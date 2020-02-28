Yatırımcılar ve “EXIT” Konusu

Geçtiğimiz hafta Amazon’un Datarow girişimini satın aldığını duymuşsunuzdur. Bu satın almanın girişim ekosistemimiz için neden önemli olduğunu Datarow’un hikayesini uzun zamandır uzaktan takip eden biri olarak anlatmaya çalışacağım. Önce Datarow’un hikayesini anlatayım.









Datarow (eski adıyla TeamSQL) Eren Baydemir ve Can Abacıgil tarafından 2016 yılı sonlarında kuruldu. Ömer Erkmen de kurucu, mentör ve yatırımcı olarak ekipte yer aldı. Eren Baydemir daha önce Zomato’ya satılan Mekanist’in kurucuları arasındaydı. Can Abacıgil de ClickTale tarafından satın alınan FlightRecorder’ın kurucusuydu. Yani iki girişimci de hem seri girişimci hem de EXIT tecrübesi olan girişimciler dememizde sakınca yok.

Girişim, TeamSQL adıyla başladığında bulut tabanlı bir veritabanı platformuydu. Geniş bir özellik seti ile tüm ana veritabanı araçlarına ve işletim sistemlerini destekleyen bir işbirliği platformu olarak uzun bir süre hizmet verdi. Bildiğim kadarıyla da bireysel kullanıcı kitlesi de gayet iyiydi. Sosyal medyadan takip ettiğim kadarıyla birçok ülkeden veri analistleri ve mühendisler TeamSQL’i yaygın şekilde kullanıyordu.

Girişimciler gelir modelini beğenmemiş olacaklar ki 2019 yılında hem gelir modelinde hem üründe pivot etme kararı almışlardı. İsimlerini Datarow olarak değiştiren girişim, ürünü Amazon’un Redshift isimli veri ambarı (data warehouse) için bulut tabanlı bir SQL istemcisi (client) çözümüne dönüştürdüler. Amazon Redshift, Amazon Web Services (AWS) ürünleri içinde büyük ölçekli verilerin sorguları ve analizi için sunduğu ana ürün olarak konumlanıyor. Büyük veri için sorgu ve analitik yüklerini kaldırabilen bir altyapı. Lyft, Yelp, Pfizer, Delivery Hero, Fox, Mc Donalds gibi şirketlerin her gün milyonlarca verisi bu altyapıda işleniyor. Datarow Redshift’ten elde edilen sorgu verilerinin hızlıca tablo ve görsellere dönüştürebilen, kullanıcıların kolayca paylaşım yapabileceği takım çalışması imkanı sağlayan, bulut tabanlı ve kurulum gerektirmeyen bir veri analitiği çözümü olarak önemli bir boşluğu dolduruyor. R ve Python geliştirici kullanıcılar Datarow çalışma ortamında kolayca analizler yapabiliyorlar.

Gelelim satın alınma konusuna. AWS’nin Datarow’u satın alması girişim sermayesi fonlarından yatırım almış girişimlerin satışı açısından önemli bir gelişme. Datarow 2017’de toplam iki turda 1,35 Milyon Dolar civarında yatırım almıştı. Bunun 1.17 Milyon Dolar’lık kısmı ACT Venture Partners, 175 Bin Dolar’lık kısmı da melek yatırımcılar tarafından yapılmıştı. Girişimin ana yatırımcısı ACT’in 2018’de Segmentify’daki kısmi hisse satışı sonrasındaki ilk tam çıkış işlemi de (“EXIT”) gerçekleşmiş oldu. Datarow ACT portföyünde 2,5 yıl kaldı ve satış rakamı açıklanmadı. Portföyü derin teknoloji odaklı olan ACT büyük veri, yapay zeka, medikal, biyoteknoloji gibi alanlarda 16 girişime yatırım yapmıştı. İlk tam çıkış işleminin AWS’nin Datarow’u satınalması ile gerçekleşmiş olması onlar için de oldukça iyi bir başarı oldu.

Startups.watch’un tahminlemesine göre ACT Venture Partners Segmentify’daki kısmi çıkıştan 4X’in üzerinde bir çıkış yapmıştı, Datarow satışından da bu satın almanın bir “acqui-hire” gibi bir satın alma olduğunu düşünürsek 2-3X civarı bir çıkış yaptı diyebiliriz. Tabi bunlar sadece tahmin, tutarlar açıklanmadığı için net sayılar vermek zor. Girişim kaça satın alındı derseniz benim kişisel tahminim 10-20 milyon dolar arasında bir tutara satılmıştır diye düşünüyorum.

Amazon niye satın aldı derseniz, satın alma “acqui-hire” gibi bir satın almaya çok benziyor. Yani ekip için bir satın almaya benziyor. Belki Amazon’un 1-2 yıl sonra yapmayı düşüneceği bir ürünü hazır yapmış iyi bir ekip var diyip alması gayet olası. Zaten Linkedin’den de gördüğüm kadarıyla ekip AWS’de iş tanımlarına kadar gerekli güncellemeleri yapmış.

Bu satın alınma neden önemli konusuna dönecek olursak, Datarow tamamen Türk girişimcilerin kurduğu ve ekibi Türk mühendislerden oluşan bir girişim ve faaliyetlerini İstanbul’da yürütüyordu. Ekibin tüm yatırımcıları da Türkiye’dendi. Bu nedenle tamamen Türkiye’den küresel ölçeğe açılan bir teknoloji girişiminin, teknoloji devi bir firma tarafından satın alınması, Türk girişim ekosistemi açısından büyük bir gurur ve motivasyon kaynağı oldu.

Bu satın alınmanın önemi ile ilgili bir diğer konu ise yatırım ekosistemine verdiği moral ve motivasyon. Yatırım almamış bir girişim “EXIT” ettiğinde bunun faydası girişimciye ve ekosistemedir. Girişimci mutlu olur, ekosistemdekiler de “Aynısını biz de yapabiliriz, yapmalıyız” diyerek motive olur. Yatırım almış bir girişim yani “VC-Backed” bir girişim satın alındığında ise VC de mutlu olur, VC’ye yatırım yapan LP (Limited Partner) de mutlu olur. Yatırım almış girişimler bol bol satın alındığında ise LP sayısı artar, VC’ler daha kolay LP’lerden para bulabilir. Bu da yeni yatırım fonları, yeni para kaynakları ve daha çok yatırım yapılması anlamına gelir. Bu nedenlerle girişim ekosistemimize bol bol yatırım almış girişimlerden exit haberleri diliyorum, tabi ACT Venture Partners’a da diğer yatırımlarında EXIT diliyorum ki LP’lerini mutlu etsinler ve ikinci fonlarını kursunlar ve yeni deep-tech girişimlere yatırımlar yapsınlar.