Çeşme’nin yeni mekanları







Yıllardır İzmirlilerin göz bebeği olan, son zamanlarda ise İstanbullular tarafından keşfedilip popüleritesi git gide artan Çeşme, 2010 yazına yeni mekanları ile giriyor. Her geçen gün bir yenisinin eklendiği butik taş otellerin yanı sıra 2010 yazına damgasını vuracak Çeşme’nin yeni mekanlardan bahsetmek istiyorum.

-Geçen senenin vazgeçilmezi olan Alaçatı Babylon, Aya Yorgi Koyu’na, eski Granada Beach’in yerine taşınıyor.

-2007’den itibaren Çeşme’de hizmet veren, geçtiğimiz yaza damgasını vuran, Alaçatı’nın Çark Koyu’nda kendine ait geniş özel plajı bulunan Otto Alaçatı’nın bu yaz açılmayacak olması üzücü bir gelişme.



Mi Casa Sardunaki’de

-Sole Mare’nin ve Alsancak’ta bu kış açılan, açıldığı günden itibaren dolup taşan Mi Casa Cafe&Bar’ın sahibi Selim Kaptan, Mi Casa’yı Alaçatı’daki Sardunaki’ye açıyor.

-Ayayorgi Koyu’ndaki Marrakech ise bu yaz Çeşme’ye damgasını vuracak olan en gözde mekan.

-Murat Alpiskender ve Ümit Özgünter’in sahibi olduğu Yıldızburnu’ndaki Rouge ile İzmir’deki Rojo ve Rox’un çok sevildiği, kemikleşmiş müşteri kitlesi olduğu bir gerçek. Alpiskender, yeni projesinde Çeşme Marina’nın içine cafe konseptinde muhteşem bir mekan açmaya hazırlanıyor. Yıldızburnu’nun yıllardır vazgeçilmezi olan Rouge bu aydan itibaren hafta sonları açıldı bile.

-İstanbul’dan sonra geçtiğimiz yaz Alaçatı’ya transfer olan “Maria’nın Bahçesi”nin sahibi Maria Ekmekçioğlu da, Marina’ya Porto Maria adında yeni bir restoran açmaya hazırlanıyor.

- Mimarisi St. Tropez’deki dünyaca ünlü Port Grimaud’un tasarımcısı olan Atalier Xavier Bohl tarafından yapılan Çeşme Marina, yat turizminin göz bebeği haline gelecek. Camper&Nicholsons Marinas ve İbrahim Çeçen Holding ortaklığında yapılan yat limanı, halktan kopuk olmayan, rahatça gezilebilecek restoran ve cafeleri ile yaşayan bir marina olmayı hedeflemiş.



Dünya standardında

Haziranda hizmete girecek liman Camper&Nicholsons’ın denizcilik tecrübesi ile dünya standartlarında hizmet sunacak. Marina’ya 60 m (200 ft) uzunluğa kadar tekne bağlanabilecek, denizde 400, karadaysa 100 tekneye hizmet verilecek. Bağlama limanı olmasının yanı sıra kışlama imkanı da sunacak olan marinanın bir charter merkezi haline gelmesi hedefleniyor.

Çeşme Marina, birbirinden güzel ve sayısız Ege Adaları’nı keşfetmek isteyen denizciler tarafından tercih edileceğe benziyor. İçinde yer alacak kaliteli restoran, cafe ve barları ile de Çeşme’nin uğrak yerlerinden biri olacağının sinyallerini veriyor. www.cesmemarina.com.tr

Tel: 0232 712 25 00





Marrakech damga vuracak



Gece hayatının duayenlerinden Mehmet Özener’in Marrakech’i yazın Beach Club olarak Aya Yorgi’de olacak. Çelebilerin evi ile Paparazzi’nin arasına açılacak olan mekan için hazırlıklar devam ediyor. Özener, 45 dönümlük araziyi eşi benzeri görülmemiş bir beach clup konseptine çevirmek için çalışıyor. Mimarisi ile de fark yaratan mekanın tasarımını popüler mimar Tarkan Önal yapmış. Gündüzleri 5 yıldızlı otelleri andıran yatakları, beach voleyi ile beach club, geceleri ise ateş görselleri ile bambaşka bir havaya bürünen Marrakech Beach Clup, 28 Mayıs Cuma akşamı kapılarını açıyor. İşletmeciliğini, Mehmet Özener ile Süleyman Sirkecioğlu yapacak. Mekanın mutfağı ise Alsancak Canteen...

Marrakech bu yaz Çeşme’ye damgasını vuracak ve en popüler mekan olacak... www.MarrakechOnTheBeach.com Rezervasyon: 232 712 04 03 0232 712 04 06





Dinlemeye doyamayacaksınız

Çeşme, Alaçatı gecelerinden bahsetmişken dinlemeye doyamayacağımız, pek çok mekanda ardı ardına çalınacak olan CD’lerden bahsetmemek olmazdı elbette.

-Dört senedir “Yılın DJ”i seçilen ve Blackk’in müzik yönetmenliğini yapan, prodüktör DJ Suat Ateşdağlı’nın hazırladığı, mixlenen yerli ve yabancı özel dans parçalarından oluşan “BLACKK by Suat Ateşdağlı”

-Hande Yener’in gece kulüplerini yıkacağına kesin gözüyle bakılan, Sinan Akçıl’ın imzasını taşıyan dokuz şarkının yer aldığı yeni albümü “SOPA”.

- 23 Nisan’da piyasa çıkan Demet Akalın’ın albümü “Zirve 2010”