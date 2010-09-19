Çeşme Marina’da Şarap Festivali

Çeşme Marina, bu yazbaşı açılmasıyla birlikte Alaçatı ile ünlenen Çeşme’ye bambaşka bir kimlik daha kazandırdı. Çeşme müdavimlerini ya Alaçatı’nın otantik sokaklarında ya da dünya standartlarında bir Marina olan Çeşme Marina’nın restoranlarında görür olduk. Tam yaz bitti, okullar açıldı derken sezonu uzatmayı, 12 aya çıkarmayı hedefleyen Çeşme Marina’nın vizyonel bir fuar etkinliği niteliğinde olan Şarap Festivali’ne ev sahipliği yaptığı haberini aldım.

Son yıllarda oldukça popüler olan “on trade/off trade” veya nihai tüketici odaklı şarap tadım etkinlikleri gibi de değil üstelik. Umurbey Vineyards, Sevilen Şarapları, Yücel Vineyards, Yenidoğuş Vineyards, Kavaklıdere, Urla Şarapçılık, Vinkara, Corvus, Karagözoğlu ve Vinolus gibi şarap üreticilerinin katılımı ile yapılacak olan gerçek bir Şarap Festivali.

24-25-26 Eylül günlerinde Çeşme Marina’da düzenlenecek olan “Çeşme Marina Şarap Festivali”nde, şarap tadım stantlarının yanı sıra pek çok ilginç etkinlik de yer alıyor.



Tadım stantları, sohbetler

Festivale katılacak yerli şarap üreticileri ile yabancı şarap dağıtım firmaları tarafından kurulacak stantlarda şarap tadımları yapabileceğiniz gibi ayrıca Çeşme Marina’da yer alan yiyecek-içecek mekanlarında seminer ve sohbetlere de katılabilirsiniz.

Peynirler “Şarap-Yemek Uyumu”, “En Çok Sorulan Sorular”, “Roze-Blush Şaraplar”, “Yemek Uyumları”, “Servis Önerileri” gibi konularda her gün en az iki sohbet olarak düzenlenecek organizasyonlar için farklı konuşmacılar davet edilmiş. Son iki senedir çok popüler olan “Roze-Blush Şaraplar” konusunda öğrenecek çok şeyimiz olduğu kesin.





Şarap ve Yemek Uyumu

Çeşme Marina restoran ve bistrolarında öğle ve akşam yemekleri için Şarap Festivali’ne özel belli şaraplar ve yemekler eşleştirilmiş. “İki Özel Tat, İki Kadeh Özel Şarap 42 TL” sloganı ile şarapseverlere hem hoş tatlar denetmeyi hem de Şarap-Yemek Uyumu hakkında bilgi vermeyi hedeflemişler. Şarap deyince elbette akla peynir de geliyor; şarap için üretilen, şaraba yakışan peynirlerin sergilendiği ve tadımının yaptırıldığı peynir stantları da mevcut.

Şarap festivallerinin olmazsa olmazı “Kör Tadımlar” ve “Üzüm-Şarap-Bilgi Yarışmaları” da düzenlenmiş. Tadım yarışmalarını kazananları; teknede konaklama, teknede romantik akşam yemeği, Marina restoranlarında akşam yemeği ve Wineway Şarap Butiği ve Barı’nda bir şişe şarap-peynir tabağı gibi cazip hediyeler bekliyor.



Bağbozumu gezileri

Beni en çok ilgilendiren merakla beklediğim kısım ise 24-25-26 Eylül’de düzenlenecek olan bağbozumu turları. Çeşme Yarımadası’nda bulunan şarap üreticileri ve bağlara ziyaretler yapılıp dönüşte Marina’da yenecek yemekte şarap sohbetlerine devam edilecek. Takvim ve hareket planları henüz kesinleşmemiş ama yakında ayrıntıları web sitelerinde duyuracaklarmış.



Sosyal sorumluluk da var

Bu projenin bir de sosyal sorumluluk yanı var. Restoran ve kafelerdeki ortak menü fiyatlarına 2 TL ekleniyor. Bu gelir Tema Vakfı ve Turmepa Derneği arasında eşit olarak paylaştırılacakmış.

Şarap meraklıları ile önümüzdeki hafta sonu Çeşme Marina Şarap Festivali’nde, bağbozumu turlarında görüşmek üzere...

www. cesme marinasarapfestivali.com

Organizasyon Direktörü: Perran Arıbal. 0216 478 63 19 / 0232 712 25 00

perrana @vinovasyon.com