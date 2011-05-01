1. Uluslararası İzmir Sanat Bienali’ne sahip çıkmalıyız

ARTIK İzmir’in de uluslararası bir sanat bienali oluyor. 4-11 Mayıs arasında birincisi düzenlenecek olan Uluslararası İzmir Sanat Bienali’ne 32 ülkeden 500 sanatçı, 2000’e yakın eser katılacak. Bienal için Kültürpark Fuar Alanı, Ahmet Adnan Saygun Kültür Merkezi Sanat Galerileri, Ege Üniversitesi AKM ve Resim Heykel Müzesi ev sahipliği yapacak.

Her şeyin ilki en zor olanıdır. İstanbul bunu başardı; bu sene 12.si yapılacak olan, tüm Dünyada tanınan bir uluslararası bienale sahip. İzmir’in neden olmasın? Yeterli düzeyde sanatçının katılması, organizasyonun iyi yapılması, İzmir halkının buna sahip çıkmasıyla Türkiye’nin ikinci bir uluslararası bienale sahip olmaması için hiçbir neden yok.



Nasıl başladı?



Uluslararası İzmir Sanat Bienali’nin tohumları, Seba Uğurtan’ın 2009’da Floransa Bienali’nin ilk Türk Bilimsel Komite üyeliğine seçilmesiyle atılmış. Seba Uğurtan’ın Floransa’da kişisel girişimleri başlattığı çalışmalar, dört yıllık yoğun süreçten geçerek bugünlere geldi. 1. Uluslararası İzmir Bienali’nin kürotörlüğünden, art direktörlüğüne kadar tüm yükünü üstlenen Seba Hanım “Bir yandan İzmir’in Dünya çapında bir organizasyona ev sahipliği yapabilecek kapasitesi olduğunu kanıtlarken, bir yandan da kentimizin benzersiz tarihsel, kültürel ve doğal zenginliğini Dünyaya tanıtmada bize düşen sorumluluğu yerine getirmeye çalışacağız.” diyor.



Neler var?



Bienale 57 ülkeden 1600 sanatçı müracaat etmiş. Jüri ve Bilimsel Komite, bienale katılacak sanatçıların seçiminde kırıcı ve yıkıcı olmadan değerli sanatçıları bir araya getirebilmek için büyük bir özveriyle çalışmış. 32 ülkeden 500 sanatçı seçilmiş. 1. İzmir Bienali’nde konser ve konferansların yanı sıra; 2 video art, 5 tezhip, 7 tekstil, 34 seramik, 380 resim, 2 performans, 15 özgün baskı, 24 heykel, 3 grafik, 8 fotoğraf, 10 yerleştirme, 2 ebru, 3 dijital art, 1 çini ve 3 cam tekniklerinde 513 sanatçının 1700 eseri İzmirli sanatseverlerin beğenisine sunulacak.

Türkiye’den A.Tayfur Yağcı, Ayşegül Yeşilnil, Balkan Naci İslimyeli, Çerkes Karadağ, Devrim Erbil, Ekrem Kadak, Hasan Rastgeldi, Yunanistan’dan Afroditi Psouni, Amerika Birleşik Devletleri’nden Dennis McCaan, Al Wildey, Aydın Tuna Palabıyıkoğlu, Ukrayna’dan Alexey Rubanov, Polonya’dan Ania Dziezewska, Hollanda’dan Simon Borst, Anita Mizrahi, İsrail’den Ariel Berger, Tanya Preminger, Pakistan’dan Ayessha Quraishi, Fransa’dan Marlene, Beatriz Moya, Brezilya’dan Claudio Souza Pinto, Almanya‘dan Lore Bert, Cristel Andrea Steier, İspanya’dan Maria Dolores Sanchez, Çin’den He Si’en, Li Haibing, Yeni Zelanda’dan Jenny Bennett Nee Mc Lellan, Mısır’dan Mohsen Mahmoud Amigos, Taher Abdel Azeem Saeed, Suudi Arabistan’dan Ola Hejazi, Güney Afrika’dan Natasja De Wet, Kanada’dan Mona Youssef, Hindistan Hichelle Oraa Ali, İtalya’dan Franco Giomi, Gabriela Bernales, İsveç’ten Gunilla Oldenburg, İngiltere’den Malika Sqalli, Arjantin’den Zelmira Peralta Ramos, Danimarka’dan Hans Jorgen Henriksen katılacak sanatçılar...



Bush’u protesto etmişti



Amerikalı ressam Dennis P. McCaan’ın, George W. Bush’un hükümetini protesto eden “Neocon Serisi”nin tamamı İzmir Devlet Resim Heykel Müzesi’nde sergilenecek.

Ülkemizde resim ve caz sanatını profesyonel olarak icra eden tek sanatçı olan ve uluslararası platformlarda ülkemizi temsil eden Ayşegül Yeşilnil’in dört resimden oluşan “İubar” adlı serinin orijinalleri ilk kez 1.Uluslararası İzmir Sanat Bienali’nde sergilenecek.

Dünya markası olmak için, marka şehir olmak için, sanata ve sanatçıya, özgür düşünceye sahip çıkabilmek için 4-11 Mayıs arasında birincisi yapılacak olan Uluslararası İzmir Sanat Bienali’ne sahip çıkalım. Alın çocuklarınızı, çıkarın evden büyüklerinizi, bu muhteşem sanat şöleninde buluşalım...