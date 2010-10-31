50 yılda neler değişecek?

Bilim dergisi New Scientist’in, 50. yıldönümü sayısında önümüzdeki 50 yılda bilim ve teknoloji alanında kaydedilebilecek gelişmeleri yazmasıyla gündem değişti. Bilim adamlarının tahminlerine göre önümüzdeki “50 yılda teknolojimizde ne gibi gelişmelerin olması bekleniyor?” artık bunlar konuşuluyor. Tüm bu yenilikleri heyecanla bekleyip ilgiyle okurken bir yandan da insanın aklına peki “50 yıl sonra neler olmayacak?” sorusu geliyor. Bu sorunun cevabını da İngiliz fütürolog Richard Watson verdi. Hayatımızda 50 yılda yok olacak şeyleri, soyu tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olanları yıl bazında sıraladı.



Neler olacak?

- İnsanlar kaybettiği bir organı yeniden kazanabilecek.

- Denizin altına ya da uzaya seyahat normal olacak.

- Işınlanma gerçek olacak.

- Filmlerin hepsi animasyon olacak.

- Ay’da oteller açılacak.

- VoIP (Sesli internet protokolü) tüm dünyaya yayılacak.

- Antarktika’daki ozon tabakası yenilenecek.

- Kasırgalar kontrol altına alınabilecek.

- Su yosunlarından çevre dostu yakıtlar üretilecek.

- Rüzgar gücü, önemli enerji kaynağı olacak.

- Görünmez olabileceğiz.

- Bulaşık yıkama ve saklama derdi ortadan kalkacak.

- Transparan duvarlar olacak.

- Aldığımız teknolojik aletleri yeniden tasarlayabileceğiz.

- Cep telefonu kullanımı %75’e ulaşacak, robotlarla evlenilebilecek, satın aldıklarımızı downlad edeceğiz.

- Televizyon kanalları ortadan kalkacak.

- Televizyondakileri sadece görmeyecek, koklayacak ve dokunacağız.

- Körlük ve sağırlığı ortadan kaldıran elektronik aletler gelecek.

- Uzaydan toplanan göktaşları ile madencilik yapılmaya başlanacak.

- Tek kullanımlık cep telefonları hayatımıza girecek.

- ‘Gen’e göre ayarlanmış diyet yapılacak.

- Elektrik taşınabilir olacak, insan yaratılacak.

- Akıllı kozmetik ürünlerle cildimizde yapmak istediğimiz değişiklikleri yapabilecek, kırışıklıklarımızdan kurtulabileceğiz.

- Hafıza silme mümkün olacak.

- İnternet bağımlılığından kurtulmak için klinikler kurulacak.

- Yalnızca uyumak için tasarlanmış oteller açılacak.

- Stres seviyesini gösteren elbiseler yapılacak.

- Evrensel para birimi olacak.



Neler olmayacak?

2012: Tüplü TV’ler

2013: Faks cihazları

2014: Kaybolmak

2016: Emeklilik

2017: Cep telefonu, mendil

2018: Sekreterlik, Rusya demokrasisi, DVD

2019: Postane, kütüphane, kasap, bedava otopark, Birinci Dünya Savaşı gazileri, 0 beden

2020: Telif hakkı, Tayvan

2022: Bloglar, Maldivler

2024: Paris Hilton, haftasonu tatilleri

2025: Bedava otoyollar, AM Radyo

2026: K. Kore lideri Kim Jong Il, kırışıklıklar

2027: Öğle yemeği, mahremiyet

2028: Sendikalar

2030: Anahtarlar, realite şovlar

2033: Madeni paralar

2035: Microsoft, Petrol, Aral Denizi, Bangladeş, orta sınıf, spam mailler

2036: Petrolle çalışan araçlar, bağımlılık

2037: Buzullar

2038: AB, Rus lider Putin

2039: Sağırlık, karbon emisyonu, ulusal para birimleri, banknotlar, cüzdanlar, gece uykusu

2040: Kravat

2045: Oturma odası

2050 sonrası: Ölüm, ağrı, çirkinlik, estetik ameliyat, ulus devletler...

“Doğal Büyü” Moda Tasarım Yarışması

Türkiye’de genç moda tasarımcılarına destek vermek ve tasarımcıları hazır giyim sektörüne kazandırmak amacıyla düzenlenen Ege İhracatçı Birlikleri’nin(EİB) Moda Tasarım Yarışması’na bu yıl “Doğal Büyü” temalı tasarımlar kabul ediliyor. Bir ulusun en önemli zenginlikleri arasında yer alan tasarım gücünün, moda tasarımı alanındaki potansiyellerini ortaya çıkarmak ve ülkemizde var olan bu değerleri dünya moda sistemiyle tanıştırmak amacıyla başlatılan ve dereceye giren ilk iki finaliste yurtdışı eğitim imkanı tanıyacak olan yarışma için son başvuru tarihi 26 Kasım 2010. Koleksiyonlarınızla fark yaratacağınıza inanıyorsanız bu yarışmaya katılın. www.eibmodatasarimyarismasi. org