Artgalerim Nişantaşı “Dream Night Sergisi” ile İzmir’de

Türkiye’nin önemli çağdaş sanat galerilerinden Artgalerim Nişantaşı, İzmirli sanatseverle buluşuyor. 26 Mart’ta Zihinsel Özürlüleri Yetiştirme Ve Koruma Vakfı yararına düzenlenen “Dream Night” için galerinin temsil ettiği altı ressamın tabloları bir hafta boyunca Swissotel’de sergilenecek. İzmir’den sonra 21 Nisan’da Floransa’nın büyüleyici atmosferinde sanatseverlerle buluşacak.

Artgalerim’in İzmir’deki karma sergisinde, galerinin temsil ettiği ressamlardan Nur Gürel, Saim Erken, Sayat Uşaklıgil, Selahattin Aydın, Semih Zeki ve Zeynep Akgün’ün resimleri yer alıyor. Sergilenen ve satışa sunulacak resimlerin gelirleri Zihinsel Özürlüleri Yetiştirme ve Koruma Vakfı’na bağışlanacak.

Türk sanatı ve sanatçıları maalesef yurtdışında yeterli atılımı yapamadı ve hakettiği yeri alamadı. Artık bizim sanatçılarımız da Türkiye ile sınırlı kalmamalı. Artgalerim’in kurucusu Özlem Alıcı da bu anlamda Türk sanatını ve Türk sanatçısını yurt dışında temsil etmek için önemli bir çaba sarf ediyor. Bunların içinde sadece resim değil fotoğraf ve heykel sanatçıları da bulunuyor.



Genç sanatçılara da yer var

İstanbul Nişantaşı’ndaki Artgalerim, çağdaş Türk sanatının usta isimlerinin yanı sıra, genç sanatçılara da kapısını açıyor. Temsil ettiği sanatçıların yanı sıra sergi açtıkları bir çok isim var. Örneğin; Gürsel Soyel, Emel Karakozak, Resul Aytemür, Şahin Paksoy, Çerkes Karadağ, Merih Akoğul, Sossio Mosca, Golnar Tabibzadhe ve Erkan Doğanay gibi önemli isimler var.

Resim, fotoğraf, enstalasyon, video vs. gibi farklı eserler üreten, ulusal ve uluslararası alanda çalışmalar yapan sanatçılar yurtdışındaki bir takım organizasyon ve sergilerde de yer alıyor. Artgalerim’in, Valikonağı Caddesi’ndeki mekanında sergiler haricinde söyleşiler, kısa film gösterimleri, performanslar da yapılıyor.

Biz İzmirliler de umarım “Dream Night”a gereken ilgiyi gösteririz ve Artgalerim’i daha sık İzmir’de görebiliriz.



İdealleri peşindeki kadınlar Gerek iş, gerekse arkadaş olarak her yönüyle çok sevdiğim Özlem Alıcı, cuma gününden beri İzmir’de. Hem “Dream Night” için hazırlıklarını sürdürüyor, hem de İzmir’i keşfediyor. Vakıf yararına düzenlenen bu geceye katkı için elinden geldiğince destek olmaya çalışıyor. Umarız tüm hayırsever dostlar da desteklerini esirgemezler.

Özlem farklı bir kadın, sanata olan ilgisi onu sanatla iç içe bir işe, bir yaşama yönlendirdi. Aslında iktisat mezunu, dış ticaret şirketiyle uzun süre ithalat üzerine yoğunlaştı. Bir süre sonra www.artgalerim.com sitesini kurdu. Televizyonda yine “Art Galerim” adıyla program yaptı, sanat galerisinin yanı sıra uygun fiyata herkesi sanatla buluşturabilmek adına internette dijital baskı resim satışı yapılan bir site kurdu.

Onun temel amacı, sanatçıya destek olmak.

Daha sonra Artgalerim Nişantaşı Sanat Galerisi gelmiş. Şimdi olmak istediği yerde ve çok yoğun bir tempoda çalışıyor. Hayallerine kavuşmayı başarabilmiş girimci bir kadın Özlem Alıcı.