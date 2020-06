14 Şubat’ta hediye mekan

HEDİYE

Aşkın modası hiç geçmez diyenler için Sevgililer Günü’nü kutlayabileceğiniz 14 mekan alternatifi ve sevgilinize alabileceğiniz 14 hediye önerisi. 14 Şubat’a az kaldı, elinizi çabuk tutup bir an önce rezervasyon yaptırsanız ve hediyenizi almayı son güne bırakmasanız iyi olur.

1. Adidas’ın Sevgililer Günü’ne özel tasarladığı kalplerle süslenmiş sneakerlar, tracktoplar ve kalbi çağrıştıran Adidas Originals logolu elbiseler, hem sizin hem de sevgiliniz için en unutulmaz bir hediye.

2. Goldaş 14 Şubat için “Canımın Paresi Sultanım” isimli koleksiyonu hazırlarken Hürrem Sultan’ın, Kanuni Sultan Süleyman’a duyduğu aşktan ilham almış. Gümüş renkli takılarda Osmanlıca “Canımın Paresi Sultanım” yazılı.

3. Bir erkek için alınabilecek en kalıcı hediyelerden biri şüphesiz kol saatidir. Swatch’ın 2010 tasarımlarına mutlaka bakmanızı öneririm. Bütçeniz biraz daha genişse, Armani ve Hugo Boss’un saatleri de şık bir alternatif olabilir.

4. Kışın tüm trendlerini yansıtan jean pantolonlar, gömlekler, dikişiyle fark yaratan takım elbiseler, pantolonlar, kazaklar ve ayakkabı-çantalar Tommy Hilfiger’da yüzde 50 indirimde.

5. Sevdiğinize aşkınızı ilan etmenin en güzel yolu ona aşkınızı anlatan bir kitap hediye etmektir. Aşkı en iyi anlatan roman ya da öykü kitaplarından örnekler; Ne Güzel Bir Hiçlikti Aşk - Neslihan Acu, Aşk Köpekliktir - Ahmet Ümit, Aşk - Elif Şafak, Kolera Günlerinde Aşk - Gabriel Garcia Marquez, Masumiyet Müzesi - Orhan Pamuk

6. Sevdiğinize aşkınızı ilan etmenin başka bir güzel yolu da ona aşkınızı anlatan bir CD hediye etmektir. Strangers in the Night- Frank Sinatra, Kırık Kalpler Durağında - Candan Erçetin, Can’t Take My Eyes Off You - Frankie Valli, All I Want is You - U2, İncelikler Yüzünden - Sertab Erener, Ben Bugün-Yalın.

7. Ayyıldız’ın “My Heart” Özel Pijama koleksiyonuyla ister kırmızının tüm tonlarıyla baştan çıkarın, ister kalp baskılı pijamalar ile ona kalbinizi hediye edin. Üstelik % 70’e varan indirim fırsatı ile.

8. Teknosa, Sevgililer Günü’ne özel kampanyalarla elektronik eşyalarda indirimlere devam ediyor. Hediye için seçilecek favori ürünlerin başında netbook, dijital kamera, cep telefonu ve LED TV’ler geliyor. Siz de sevgilinize yeni Sony fotoğraf makinesi hediye edip, bu özel günü ömür boyu hatırlatacak kareler çekebilirsiniz. 569 TL

9. YKM, Sevgililer Günü coşkunuza ortak oluyor. YKM’de, çok çeşitli hediye seçenekleri, kaliteli ve rahat alışveriş yapma ayrıcalığı ile sevgiliniz için aradığınız en özel ürünleri bulabilirsiniz. Ayrıca özel parfümeride %50’ye varan indirimler sizi bekliyor.

10. Sevgiliniz için Damat Tween ADV ürünlerine yüzde 50 indirim ile sahip olabilirsiniz. Spor kıyafetlerle klasik giyimi uyumlu kılan şık blazer ceketler, baskılı, nakışlı ve aplikeli örme trikolar, V yaka kazaklar, yıkanabilir yün ceketler, hem anahtarlık hem kolye olarak takılar, şapkalar, bereler, el örmesi atkılar seçeneklerin bazıları.

11. Atasay, 14 Şubat için Türkiye’nin dört bir yanındaki mağazalarından hediye alışverişi yapanlara, Sevgililer Günü için özel olarak hazırlanan “pırlanta kalpli melek kolye” hediye ediyor.

12. 14 Şubat Sevgililer Günü’nde sevgilinize, özel, şık ve kullanışlı bir hediye almak istiyorsanız Hotiç mağazalarına uğrayın. Hotiç, hem kadın hem erkek koleksiyonunda ayakkabı, bot, çizme, ceket ve aksesuar seçenekleriyle çeşitliliği ve şıklığı sunuyor, üstelik %50 indirim fırsatı ile.

13. Aşkınızı tatlı anlatmanın en iyi yolu, Reyhan Pastanesi’nde sevgiliniz için tasarlayacağınız özel bir aşk pastası.

14. Assortie, 14 Şubat Sevgililer Günü’nde tüm sevenlerine güzel bir sürpriz yaptı. “Sadece dış görünüş yetmez, iç güzelliğiniz de sizi yansıtır” diyen Assortie’de birbirinden güzel iç çamaşırları ve uyku takımlarını, takı, çanta, kemer, saç aksesuarları, şapka, atkı, bere, eldiven gibi aksesuarları bulmanız mümkün.

MEKAN

1. Sevgililer Günü’nü Aşk Oscarlarının dağıtılacağı parti havasında geçecek şık bir organizasyonda kutlayarak, elde edilecek sponsorluk gelirleri ve destekleriniz sayesinde Kültürpark Rotary aracılığı ile bir yardım projesine katkıda bulunabilirsiniz. (13 Şubat 2010 Cumartesi, saat: 19.00 VIP Plato Hürriyet Gazetesi yan sokağı. Devetiye için Creative Nokta 1379 Sok. 25/1 K.2 Alsancak 0.232.464 84 39-40 )

2. Swissôtel Grand Efes Equinox Restoran’da, muhteşem İzmir körfezi manzarası eşliğinde Sevgililer Günü’nü canlı müzik ve leziz bir menü ile kutlayabilirsiniz. (159 TL - 232 414 52 12)

3. Swissôtel Grand Efes Oteli’nin ünlü havuzaltı restoranı Aquarium Sevgililer Günü’ne özel hazırlanan menüsü, geceyi renklendirecek canlı Yunan ezgileri ile takibindeki DJ partisi ile doyasıya yemek ve eğlenmek isteyen sevgilileri bekliyor. (139 TL - 232 414 52 12)

4. Lavanta Restoran Alsancak, Sevgililer Günü özel mönüsü ile DJ müziği eşliğinde keyifli bir gün geçirmeniz için sizleri bekliyor. (Limitsiz yerli içki 120 TL 232 463 53 10 - 555 360 70 45)

5. “Gülşen” özel programı ile sıradışı mekan “Alsancak Tren Garı”nda sahne alacak. (13 Şubat Cumartesi Saat 22:00 - 06:00 . Biletler: 50TL [1 Ücretsiz İçki ] Kişi Başı Masa Bileti : 150TL [1 Şişe Yabancı İçki-Masaya ] 0506 804 22 22 - 0554 804 21 54 )

6. Ünlü sanatçı Sıla ve seksi DJ Ece Toprak 13 Şubat Cumartesi gecesi İzmirli sevgililere Swissôtel’de unutulmaz bir gece yaşatacak. (Kişi başı 99 TL Saat 23:30’da)

7. 14 Şubat Pazar günü ise Fatih Ürek, Swissôtel’de hareketli bir geceye imza atarken, DJ Sıla Özbek, en güzel şarkıları İzmirliler için çalacak. (Kişi başı 99 TL Saat 23.30)

8. 13 Şubat Cumartesi gecesi Sevgililer Günü’ne İzmir’in gözde gece kulübü Marrakech’de girebilir, unutulmaz bir gece geçirebilirsiniz. (13 Şubat 2010 Cumartesi, saat 23:00 - 0232 422 14 52 )

9. 13 Şubat Sulukule Gypsy Party’de Dice Hall‘de Sulukule Gypsy ile DJ Berkay Erkin’in muhteşem müzik düeti var. İçerde dolaşan şalvarlı roman kadınlar gül verip sevgiliniz ile falınıza bakacaklar. (13 Şubat 2010 Cumartesi, Saat 22:00 Giriş: 25 TL - 533 653 84 83 )

10. 14 Şubat Pazar gecesi Rojo’da Valentine’s Day Party’ye katılıp Sezen, Ajda ve Kenan Doğulu şarkıları ile Sevgililer Günü’nü kutlayabilirsiniz. (14 Şubat 2010 Pazar, Saat 18:30 - 4639026 )

11. Sevgililer Günü’ne Çeşme Radisson Blu Resort&Spa Hotel’de yenilenerek girebilirsiniz. Dulcis Thermal Spa&Hammam’da Sevgililer Günü’nü kırmızı güllerle geçirip akşam yemeğinizi Element Restoran’da, dünya yemeklerini Ege Bölgesi’ne özgü lezzetler ile kusursuz biçimde harmanlayan Fransız şefin özel sunumu eşliğinde yiyebilirsiniz. (14 Şubat Pazar; Yarım Pansiyon- Tek Gece konaklama paketi 129.- Euro. 13 ve 14 Şubat Yarım Pansiyon- 2 gecelik konaklama paketi 212.- Euro. Sevgililer Günü A la Carte Akşam yemeği & 1 şişe kırmızı veya beyaz şarap servisi )

12. Swissôtel Grand Efes’te “Sevgililer Günü Özel Paketi” 9. kat Equinox’ta romantik bir akşam yemeği sonrası gül yaprakları ve kalp şeklinde balonlarla süslenmiş bir oda. Ertesi sabah Cafe Swiss’te açık büfe ya da odanızın konforunda özel bir kahvaltı 17:00’ye kadar geç check out imkanı ile muhteşem bir Sevgililer Günü konaklama paketi. ( KDV hariç 179 Euro - 232 414 52 12 )

13. Mövenpick Hotel İzmir’de, canlı müzik eşliğinde seçkin menüler, özel konaklama paketleri ve Mistral Lounge Bar’da sizin için serenat yapan yıldızlarla birlikte aşkın ritmini yakalayabileceğiniz unutulmaz bir gün sizleri bekliyor. (0232 488 14 15)

14. Ilıca Otel´de unutulmaz aşk şarkılarıyla Fedon var. (Limitsiz yerli içkili akşam yemeği, konaklama ve sabah kahvaltısı 169-199 TL - 0532 2166402)