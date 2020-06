Aşkı arayan bir aşk hikayesi Aşk-ı Memnu

İzmir Devlet Opera ve Balesi bu sezon ‘Aşk-ı Memnu Operası’ ile izleyicinin önüne çıkacak.







İzmir Devlet Opera ve Balesi bu sezon ‘Aşk-ı Memnu Operası’ ile izleyicinin önüne çıkacak. 17 Aralık’ta ise EÇEV yararına özel bir gösteri yapacaklar.

Geçtiğimiz sene dizi uyarlaması ile gündeme gelen ve geniş bir izleyici kitlesine ulaşan Aşk-ı Memnu, Türk Edebiyatı’nın önemli yazarlarından Halit Ziya Uşaklıgil’in Osmanlı Devleti’nin son dönem siyasi ve aile yapısını anlatan önemli bir eseri. Aşk-ı Memnu, Selman Ada tarafından bestelenerek opera halinde getirilmiş, ilk defa 2003 yılında Mersin’de daha sonra İstanbul’da sahnelenmiş. Bu sene yeniden İzmir Devlet Opera ve Balesi tarafından sahnelenecek olan Aşkı Memnu Operası 12 Aralık 2009 tarihinde seyirci ile buluştu.

Aynı zamanda İzmir Devlet Opera ve Bale sanatçıları, EÇEV’in 15. yıl kutlamaları kapsamında, EÇEV yararına düzenlenecek özel bir gösterimle ‘Aşk-ı Memnu’ Operası’nı sahneleyecekler. EÇEV’in çağdaş ve laik eğitim adına sürdürdüğü bu çabalarını desteklemek amacıyla 17 Aralık Perşembe günü düzenlenecek bu gösterime tüm İzmirli sanatseverler davetli olup gecenin geliri, EÇEV’li çocukların eğitimi için kullanılacak.

Aşk-ı Memnu Operası İzmir Prömiyerleri

14 Aralık Pazartesi 20.00 Selman Ada

15 Aralık Salı 20.00 Selman Ada

17 Aralık Perşembe 20.00 Selman Ada

(Özel Temsil) Davetiyeler 30 TL

EÇEV davetiyesi ve bilgi için: 425 97 97 Dahili : 4 (Ruhsan Gültekin)







Aşk-ı Memnu Dizisi’ni neden izliyoruz?

Halit Ziya Uşakligil’in Aşk-ı Memnu isimli romanını henüz lise çağlarındayken okumuştum. Dizi olarak çevrildiği ilk versiyonunu ise hatırlamıyorum bile. Yaprak Dökümü’nde de olduğu gibi romanlar diziye çevrildiklerinde genelde bambaşka bir hal alıyorlar. Kolay da değil elbet bir romandan her hafta 1.5 saatten 23 sezon sürecek bir dizi yapmak. Üzerine bir de reyting kaygısı ve arz talep meselesi binince sonuç bu oluyor işte. Ben dahil bir çok arkadaşım da merakla izliyoruz üstelik Aşk-ı Memnu’yu. Sıra dışı ilişkilerin yaşandığı bir dizi neden bu kadar çok izleniyor merak ettim! Bunun için Twitter’da mini bir anket yaptım. Aldığım yorumlara gelince:

Kimilerinin bahaneleri var, izlemiyorum ama şuna buna bakmak için ara sıra seyrediyorum diyorlar. Kimileri açık açık o ünlü sevişme sahneleri için, Bihter’i ya da Behlül’ü seksi bulduğum için diyor. Adına Seksi Memnu diyenler mi, iğrenç bir dizi diye nitelendirenler mi? Diziyi komik buldukları için izleyenler mi ararsınız, birbirinden ilginç cevaplar aldım. Tabii bir de bizim evde olduğu gibi eş durumunda izlemek zorunda kalanlar var! Beni en çok şaşırtan cevaplardan biri ise Beşir için izleyenler oldu. Twitter’in ilginç adamı Karo555 “Valla ben Beşir için izliyorum...” diyor. Peki siz neden izliyorsunuz? İşte o cevaplardan bazıları...







- Ne zaman yakalanacaklar diye izliyorum sadece, ama tek sebebi bence dizide heyecan ve gizem olması.

- Ben eş durumundan izliyorum..

- Bizimkiler güzel evler ve mobilyalar için izliyormuş Aşk-ı Memnu’yu..

- Bihter Behlül seksapeli kaçınılmaz... Ednan ve Nihal safiyeti ego cilamız...

- Rolünden mi nedir Bihter bana itici geliyor. :((

- İnsanlar bastırılmış duygularını bu dizilerde özleştiriyor. Kendi yapamadıklarını orda izledikçe zevk alıyorlar... Yazık :(((

- İğrenç bir dizi..

- Ne Adnan, ne Behlül, ne Bihter ne de Nihal. Sadece Bülent, en saf en temiz en kirlenmemiş duyguların sahibi...

- Behlül’ün yerinde olmak isteyenler olabilir ya da gerçekte de Bihter olanlar kendilerinden bir şey buldukları için olabilir mi:)?

- Yasak aşk var... Yasaklar hep tatlıdır ilginçtir ve yakalanmaları an meselesi, yani heyecan dorukta... Bu yüzden sanırım...

- AB grubu takip ediyorsa vah derim... CD grubu izliyorsa yasak tatlıdır derim... Cümleten merak ediyorsak ‘Cafer ülkeme bez getir’ derim.

- İzlemiyoruz :)

- Pek çok kişi sırf kıyafetler için takip ediyormuş...

- Gerçekten bana komik geliyor ve üzerinden eğlence yaratıyorum

- Entrika, ihanet var... Bence yeter artar bile...

- Yalan Rüzgarı vardı 80’li yıllarda, Dallas mallas... Onlar gibi karmaşık ya ondandır... Türk milleti anlamadığını sever...

- Bihter için / Behlül için...







İzmir’e 1 saatlik uzaklıkta inanılmaz güzellikler var



Son günlerde İstanbul ve çeşitli şehirlerde yaşayanların bile ilgisini çekmeye başladı İzmir. Şehir dışından kiminle konuşsam İzmir sevdalısı, hemen başlıyorlar ne kadar şanslısınız demeye. İşte o zaman daha çok fark ediyorum İzmir’in avantajlarını. Kendi halinde sakin, nispeten kolay ulaşım ve yaşam şartlarına sahibiz. Tüm bunların yanı sıra 1 saat uzaklıktaki daire içerisinde birçok ilginç ve farklı güzellikte yerlere sahip olduğumuzu er ya da geç keşfediyoruz. İçinde yaşadığımız bu şehrin İzmir’imizin güzellikleri, ilginç yerlerini başkaları görüp beğenip bizlere öğretmeden biz keşfe çıkalım derim. Eninde sonunda en fazla bir saat yol değil mi gideceğimiz. Eğer yol gitmeye üşenenlerdenseniz burnumuzun dibindeki Kemeraltı ve eski İzmirAgora ile başlayın İzmir’i keşfetmeye. Biraz daha uzağa gitmeyi göze alanlardansanız Eski Foça, Bademli, Buca, Kozbeyli Köyü, Urla, Çeşmealtı, Birgi Köyü ve Ödemiş sizin tarafınızdan keşfedilmeyi bekliyor olacaktır.





