50 yılda neler değişecek?

Bilim dergisi New Scientist’in, 50. yıldönümü sayısında önümüzdeki 50 yılda bilim ve teknoloji alanında kaydedilebilecek gelişmeleri yazmasıyla gündem değişti. Bilim adamlarının tahminlerine göre önümüzdeki “50 yılda teknolojimizde ne gibi gelişmelerin olması bekleniyor?” artık bunlar konuşuluyor. Tüm bu yenilikleri heyecanla bekleyip ilgiyle okurken bir yandan da insanın aklına peki “50 yıl sonra neler olmayacak?” sorusu geliyor. Bu sorunun cevabını da İngiliz fütürolog Richard Watson verdi. Hayatımızda 50 yılda yok olacak şeyleri, soyu tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olanları yıl bazında sıraladı.
Neler olacak?
- İnsanlar kaybettiği bir organı yeniden kazanabilecek.
- Denizin altına ya da uzaya seyahat normal olacak.
- Işınlanma gerçek olacak.
- Filmlerin hepsi animasyon olacak.
- Ay’da oteller açılacak.
- VoIP (Sesli internet protokolü) tüm dünyaya yayılacak.
- Antarktika’daki ozon tabakası yenilenecek.
- Kasırgalar kontrol altına alınabilecek.
- Su yosunlarından çevre dostu yakıtlar üretilecek.
- Rüzgar gücü, önemli enerji kaynağı olacak.
- Görünmez olabileceğiz.
- Bulaşık yıkama ve saklama derdi ortadan kalkacak.
- Transparan duvarlar olacak.
- Aldığımız teknolojik aletleri yeniden tasarlayabileceğiz.
- Cep telefonu kullanımı %75’e ulaşacak, robotlarla evlenilebilecek, satın aldıklarımızı downlad edeceğiz.
- Televizyon kanalları ortadan kalkacak.
- Televizyondakileri sadece görmeyecek, koklayacak ve dokunacağız.
- Körlük ve sağırlığı ortadan kaldıran elektronik aletler gelecek.
- Uzaydan toplanan göktaşları ile madencilik yapılmaya başlanacak.
- Tek kullanımlık cep telefonları hayatımıza girecek.
- ‘Gen’e göre ayarlanmış diyet yapılacak.
- Elektrik taşınabilir olacak, insan yaratılacak.
- Akıllı kozmetik ürünlerle cildimizde yapmak istediğimiz değişiklikleri yapabilecek, kırışıklıklarımızdan kurtulabileceğiz.
- Hafıza silme mümkün olacak.
- İnternet bağımlılığından kurtulmak için klinikler kurulacak.
- Yalnızca uyumak için tasarlanmış oteller açılacak.
- Stres seviyesini gösteren elbiseler yapılacak.
- Evrensel para birimi olacak.
Neler olmayacak?
2012: Tüplü TV’ler
2013: Faks cihazları
2014: Kaybolmak
2016: Emeklilik
2017: Cep telefonu, mendil
2018: Sekreterlik, Rusya demokrasisi, DVD
2019: Postane, kütüphane, kasap, bedava otopark, Birinci Dünya Savaşı gazileri, 0 beden
2020: Telif hakkı, Tayvan
2022: Bloglar, Maldivler
2024: Paris Hilton, haftasonu tatilleri
2025: Bedava otoyollar, AM Radyo
2026: K. Kore lideri Kim Jong Il, kırışıklıklar
2027: Öğle yemeği, mahremiyet
2028: Sendikalar
2030: Anahtarlar, realite şovlar
2033: Madeni paralar
2035: Microsoft, Petrol, Aral Denizi, Bangladeş, orta sınıf, spam mailler
2036: Petrolle çalışan araçlar, bağımlılık
2037: Buzullar
2038: AB, Rus lider Putin
2039: Sağırlık, karbon emisyonu, ulusal para birimleri, banknotlar, cüzdanlar, gece uykusu
2040: Kravat
2045: Oturma odası
2050 sonrası: Ölüm, ağrı, çirkinlik, estetik ameliyat, ulus devletler...
“Doğal Büyü” Moda Tasarım Yarışması
Türkiye’de genç moda tasarımcılarına destek vermek ve tasarımcıları hazır giyim sektörüne kazandırmak amacıyla düzenlenen Ege İhracatçı Birlikleri’nin(EİB) Moda Tasarım Yarışması’na bu yıl “Doğal Büyü” temalı tasarımlar kabul ediliyor. Bir ulusun en önemli zenginlikleri arasında yer alan tasarım gücünün, moda tasarımı alanındaki potansiyellerini ortaya çıkarmak ve ülkemizde var olan bu değerleri dünya moda sistemiyle tanıştırmak amacıyla başlatılan ve dereceye giren ilk iki finaliste yurtdışı eğitim imkanı tanıyacak olan yarışma için son başvuru tarihi 26 Kasım 2010. Koleksiyonlarınızla fark yaratacağınıza inanıyorsanız bu yarışmaya katılın. www.eibmodatasarimyarismasi. org
11. Uluslararası İzmir Kısa Film Festivali Başlıyor
İzmir’in hatta Türkiye’nin uluslararası kategoride ödül veren tek Kısa Film Festivali olan Uluslararası İzmir Kısa Film Festivali’nin onbirincisi 03-07 Kasım tarihleri arasında gerçekleşecek. İzmir Sinema Derneği tarafından T.C. Kültür Bakanlığı ve T.C. Başbakanlık Tanıtma Kurulu Fonu destekleriyle gerçekleştirilecek olan etkinlikte dünyanın dört köşesinden ünlü festivallere katılmış, pek çok farklı türde filmler İzmirli sinemaseverlerle buluşacak.
Filmler 10 yıldır olduğu gibi yine ücretsiz izlenebilecek. Myroslav Slaboshpytskiy’in “Sağırlık” (Glukhota) filmiyle başlayacak festivalde yarışan kısa filmlerin dışında kurmaca, animasyon ve belgesel filmleri gösterimleri de yer alacak. 11. yılını 11 kişilik dev jürisiyle kutlayan; Tuna Kiremitçi, Ahmet Uluçay gibi pek çok ünlü yönetmene ilk ödülünü vermiş olan 11. Uluslararası İzmir Kısa Film Festivali’ni kaçırmayın. www.izmirkisafilm.org