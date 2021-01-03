Yeni moda ‘Alfa (Alpha) erkek’ olmak üzerine yazacağım biraz. Yeni yıl tatilinde okuyacağınız bu köşe yazım için hangi konuda yazacağıma karar veremeyince, notlarım arasında duran, araştırılacak konular arasında yer alfa erkeklere karar verdim. Kadın- erkek ilişkileri üzerine okumalar yapmayı bırakalı epey oldu, cinsel kimlik ayırt ekmeksizin daha çok insan üzerine okuyorum, sonra bilim ve mistisizm geliyor, ama kaçış yok her gün yeni bir kavram çıkıyor karşıma ilişkilerle ilgili.

Koçluk seanslarım sırasında kadın danışanlarım alfa erkeği aradığını söylüyor, erkek danışanlarım alfa erkek olmak istiyorum diyor. Genellemeler yapmak ve popüler kavramlar peşinde koşmak baltayla beyin ameliyatı yapmaya benzer desem de, boş verin başkasının çizdiği çerçeveyi, ideal erkek tanımını desem de kolaylarına geliyor sanırım ve düşünmek, keşfetmek, kendilerine en uygun olanın ve özgün olanın peşinde gitmektense ‘alfa erkek’ deyip en güzel kaçış yolunu seçiyorlar.

Alfa erkek nedir, nasıl olunur diye sorduğumda ise net bir cevap alabilmişliğim yok henüz. Savaşçı deseniz değil, maço deseniz hiç değil! Alfa frekansı (beyin dalgalarının çalışan zihin durumundan yavaşlamaya geçişi, 8-13 Hz) ile de hiçbir bir alakaları yok. Kadınlardan aldığım en net yorumlar ise, bir kadına nasıl yaklaşır ve onu etkilemek için neler yapar bölümünden geliyor. Orada da anlatılan bir süper kahraman var. Ama her zaman değil, kadınların işlerine geldiğinde, işlerine geldiği gibi yeteneklerini sergileyen bir süper kahraman!

Ben de neymiş bu yeni akım alfa erkek modeli, biraz kurcalayayım dedim. Anladığım kadarı ile farklı durumlar için kullanılıyor ve henüz standartları oluşmuş değil. Ama global ölçekte dahi yazılı olmayan davranış biçimleri ile alfa erkeklerin bir adım öne çıktığı kesin. Psikolojik ve bilimsel terimlere girmeden anlatmaya çalışacağım. Malum amacım, yeni yılın ilk pazarına eşitlik ve keyif katmak.

Pozitif ve kararlı

Alfa erkek ol’mak; kadınları etkilemek, karşı konulamaz çekiciliğe sahip olmak, sürekli olarak elde edilmeye çalışılan, sözü dinlenen, hareketleri ilgiyle takip edilen bir erkek olmak ve çevrendeki hemcinslerin üzerinde otoriter duruş sergilemek olarak özetlenebilir. Alfa erkekler genellikle, çeşitli sebeplerle hayata erken atılmış ve hayatın acımasızlıklarını bizzat yaşamış adamların arasından yetişiyor. Ve tüm zorluklara rağmen savaşçı olmak yerine pozitif kalabilmeyi başaran kararlı erkekler arasından çıkıyorlar.

Şimdi gelelim alfa erkek olmak için sahip olmanız gereken özelliklere, alfa erkek olmanın yollarına. Sevindirici bir haberim var, Alfa erkek olmak için çok yakışıklı olmanız gerekmiyor. Bakımlı olmak yeterli. Olmaz olmazı ise liderlik vasfınız. Alfa erkek olmak, gruba liderlik etmek, yönlendirmek demek. Güçlü bir otoriteye sahip olmalı; tartışmalara yol açmadan insanların sizi takip etmelerini sağlamalısınız. İkna ve iletişim gücünüz kendinize has olmalı. Ne de olsa kadınlar, ikna edilmek ve iletişim kurmak için varlar. Beden dilinizi de iyi kullanmalısınız, ses tonunuz, mimikleriniz, duruşunuz çok önemli. Konuşmak sadece konuşmak değildir. Karşınızdakinin düşüncelerini anlamalı ve anladığınızı belli etmelisiniz. Kendinizi farklı meziyetlerle donatmış olmalısınız. Özgüveniniz yüksek olmalı, düşünceleriniz ve davranışlarınızla etrafınıza güven vermelisiniz. Soğukkanlı olmalı, daha çok korumacı içgüdünüzle olaylara dahil olmalısınız, sahip olma içgüdüsüyle değil! Israrcı ve zorba olmadan istediklerinizi alabilecek kararlılıkta olmalısınız.

Neden isterler?

Galiba unuttukları dişil özellikleri için alfa erkekle birlikte olmak istiyorlar. Bir kadının seçilmiş olmanın tatmini ile tüm bu imtiyazlar göz önüne alındığında, diğer dişileri ekarte edip alfanın dişisi olmak istemesini anlıyorum ama burada çözemediğim bir karmaşa var. Ben genellikle güçlü, dominant, lider konumunda, ne istediğini bilen ve istediğini alan kadınlarla çalışıyorum. Alfa erkeğin ilişkiyi yönlendiren taraf olmak istemesi, en belirgin özelliği olarak karşıma çıkıyor ve bana bir ipte iki cambaz oynamaz gibi geliyor. Her iki tarafın da dominant ve karar alıcı pozisyondaki kişi olduğu, dengelerin kaçtığı bir ilişki nasıl olur, olabilir mi bilemiyorum! Dominant davranışlara sahip bir kadının alfa erkekle uyuşması mümkün değil gibi duruyor. Hayal ederken güzel, yaşarken kaotik bir durum bu.