demo gününü çok başarılı buldum. Girişimleri de kendi anlatımlarıyla aynı şekilde yansıtmaya çalıştım, çünkü ben anladığımı yazınca bazen çok teknik veya anlaşılması zor girişimleri anlatmakta sıkıntı çekiyordum.

Dün mezun olan girişimler şu şekilde;

Aktivido: Adrenalin, doğa ve deneyim odaklı aktiviteleri ve bu aktivitelerin eğitimlerini içeren dijital pazar yeri platformu. Macera severlerle, bu aktivitelerin profesyonel ve güvenilir hizmet sağlayıcılarını dijital dünyada buluşturuyor.

Barty: Kişilerin eşyalarını değerinde ve hızlı el değiştirmesini sağlayan eşya takas platformu. Barty, geliştirdiği makine öğrenme temelli algoritma ve uygulama içi sanal kur ile sisteme yüklenen ürünlerin görece değerlemesini anlık yaparak, kullanıcılar arası çapraz takas imkanı sunuyor.

B2Metric: Arttırılmış makine öğrenmesi tabanlı teknoloji altyapısıyla sektör odaklı müşteri risk yönetimi, ürün fiyat optimizasyonu, sahtecilik ve suistimal engelleme, müşteri kaybı ve hareket tahminlemesi gibi işlemleri optimize eden ve otomatikleştiren yapay zeka tabanlı analitik yazılım şirketi.

E-Bursum: Her seviyeden öğrencinin eğitim olanaklarına eşit şekilde ulaşmasını sağlamak amacıyla kurulan Türkiye’nin eğitim finansmanı platformu. Platform; burs, kitlesel fonlama ve eğitim kredisinden oluşan üçlü finansman modeli ile öğrencilerin eğitimlerine devam etmeleri için ihtiyaç duydukları finansmana ulaşmalarını sağlıyor.

Enhencer: E-ticaret ve pazaryerlerindeki müşterilerin satın alma davranışlarını yalın bir şekilde tahmin ederek, firmaların pazarlama ve satış departmanlarının hızlı aksiyon almasını sağlayan makine öğrenmesi platformu. Firmaların, veri bilimcisine ihtiyaç duymadan müşterilerin tercih edeceği ürünleri ve yakın zamanda satın alma yapıp yapmayacağını önceden tespit etmesini sağlıyor.

Headports: İşe alım sürecinde adayların yetkinliklerini algoritmalarıyla değerlendiren; yeteneklerini keşfedip, analiz ederek tüm işe alım sürecinin tek bir platformdan yönetilmesini sağlayan teknoloji girişimi. Adayların özgeçmişinde yazan yetenek bilgilerini doğrulayarak, insan kaynaklarının işe alımda harcadığı zamanı ve işten ayrılma oranlarını azaltmayı hedefliyor.

Hipicon: Yaratıcı tasarım ürünlerini tüm dünyadan müşterilere sunan pazaryeri platformu. Tasarımcıların kendi ürünlerini alıcılarla bir araya getirerek, her yerde bulunmayan farklı ve yaratıcı tasarım ürünlerinin kolay, hızlı ve güvenilir biçimde müşteriye ulaşmasını sağlıyor.



Mindsite: Markaların ve rakiplerinin satış yaptıkları e-ticaret platformlarındaki tüm ürünlerin fiyat, görünürlük, promosyon ve içerik bilgilerinin anlık takibini yaparak raporlayan yazılım. Şirketlerin satış ve pazarlama operasyonlarındaki anlık ve uzun vadeli kararların alınmasındaki doğru ve güncel veri kaynağına ulaşamama sorununu çözmeyi hedefliyor.

Processeye: Endüstriyel işletmelerin, üretim hatalarının önüne geçmek amacıyla kendi üretim ve kalite kontrollerini yapabilmek için yapay zeka tabanlı görüntü işleme uygulamaları geliştirebilecekleri yazılım platformu.

Templay: Abonelik sistemi ile hazır web sitesi yazılımı ve tasarımları sağlayan platform. Özellikle küçük ve orta ölçekli işletmelerin dijital ortamlarda varlık göstererek, kolay ve hızlı bir şekilde kendilerine ait web sitesi oluşturmalarını sağlıyor.

Vahaa: Topraksız tarım ve IoT teknolojisini birleştirerek tasarladığı dikey tarım üniteleri ile tarımı şehre taşıyarak sürdürülebilir ve yerinde üretime imkân sağlayan akıllı tarım girişimi. Mobil uygulama aracılığıyla yönetilen ünitelerde, yılın 365 günü üretim yapılabilir ve pestisitsiz, taze, besin değeri yüksek ürünler elde edilebilir.

Girişimlerden üç tanesini oldukça beğendim. Önümüzdeki altı ay içerisinde yatırım alırlar diye tahmin ediyorum. Siz de arama motorlarından bu girişimleri arayıp inceleyebilirseniz çok sevinirim.