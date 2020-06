Evet; bu ülkenin bir Nihat Doğan gerçeği var! Sorun, Cumhurbaşkanımızın, Belediye Başkanımızın adını bilmeyebilirler ama Nihat Doğan’ı herkes tanır

Evet; bu ülkenin bir Nihat Doğan gerçeği var! Sorun, Cumhurbaşkanımızın, Belediye Başkanımızın adını bilmeyebilirler ama Nihat Doğan’ı herkes tanır.

Kimdir Nihat Doğan?

Müzik dünyasına 19 yaşında ‘Kırdın Kalbimi’ adlı albümüyle adım atmış, özellikle cam kırılma efekti teknoloji harikası bir çalışmayla müziğimize yeni bir soluk getirmiştir. Kendisinden 12 yaş büyük olan Seda Sayan’la nişanlanıp, evliliğin eşiğinden dönmüştür. “Benim olmazsan taciz ederim” felsefesinin kurucusudur! Acun Ilıcalı’nın sunduğu Survivor’a katılmasıyla zirve yapmıştır. Her zaman küllerinden doğmayı başarmış, şahsına münhasır biridir.

Nihat Doğan’ı anlamak öyle herkesin harcı değildir, bazılarına göre yüzlerce yıl sonrasının dehalarına nasip olacak bir durumdur. Aslında kendisi Nihat Doğan felsefesini, Nihatizm’i başlatmış ve buna bizleri çaktırmadan alıştırmıştır. Tam anlamıyla bir “Beyin sulandırıcısı”dır. .

İşte bu nedenle Nihat Doğan’ın ya secret tarzında kitaplar yazan çok iyi bir yazar olup yazdıklarının bestseller olacağını ya da siyasete atılıp milletvekili olacağını düşünüyorum. Sizleri Nihat Doğan ve Survivor Sözleri ile baş başa bırakıyorum:

- Saygıda sıfır hatayla oynarım.

- Benim koyunum Avrupa’dakinden farklı bakıyor.

- Nihat Doğan sakal gibidir, kestikçe uzar.

- Biz bir ışığız. Bizim yanımıza gelen aydınlanır, uzaklaşan karanlıklaşır.

- Biz Osmanlı torunuyuz, hep zayıf olanın yanında dururuz.

- Ülke benim içimde, ben ülkenin içindeyim.

- Türkiyede Nihat Doğan realitesi var, bunu kabul etmek lazım, sen bu realitenin önünde durmaya çalışırsan, ha bunun önünde durmuşsun, ha tusunaminin önünde... Fark etmez.

- Ülkeme iyi bakın.

- Eğri cetvelden doğru çizgi çıkmaz.

- Survivor bizim namusumuz.

- Benim sevdiceğim olacak avrat taşı sıkmalı, suyuna ekmek banmalı.

- Şöhretiz diye Karamürsel sepeti mi sandın bizi kardeşim.

- Bizim arabamızda geri vites yok.

- Nasıl çığa karşı gelinmezse, Nihat Doğan’a da karşı gelinmez.

- Nihat Doğan, ayna gibidir. Kim nasıl bakarsa, kendisini öyle görür.

- Nihat Doğan, suda batmayan denizaltıdır.

- Hayatımda megaloman olmadım.







Mutlu son



Sonunda muradıma erdim. Türk televizyon tarihinin en başarılı, en özgün, en özel, bol aforizmalı, felsefe yumağı yapımlarından ikisinden birden kurtuldum. Pazartesi gecelerimin kabusu Ezel ve Survivor bitti. Ezelizm ve Nihatizm son buldu. Kaçmayı çok denedim, ev halkı izlemese, gelen konuklar açtırıyordu. Nerden çıktı bu aforizma modası anlamış değilim. Twitter ve 140 karakteri mi buna sebep oldu acaba? Binlerce atasözümüz, deyimlerimiz, ünlü filozofların özlü sözleri dururken “aforizma” üretmeye başladık. Ezel söyledi, Eyşan cevapladı, Ramiz dayı aforizmaladı. Aforizma, yani özdeyiş, düşünce, duygu ya da ilkeleri kısa ve öz bir biçimde anlatan sözlerdir. Aforizmanın tanımını, aforizmalarıyla ses getiren ünlü filozof Nietzsche, “Benim arzum, başkalarının bir kitapta anlattığı şeyi, on cümlede anlatmaktır” diyerek yapmıştır.

Ben Nihat Doğan ve Ezel dizisindeki arabesk kokan aforizmalar yerine Schopenhauer, Nietzsche, Kafka, Cioran, Montaigne, Einstein, Can Yücel ya da Kızıldereli Bilge Kişi’nin gibi aforizmalarını tercih ediyorum.

Neyse ki aforizma fabrikası gibi çalışan, reyting rekorları kıran bu iki yapımı son buldu.





Titbits By Beliz Baran



Mega Life dergisinin Genel Müdürlüğünü yapan İzmirli işkadını Beliz Baran, aynı zamanda son iki yıldır bikini tasarımı yapıyor. TİTBİTS ismini verdiği, tamamı el yapımı 15 modelden oluşan yeni bikini koleksiyonunun tanıtımını geçtiğimiz Perşembe günü Alaçatı Micasa’da düzenlediği Blush Party’de gerçekleştirdi.

“Tit-bits” ne demek merak ettiyseniz ‘Çok lezzetli parça’ anlamına geliyor. Beliz, kendisi gibi çok tatlı, neşeli, bir o kadar idealı bikini modelleri tasarlamış. Titbits, 2011 yaz bikini koleksiyonun katolog çekimini ise Amerikali model Carlie Ann Sis ile Fun Beach’te yapmışlar.

Beliz, bikinileri ile bu yaza oldukça iddialı girdi diyebilirim. Şıklıkları ile her zaman dikkatleri üzerine çeken İzmir cemiyet hayatının sevilen isimlerinden Sedef Cem, Aslı Çolakoğlu Demirkaya, Milen Kohen Habif, Melis Kaya Akman, Semra Bakioğlu ve Duygu Akdeniz de Blush Party’deydi. Titbits koleksiyonu oldukça ilgi gördü.

Beliz Baran’ın şimdilik sadece parti gecesinde satışı yapılan bikini koleksiyonuna çok yakında Siren Ertan ve Melis Kaya Akman’ın birlikte 7800’de açacakları butikte bulabileceksiniz.