Başak Burcu İzmir’in 2010’u

‘İzmir Metrosu Ocak 2011’ de de bitmeyecek’‘İzmir; Kudüs, Mekke, Medine gibi kutsal bir topraktır’ ‘Aziz Bey’in tekrar seçilme şansı yüksek. Sağlığına dikkat etmeli’





‘İzmir Metrosu Ocak 2011’ de de bitmeyecek’

‘İzmir; Kudüs, Mekke, Medine gibi kutsal bir topraktır’

‘Aziz Bey’in tekrar seçilme şansı yüksek. Sağlığına dikkat etmeli’





2009 yılının son söyleşisini İzmirli ünlü Astrolog “Dişi Nostradamus” Özden Kaptanlar ile yaptım.

Özden hanım, İngiltere Carnaige Enstitüsü’nde astroloji üzerine eğitim almış. 1987’den bu yana da ülkemizdeki olaylar ve liderlere yönelik kehanetlerinin yüzde 80’i tutmuş.

Turgut Özal ’ın ölümü, İnönü ’nün hükümetten çekileceği, Refah Partisi’nin kapatılacağı, bir kadın liderin önlenemez yükselişi, 2 önemli dini liderin ortaya çıkacağı ve son olarak da İzmir’in EXPO’yu alamayacağı gibi, zamanla doğru çıkan, bu nedenle de insanları şaşkına çeviren kehanetlerin sahibi.

Mundane Astroloji, yani Ülkeler Astrolojisi konusunda uzman olan Özden Hanım ile bu kez, İzmir’i, İzmir’in 2010’daki astrolojik haritası üzerine konuştuk.

Özden Kaptanlar; İzmir’in kutsal topraklar olduğunu, bu kentte yaşayanların önümüzdeki yıllarda depremler ve patlamalara, yangınlara karşı dikkatli olmalarını söylüyor.

Sevindirici haber ise, bu yıl krizin Türkiye için gerçekten teğet geçecek olması.

“Ben duaya inanırım, yıldızlardan da kopya çekerim” diyen ünlü Astrolog Özden Kaptanlar ile 2010’da İzmir’i ve bizi nelerin beklediği üzerine bir söyleşi yaptık...





İzmir’in astrolojik haritasında neler görünüyor?

İzmir 9 Eylül tarihinde kurtulduğu için, o tarih baz alınarak yorumlar yapılıyor. İzmir Başak Burcu’dur.

Başak Burcu olması nedeniyle de uzun yıllar kentin gelişmesi için gereken hiç bir şeyden nasibini alamamıştır. İhmal edilmiştir. İhmale uğramıştır... Ama İzmir ve çevresi, gerek doğası, gerek topraklarındaki önemli manyetik alanların yüksekliğinden ötürü kutsal topraklara girer.

İncir, zeytin ve üzümün bol yetiştiği bölgeler geçmiş medeniyetlerde de kutsal topraklar olarak kabul edilmişlerdir. Bu durum İzmir’de doğan, yaşayan her insanın ruhuna illâki bir şeyler katmıştır. Bunca yıllık astrolog olarak gözlemlerimin neticesi budur.

İzmirliler biraz huysuzdurlar. Herkesi beğenmezler, o nedenle celâlli tavırları, eleştirel tavırları ağır basar. Buna karşın merhametli, kul hakkı yemekten kaçınan özel insanlardır.



İzmir ve çevresi için kutsal topraklardır dediniz, bunu biraz açar mısınız?

İzmir ve Ege Bölgesi havalisi için söylüyorum bunları. İzmir, Kuşadası, Meryemana, Gümüldür, Çeşme, Urla hepsi dahil, manyetik alanı yüksek yerlerdir. Aslında herkes kutsal toprakların Kudüs’te olduğunu söyler. Kudüs, Mekke, Medine tamam ama, İzmir ve havalisi de de kutsal topraklara girer. Netice itibariyle İzmir’i kutsal topraklar olarak ilan ederim. Neden İzmir her şeyde ilkleri başlatır; kutsal topraklar olduğu içindir.

Başka yerde doğmuş, İzmir’de yetişmiş insanlar bile buradan bu etkileri alır. Bu bölgede şifa vardır, en iyi bio enerjiciler aslında İzmir ve çevresinden çıkar. Bu bir gerçektir. Burada yapılan dua ve istekler kabul görür. Dikkat edin dua diyorum, bez bağlamları falan kastetmiyorum...

Sonuç olarak İzmir, gerek yeraltı kaynak sularıyla, gerek havasıyla, gerek üzümü, inciri, zeytini ile bereket timsali kutsal topraklardır.

Gezegen konumları da, duygusal verileri de bunu göstermektedir.

İzmir’in ellenmemesi, bakir kalması gerekmektedir. Bir İzmirli olarak İzmir’in İstanbul olmasını asla istemem. İzmirlilerin zekâ düzeyleri genel olarak yüksektir. Lütfen diğer bölgelerdekiler alınmasınlar.

15 Ocak-11 Temmuz arasına dikkat

Astrolojiye göre İzmir’i önümüzdeki günlerde neler bekliyor?

2012’den başlayarak dört yıl içinde İzmir müthiş bir ilerlemeye girecektir. 2012 için söylenen kıyamet senaryoları aslında insanların akıl olarak boyut değiştireceği zamanı işaret etmektedir. İzmir devlet içinde devlet gibi bir hale gelecektir. Dilerim ki iyi insanlar başımıza gelsinler. Çeşme gizli, saklı kent olarak kalacaktır.

Şubat ayı İzmir için biraz riskli bir zaman dilimi. 2010 Şubat ayına çok dikkat etmeliyiz. Gaz patlamalarına karşı önlem almalı, havaalanı ve tren yollarına dikkat etmeliyiz.

15 Ocak ve 11 Temmuz 2010 günlerinde depreme yatkınlık söz konusudur. Umarım karada değil, denizlerimizde olur. Yeni ev yapacak olanlar ya da evlerinde depremle ilgili herhangi bir tedbir almamış olanlar dikkat etmeliler.

Tekrar ediyorum; önümüzdeki 4-5 yıl içinde İzmir’i depremler bekliyor ve patlamalara, yangınlara karşı bir açıklığımız var.



Bir sonraki yerel seçimlerde Aziz Kocaoğlu yeniden İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı seçilecek mi?

Sansı var. Ama Başkan’ın sağlığına çok dikkat etmesi gerekiyor.



İzmir Metrosu planlandığı gibi 2011 Ocak ayında bitecek mi?

Bunu söylemek istemezdim ama hayır!...

Metro yine bitmeyecek...



Haziran 2010’da yükselişe geçecek



Önümüzdeki yıllarda İzmir söylendiği gibi fuarlar şehri olacak mı?

Başak burcu olarak İzmir uzun bir süredir büyük bir bedel ödedi. 1981 yılından bu yana taş üstüne taş konmadı, İzmir ihmal edildi. 2010’un Haziran’ından başlayarak önümüzdeki 4 yıl içinde İzmir’in önemi artacak. İzmir EXPO’ yu kaybetti, kazanamayacağını o zaman da söylemiştim. Ama 4 yıl içinde İzmir sağlık şehri olacak, güzellik şehri olacak.

Alsancak’ın ilerisini Manhattan gibi yapacaklar. İzmir dışı bir şehirdir. Şu anda ise makyajı bozulmuş üzgün bir kadın konumunda. Bu makyajı düzeltmek lazım. Kısacası İzmir prensini bekliyor diyebilirim.

Aslında 2010’dan itibaren İzmir’in çok daha önemli bir görevi ortaya çıkacak. Önümüzdeki 15 -20 yıllık süreçte İslamiyet’i yeni çağa taşıyacak bir şehir olacak İzmir.

İzmir dinini en gösterişsiz, en şatafatsız yaşayan şehirlerinden biridir. İzmirli namaz kılar, oruç tutar anlamazsınız, bunu göstermez. Çok modern bir görüntüsü vardır.

Herkes kul hakkından korkar. İzmir gâvur değildir tam tersi medeni ve Türktür. Dindardır İzmir.



Neden size “Dişi Nostradamus” diyorlar?

1987’den bu yana Türkiye geneline ve liderlerine yönelik verdiğim, şaşmadan tutmuş kehanetlerim var. Ülkeler bazında tutmuş üstelik!

Mundane Astroloji yani Ülkeler Astrolojisi konusunda uzmanım. Özal’ın vefatı dahil, İnönü’nün çekileceği, Refah Partisi’nin kapatılacağı, bir kadın liderin önlenemez yükselişi, 2 önemli dini liderin ortaya çıkacağı gibi pek çok astrolojik yorumum gerçekleşti. Bu nedenle beni Reha Muhtar, Ateş Hattı programında “Dişi Nostradamus” olarak nitelendirdi.

Kriz gerçekten “teğet” geçecek



2010 yılı için yeni kehanetleriniz, ön görüleriniz neler?

2 önemli dini liderin ortaya çıkacağını söylemiştim, bu 2 önemli liderden biri zaten kendini iyice belli etti ama bir tane daha lider gelecek. Başbakanımızın sağlığına dikkat etmesi gerekiyor, şanssız bir yıla giriyor. Mücadeleci bir döneme giriyor.

Ayrıca bu yıl kriz Türkiye için gerçekten teğet geçecek. Türkiye önemli bir yıl yaşayacak, her şey düzene girmeye başlayacak. Vicdan, merhamet ön plana çıkacak. Merhamet başrolde olacak diyebilirim. Bu yıl Amerika fena değil ama eskisi gibi süper güç olamayacak.



Sizinle birlikte çalışan siyasetçi var mı?

Var tabii ama onların isimlerini veremem.



Her isteyen size gelip yıldız haritasına baktırabiliyor mu?

Asla... Çok az kişiye bakıyorum diyebilirim. Kendini bilen, hayatıyla ilgili çok önemli bir karar almakta zorlanan kişilere astrolojik danışmanlıkla beraber yaşam koçluğu yapıyorum. En iyi yaşam koçları psikoloji okuyan, astroloji bilgisi olan kişilerdir. Hiç bir zaman İzmir’i terk edip İstanbul’a gidip yerleşmeyi düşünmedim. İhtiyacı olan beni bulur, ben herkese konuşmam ve falın günah olduğuna inanan ender astroloji insanlarından biriyim.



Yıldızlardan kopya çekerim



Siz hayatınızı yıldızlara göre mi yönlendiriyorsunuz?

Ben duaya inanırım, yıldızlardan da kopya çekerim. Secret gibi bir kitabı çok iyi pazarladılar. Aslında bu kitap yüzde yüz düşünce gücü kitabıyla aynıdır. Yani yeni bir şeyleri keşfetmediler. İnsanların negatif düşünmemeleri, umutlarını kaybetmemelerini tavsiye ederim. Türkiye’de verdiğim bütün kehanetlerin yüzde 80 tutmasıyla aslında dünyaca ünlü bir astrologum. Nereden çıkmışım? İzmir gibi kutsal topraklardan çıkmışım. İngiltere Carnaige Enstitüsü’nden eğitimimi aldım. Ege Bölgesi insanı üzerinde Satürn ve Plüton etkilerinin tezine kadar yazıp Kraliyet Astroloji Fakültesi’ne göndermişimdir.

Astroloji dur der, dikkat der, uyarır



Astroloji haritamızda çıkan, görünen olumsuz bir dönemi değiştirme şansımız var mı?

Rüzgar eken fırtına biçer. Ben esinti bile yapmamaya çalışırım. Astrolojinin beni uyardığı dönemlerde bir kenarda sakin bir şekilde yaşarım. Yaşamda fizik yasası, etki-tepki olayına maruz kalmamak için elimden geleni yaparım. Bu şekilde darbe yemezsiniz. Sert, zor geçecek zamanlar vardır, ama kişinin de her zaman seçenek hakkı vardır. Astroloji burada size bir danışmandır, dur der, dikkat der uyarır.



İslamiyette astrolojinin yeri var mı?

Var ama sizi ben aşırı bir şekilde bağlayarak bloke edemem. Orada günaha girerim, Sufilik’e ters bir davranıştır.



Yeni yılda yapmayı planladıklarınız neler?

3 aylık Temel Astroloji dersleri vereceğim. Bu konuda gerçekten kendini yetiştirmek, ders almak isteyenlere Temel Astroloji öğreteceğim. İzmir’de bu konuda eğitim veren, işin ehli bir yer yok. Ortalık şarlatanlarla dolu. Haftada bir kez o da pazartesi günleri öğleden sonra Ege TV’de astroloji üzerine devam eden bir programım var, ona devam edeceğim.