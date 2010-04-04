Alaçatı Ot Festivali 11 Nisan’da başlıyor

Alaçatı yepyeni bir festivalle bahara merhaba demeye hazırlanıyor. Alaçatı Belediyesi tarafından ilk kez düzenlenecek Alaçatı Ot Festivali ile, bu bölgede yetişen otlardan yapılan yemeklerle ot çeşitlerinin tanıtılması hedefleniyor. Etkinlikte; rüzgar sörfüyle, kumrusuyla, deniziyle, taş evleri ile ünlü Türkiye’nin en önemli turizm beldelerinden Alaçatı’nın kendi kültürü içinde farklı zenginliklere sahip olduğu da anlatılacak.



Yeni lezzetler

Bu festival ayrıca unutulmaya yüz tutmuş yöresel ot yemeklerimizi de gündeme getirip, bunları genç nesillere aktarabilmek için yapılıyor. Festival sayesinde her zaman aldığımız otlardan yepyeni yemekler yapma fırsatı bulabileceğiz, alışılmışın dışında lezzetler de keşfedebileceğiz.



Herkes katılabilecek

“Alaçatı Ot Festivali” kapsamında 11 Nisan Pazar günü Alaçatı Pazaryeri Cami Meydanı’nda yemek yarışması ve ot toplama yarışması düzenleniyor. Yarışmacılar, otları kendileri toplayacak ve yemeklerini yapacak. Yarışma komitesince belirlenecek saatte yemeğini yarışma alanına getirenler, yarışmaya dahil olabilecek. Ot toplama yarışmasında ise en fazla otu doğru toplayan yarışmacı, ödül almaya hak kazanacak.

Yarışma, kendine ve yemeklerine güvenen herkese açık. İsterseniz sizler de katılabilirsiniz. Yarışmada ayrıca profesyonel aşçıların hazırlayacağı yemekler de yer alacak. Otel ve restoranların aşçıları, yaptıkları ot yemeklerini ziyaretçilere sunacak. Yarışma sonrasında, yapılan yemeklerin tarifleri alınacak. Bu tariflerden oluşan “Alaçatı Yemekleri” isimli bir kitabın da hazırlanması düşünülüyor.



Jüride ünlü isimler var

Yarışmanın jürisi oldukça renkli isimlerden oluşuyor. Değerlendirmeyi yapacaklar arasında, Ayhan Sicimoğlu (Gurme, Müzisyen, TV Yapımcısı), Elena Mavridi (Yunanistanlı Gazeteci), Erhan Şeker (Uluslararası yemek yarışmalarında ödül sahibi, şef), Gökçen Adar (Gurme, Yazar), Mr. Mamalakis (Yunanistan’da tanınan TV programcısı), Mara Meimaridi (İzmir Büyücüleri kitabının yazarı) ve Nedim Atilla (Gazeteci, Yazar) yer alıyor.

Cumartesi günleri yolu Çeşme’ye düşenlerin uğramadan edemedikleri ünlü Alaçatı Pazarı’nda satılan Alaçatı’nın kendine has otlarını tanımak ve bunlardan nasıl yöresel ot yemekleri yapıldığını öğrenmek istiyorsanız bu festivali kaçırmamanızı tavsiye ederim. Festivalde görüşmek üzere.



‘Hamilelik Programı’

İzmir’de bir ilk daha. Pozitif Manevra ve Yoga Akademi işbirliğiyle anne adaylarını hamilelik sürecinde doğuma ve anneliğe hazırlamayı planlayan “Hamilelik Programı” başlıyor. Psikolog, yoga eğitmeni ve deneyimli doğum hemşiresi tarafından yürütülecek olan bu program ile anne adayları bilgilendirilip, psikolojik ve fiziksel olarak doğuma hazırlanacak. Yoga Akademi’nin uzman yoga eğitmeni ile doğum yogası yapılacak ve bir doğum hemşiresi tarafından da doğum ve bebek bakımıyla ilgili bilgiler öğrenilecek. Psikolog eşliğinde ise ebeveynler, bu sürece psikolojik olarak hazırlanacak. 10 kişilik gruplar halindeki “Hamilelik Programı”na anne adaylarının yanı sıra eşlerine destek için baba adayları da katılabilecek.

Başlangıç: 10 Nisan

Saat: 16.00-18.30

Süre: 4 hafta

Ücret: 300 TL

Yer: Yoga Akademi (1393 Sokak No:23/6 Alsancak) www.pozitifmanevra.com www.yogaakademi.com