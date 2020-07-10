Geçtiğimiz salı günü online olarak Türkiye Girişim Ekosistemi 2020 2. Çeyrek etkinliği yapıldı ve girişim ekosistemimize ait güncel rakamlar paylaşıldı. Etkinlikte paylaşılan bilgilerle ilgili notlarım şu şekilde;

Yatırımlar Pandemiye Rağmen %44 Arttı!

2020 ikinci çeyreği pandemiye rağmen hareketli geçti. İkinci çeyrekte 28 girişim 29 milyon dolar yatırım aldı. Bir önceki çeyrek ise 30 girişim 20 milyon dolar yatırım almıştı. Bu da miktar olarak %44’lük bir artış olduğu anlamına geliyor. 2020 yılında yapılan yatırımların %78’i 1 milyon dolar ve altında gerçekleşti.

En Çok Yatırım Sağlık Teknolojilerine!

En çok yatırım alan girişimler Meditopia, Pisano ve Scoutium oldu. Adet olarak da miktar olarak da en çok yatırım ise sağlık teknolojileri girişimlerine oldu. Bunda pandeminin de pozitif etkisi oldu diye değerlendirilebilir.

Her 10 Yatırımın 4’ünde Kurumlar Var!

Kurumların direkt olarak veya kurumsal girişim sermayesi kurarak yaptığı yatırımlar 2020 yılında da hız kesmedi. 2020 yılında yapılan 58 yatırımın 22’sine kurumlar da dahil oldu. Bu turlardaki yatırımların toplamı ise 11 milyon dolara ulaştı.

Yurt Dışındaki 9 Türk Girişimine $31M Yatırım

2020 ikinci çeyreğinde Carbon Health, Lunaphore, CY Vision, NetOP, Goodsted, Cyber Struggle, Kunduz, GmPly ve Monday Hero yurt dışında merkezi olan ve yatırım alan Türk girişimleri oldular.

Pandemi Yatırımları Çok Etkilemedi

Avrupa’daki 18 ülkede yatırımlar pandemiye rağmen bir önceki çeyreğe göre artış gösterdi. 15 ülkede ise yatırımlar çok az da olsa düşüş gösterdi. Pandeminin Mart ve Nisan aylarında etkisinin en çok hissedildiği ülkelerden olan İtalya’da da yatırımlar ilk çeyreğe göre arttı.

Türkiye İlk Resmi “Unicorn”a Kavuştu

Peak’in Zynga tarafından 1.8 milyar dolara satın alınması ile Türkiye ilk resmi “unicorn”a kavuşmuş oldu. Bilmeyenler için hatırlatayım, Unicorn 1 milyar dolar değerlemeye ulaşan girişimlere takılan isim. Bir ülkeden ne kadar çok unicorn çıkarsa o ülkede globalleşmiş o kadar girişim var demek oluyor. Payguru, natro, Fango, Peoplise ve CepteTamir’in de satılması ile ikinci çeyrekte altı girişim el değiştirmiş oldu.

2020’de Kurulan Fon Sayısı 5 Oldu!

TechOne adlı fonun da kurulması ile 2020 yılın da kurulan fon sayısı beşe çıktı. Revo Capital, ScaleX, Teknoloji Yatırım, TechOne ve two.zero Ventrures ile beraber girişimlere yatırım yapabilecek toplamda 134 milyon dolarlık fon devreye girmiş oldu.

Pandemi Görme Engellilerin Durumunu Anladık

WeWalk kurucularından Kürşat Ceylan, “Görme engellilerin çoğu sokağa çıkmakta sorun yaşıyordu, pandemi ile aslında sokağa çıkamamanın ne kadar zor bir şey olduğunu gördük, WeWalk bu yüzden önemli” dedi. Daha önce bu şekilde düşünmediyseni de düşünmenize vesile olmuşumdur umarım. Bizler sosyal mesafeye dikkat ederek bir süre sonra normal hayatımıza devam edeceğiz fakat bir çok görme engelli ve sağlık problemi nedeniyle sokaklarda dilediği gibi dolaşamayan kişiler için empati seviyemizi biraz daha artırmalı ve onların hayatını kolaylaştırmak için elimizden geleni yapmalıyız.