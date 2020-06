Alaçatı’nın vazgeçilmezi

Alaçatı’nın en ünlü restoranı Tuval, geçen sene Ilıca Otel’in iskelesinde “Tuval On The Beach” adıyla açtığı mekana yepyeni konseptler getirerek bu yaza hızlı ve farklı girmeyi hedefliyor. İzmir’in seçkin simalarından Semra ve Nejat Erdoğan çiftine ait Tuval’in işletmeciliğini ise oğulları Emre Erdoğan yapıyor.



Muhteşem bir açılış

Geçen hafta “Ayhan Sicimoğlu@Latin All Stars Grubu”nun sahne aldığı muhteşem bir gece ile sezon açılışı yapıldı. Dolunay eşliğinde arkada deniz, sahnede Latin All Stars ve renkli giyim tarzıyla Sicimoğlu’ndan harika bir müzik dinledik. Geçen sene olduğu gibi bu sene de Ayhan Sicimoğlu’nun insanı yerinde durdurmayan performansını dinlemeye devam edeceğiz haberini aldım. Bu güzel haberin yanında ayrıca, hafta içi üç gün Kübalı bir grup ile günü uğurlamaya hazırlanıyorlar. Emre Altuğ, Levent Yüksel, Işın karaca, İzel, Tan gibi isimler de önümüzdeki günlerde Tuval On The Beach’de sahne alacak sanatçılar arasındaymış.

Bu yıl, sabah kahvaltıları ve brunchlarına da ağırlık vermişler. Şarap mönümüz de çok zengin, bilhassa son zamanlarda soft drink, bira ve vodkanın önüne geçen soğuk içilebilecek roze şaraplar, blush’lar eklenmiş. Evde davet vermek yerine farklı bir mekan arayışında olan müşterilerini de düşünmüşler. Dev mangallarda Barbeque servisine, sizin yerinize misafirlerinizi ağırlamaya hazırlanıyorlar. Ödüllü beach volley ve langırt turnuvaları düzenlenecekmiş. Denizi temizlenmiş, kumsal ve deckler yeni yapılmış. Profesyonel basketbol ve beach volley sahaları yapılmış. Neredeyse 24 saat yaşayan Tuval hedeflemişler.



Üst katta pazar kurulacak

İlginç yeniliklerden birisi de Tuval On The Beach’in üst kısmında yer alan geniş alanda, birçok genç yetenek ile birlikte Türkiye’de kendini ispatlamış deneyimli tasarımcıların ürünlerinin sergileneceği mini bir pazar. Belirli aralıklarla kurulan bu mini pazarlarda tasarımcılar, tasarımlarını sergileyerek satış yapacakmış. Çeşme plajlarında giyilecek kıyafetler ve takıların, terasları süsleyecek objelerin nereden alınacağı belli oldu demektir.

Bu sene Çeşmeye 3. bir Tuval daha geliyor. Yeni yapılan Çeşme Marina’nın içinde hizmete girecek olan Tuval Marina’dan da bahsedeyim biraz. Klasik tuval mönüsüne ilave olarak balık çeşitlerinin de olduğu, 120 kişilik butik bir restoran olacak. Şarap mönüsü konusunda da oldukça iddialılar. Marinada olması nedeniyle yaz-kış açık olacak restoranda, teknelere “take away” ve “delivery” servisi de verecekler. Sadece akşam yemekleri için değil kahvaltı, brunch, öğle yemekleri için de tercih edileceğe benziyor. Nejat Bey müşteri memnuniyetlerinin tek hedefleri olduğunu, kalitenin sürdürülebilirliğinin çok önemli olduğunu söylüyor. Çalışanları, tecrübeli Tuval kadrosunun devamı olacak şekilde belirlemişler. Tuval boşuna marka olmamış anlaşılan.

Alaçatı’nın kalabalık sokaklarından sıkıldıysanız ve sokakta yemek yemeyi sevmeyenlerdenseniz, Dalyan’ın dışında bir mekanda, deniz kenarında yemek yemek istiyorsanız yeni Tuval On The Beach ve Tuval Marina tam size göre. Afiyet olsun.

“My Pavyon Cenk Eren” 12 Haziran gecesi Tuval’de

İstanbul gecelerini kasıp kavuran, haftalarca rezervasyon yaptırmak için beklenen “My Pavyon Cenk Eren” nihayet Çeşme’de. Sonunda beklenen oldu; My Pavyon Cenk Eren” konseptinin tamamı sevenleri ve yer bulup gidemeyenler için 12 Haziran gecesi Tuval On The Beach’e geliyor. Talebin oldukça yoğun olacağı “My Pavyon Cenk Eren” gecesine mutlaka gitmek istiyorsanız, rezervasyon için elinizi çabuk tutmanızı öneririm. Yemekli/vip loca/biletli bilgileri ve rezervasyon için: 0 530 333 7575

Haydi Körfez’de yelken yapalım!

Yaşamımızın rutinlerinden bir parça uzaklaşıp nefes alabilmek, geriye daha güçlü dönüp kendi kendimizi motive edebilmemin en eğlenceli yöntemlerinden birisi, hobi sahibi olmaktır. Hep aklımızdadır ama bir türlü hobi edinmeye fırsat bulamayız. Yazın ilk günlerinde havalar ısınmış, deniz bizi çağırırken, yelken yapmak, deniz ve yelken merakınızı hobiniz haline getirmek eminim size de iyi gelecektir.



Rüya değil

İzmir Körfezi’nde yaşarken pek çoğumuzun aklındadır aslında bir teknem olsa söyle denize açılsam deriz. Sonrasında çok pahalı bir spor/hobi olduğundan yakınır, nereden başlayacağımızı bilemez, ne zaman ne de vakit ayırabiliriz. İşin aslına bakarsanız pek de öyle değil, yelken yapmak için tekne sahibi olmanız şart değil. Yazın yelkenli gezilere çıkmak için “Dogan Sailing”in yeni dönem kurslarına katılmanız yeterli olacaktır.

Doğan Güzeliş, makine mühendisi olup başarılı bir kariyere sahip olmasına rağmen 19 yıllık çalışma hayatını deniz ve yelken tutkusu yüzünden bırakıp, hayalindeki işi yapmaya karar vermiş.



Eğitimi Amerika’dan

Hobi olarak başladığı yelkeni eğitimlerle ileri düzeye getirip Amerika’da yelken eğitmenliği programına katılarak “IYT International Skippper Instructor / Power and Sail” sertifikasına sahip olup, yelken hocası olmuş. Beş yıl önce kurduğu Dogan Sailing firmasında denizci adaylarına, beklentilerini karşılayan bir standart oluşturarak, güvenliği ön planda tuttuğu, tam donanımlı teknelerle hazırladığı değişik yelken programları ile yelkenciliği öğretiyor. Denize ve yelkene meraklı olanlar için önümüzdeki günlerde başlayacak Temel Yelken Eğitimi’ni kaçırmamalarını öneririm. İyi seyirler, benim için de yelken yapın.

Yer: İzmir (Levent Marina)

Ücret: 500 TL

Bilgi: 0 554 962 20 77 www.dogansailing.com ya da www.izmiryelken.com