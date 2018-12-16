Bir İzmir iyilik projesi

Siz satırların arasında gezinirken ödediğiniz paranın birilerinin bir ihtiyacını karşılıyor olmasına ne dersiniz? Bir iyilik projesinde okuyucu olarak yer almak için işte size fırsat.

İzmir ’den başlayan dünyanın farklı ülkelerini dolaşan 35 yazarlı bir roman düşünün. Bu 35 kişiyi bir araya getiren şey ise yazmak ve yardım etmek tutkusu. Kendilerini ‘Human Circus Gönüllü Yazarlar Topluluğu’ adıyla anıyorlar. Her biri farklı deneyimleri ve profesyonel yaşamlarındaki titizliklerini ardışık yazarlık tekniği ile yazılan ‘35mm’ adlı romana aktarmışlar. Bir kitap yazmak belki birçok insanın hayalidir. Bu belki de dünyadan geçerken bir iz bırakma güdüsünün bir sonucudur, kim bilir. Ardındaki motivasyonun; kitap gelirlerinin bir yardım kuruluşuna devredilecek olması ise tam da İzmir’e yakışan bir tutum.

35 mm, 35 yazarın ortaklaşa yazdığı yaratıcı bir polisiye. Farklı yaş gruplarından ve farklı ülkelerden 35 yazarın gözüyle İzmir ’den Amsterdam ’a uzanan heyecan dolu bir roman. Psikolojik kurgusu ile okurları için macera dolu bir okuma deneyimi sunuyor. Konusu hakkında küçük bir ip uçu vermem gerekirse; “Bazen hayatınızdaki insanlar sandığınız kişi olmayabilir. Peki ya görüntüleri aynıysa? Öldükten sonra başka bedenlere hayat verenler ve geride kalanlar. Tek bir bedenden alınan organlarla hayat bulanları bir araya getirmek mi daha karmaşık bir yapboz, yoksa bu bedenin nasıl öldüğünü bulmak mı?”

Adının da anımsattığı gibi bu buram buram İzmir kokan bu iyilik projesinin hikayesine gelecek olursam, aslında bir facebook mesajı ile başlamışlar. Bora Ücel’in çağrısına yanıt veren 42 amatör yazar, romanın nereye evrileceğini bilmeden, adeta bir dizi filmin gelecek bölümünü bekler gibi bekleyerek sıralanmışlar. Her yazar sırası geldiğinde romana yeni bir renk ve enerji eklemiş. Sonuçta uluslararası bir ortak çalışma 35 yazar ile tamamlanarak gün ışığına çıkmış.

Tabii tüm bu çabanın görünür olması için en önemli şey böylesi projeleri destekleyen yayınevlerinin varlığı. Hammadde fiyatlarındaki korkunç değişimlere rağmen hem kitapevleri hem de kitapseverler ne mutlu ki kitaba dair tutkularından vazgeçmiyorlar. 35 mm projesini bu noktada destekleyen yayın evi ise Yitik Ülke Yayınları olmuş.

Kitabın isminin 35 mm olmasının birden çok nedeni var aslında. Kitabın baş karakterinin bir fotoğraf sanatçısı olması ilk etken (35 mm bir kamera lens boyutu), projenin İzmir’den başlamış olması ve 42 yazar ile başlayan bu serüvenin 35 yazar ile tamamlanmış olması. 7 Ocak 2018 günü kitabevlerinin renkli raflarında yerini alan35 mm için aynı zamanda internet satışına da başlanmış durumda. Belki de yardım etmenin en güzel yolu siz satırların arasında gezinirken ödediğiniz paranın birilerinin bir ihtiyacını karşılıyor olmasıdır.

Human Circus Gönüllü Yazarlar Topluluğu’nun bu keyifli romanının hedeflediklerinden çok daha ötede bir başarıya imza atmasını diliyorum. Projeyi başlatan Bora Ücel’e, Editörlüğünü yapan Sevay İpek Aydın’a ve yayın evlerinin Don Kisot’u olan projeyi kitap sayfalarına dönüştüren Yitik Ülke Yayınlarının sahibi Kadir Aydemir’e iyilikle bizleri buluşturdukları için teşekkür ediyorum.

KİTAPTA YER ALAN YAZARLAR:

Ahenk Özer, Ahsen Acun, Ahu Şaşmaz, Alp Alphan, Arzu Kara, Arzu Tuncel Rollenhagen, Aslı Yapağılı, Ayşegül Ekşi, Boğaçhan Sözmen, Bora Ücel, Burcu Ayaz Atayer, Çelikcan Baş, Damaris Roure-Ortiz, Derya Yılmaz, Emre Şenkal, Gamze Erinç, Gülgün Üçer, İlkay Sontuna, İlke Özten, Mehmet Alpan Balkış, Meral Ücel Kerimoğlu, Nisan Tuncer, Ozan Erdinç, Özgün Özer, Perimsu Bayrak, Rıza Uğur Altan, Sedef Özge, Selin Dağlıoğlu, Servet Şencel, Sevay İpek Aydın, Şafak Şanlı, Şefik Emre Coşun, Şükran Karabulut, Yonca Ekmekçi, Zeynep Dicle