Çeşme Tarkan’ı bekliyor

Küllerinden doğmak diye ben buna derim. Tarkan’ı 1992’de “Kıl Oldum Abi” şarkısı ile tanıdık, 1994’te “Aaacayipsin”, 1997’de “Ölürüm Sana“ , 2001’de “Karma”, 2003’te “Dudu” ve 2007’de“Metamorfoz” albümlerini çıkardı. Artık Türkiye’nin bir Megastar’ı vardı. Yurt dışında albüm yapma, İngilizce şarkı söyleme sevdasına tutuluncaya kadar müzik listelerini altüst edip, hep ilk sıralarda yer aldı. Bir süre Amerika’da yaşadı, yeni şeyler denedi ama olmadı. Türk halkı hep O’ndan Vazgeçmem, Şımarık, Kış Güneşi, Sen Başkasın, Unutmamalı, Dön Bebeğim, Gül Döktüm Yollarına, Başına Bela Olurum, Oynama Şıkıdım Şıkıdım gibi şarkılar bekledi. Sonunda beklenen oldu. Tarkan eski performansını yakaladı, yeni albümü “Adımı Kalbine Yaz 2010” çıkardı. Türkiye Megastar’ına yeniden kavuştu.



Heryerde Tarkan çalıyor

Artık her yerde Tarkan çalıyor... Sadece gece kulüpleri ya da beachlerden değil, arabalardan, mağazalardan, evlerden, Tarkan şarkıları yükseliyor. Sevgililer birbirlerine Tarkan şarkıları ile göndermeler yapıyor. “Sevdanın Son Vuruşu” ve “Adımı Kalbine Yaz” şarkılarının sözleri bunun için biçilmiş kaftan...

Şimdilerde ise Çeşme, 21 Ağustos’ta Seaside’da gerçekleşecek Tarkan konserini bekliyor. Tarkan’ın ağırlıklı olarak “Adımı Kalbine Yaz 2010” albümündeki şarkılarını seslendireceği bu konserinin seyirci akınına uğrayacağı kesin. Eğer konsere gitmek niyetindeyseniz erken yola çıkmanızda fayda var. Unutmadan Ayakta-Plaj kısmından bilet alan bayanlar için zemin kum, Cranberries konserinde bazı hemcinslerimin yaptığı gibi topuklu ayakkabı giyip gelmeyin. Tarkan@Çeşme

Tarih: 21.08.2010 Saat: 23.00

Mekan: Çeşme Seaside

Fiyat: Ayakta-Plaj 95 TL, VIP-Stand (5 kişilik) 1130 TL, Loca (6 kişilik) 2375 TL

Biletler www.biletix.com da satılmaktadır.



Babylon’da “Açık Havada Sinema Geceleri” başladı

Yazın tadı gündüzleri; deniz, güneş, geceleri; konser ve açık hava sinemasız çıkmaz. Babylon Aya Yorgi’de söylediğim bu dört unsuru bir arada bulmanız mümkün. Gündüzleri plajı geceleri ise konserleri ile oldukça popüler olan Babylon Aya Yorgi, artık pazartesi geceleri bir açık hava sinemasına dönüşüyor. Magnum Gold’un sponsorluğunda Benicio Del Toro’nun başrollerinde olduğu Sin City, Snatch, 21 Gram ve Fear&Loathing in Las Vegas gibi türünün en öne çıkan filmlerinden birini izleyebilirsiniz.

Geçen pazartesi gecesi Babylon Aya Yorgi’de “Açık Havada Sinema Geceleri”nin başladığını duyunca denemek istedim. İyi ki de gitmişim. Alıştığım açık hava sineması konseptinden biraz farklıydı, tam Babylon’a yakışır bir açık hava sineması tasarlamışlar. Dev sinema perdesinin önüne, yere atılan minderlerde film izleyeceğimi görünce iyice keyfim yerine geldi. Aya Yorgi’de, yıldızların altında, denizden gelen esinti ile minderlerde film izlemek çok hoşuma gitti.

Babylon Aya Yorgi. Telefon: 0232 712 63 39 Adres: Aya Yorgi Koyu, 35930

Aya Yorgi, Çeşme-İzmir

E-posta: info@babylon.com.tr