Çetin Altan, Solmaz Kamuran, Comet ve “Sayım Çınar’ın Konuşan Bavulu”

Geçtiğimiz hafta sonu çok sevdiğim, benim için özel bir yeri olan arkadaşım Sayım Çınar ile Nişantaşı Milli Reasürans Çarşısı’ndaki Aşşk Cafe’de buluştuk. Sayım da, ben de çok heyecanlıydık. Gündemimiz Sayım’ın bu hafta İnkılap Yayınları’ndan çıkacak olan “Sayım’ın Konuşan Bavulu” isimli kitabıydı.

Sayım Çınar’ı özellikle gazeteciler çok iyi tanır. Kendisi kadar meşhur olan son çıkan kitaplarla doldurduğu bavuluyla, yıllarca gazetecileri ziyaret etti. Zamanla gazeteciler ile kitaplar üzerinden kurduğu ilişkiyi farklı bir boyuta taşıdı, onlarla söyleşiler yaptı. İşi soru sormak olan gazeteciler, bu defa Sayım’ın sorularını cevapladı. Yakından tanıdıkları Sayım’ın samimiyeti ve iyi niyeti onların cevaplarına da yansıdı ve ortaya son derece içten bu söyleşiler çıktı. Her biri birbirinden farklı eğilimlere ve dünya görüşüne sahip 47 isimle yaptığı söyleşileri “Sayım’ın Konuşan Bavulu” kitabında yayımladı. Kitapta yer alan isimlerden örnekler vermek gerekirse; Doğan Hızlan, İsmet Berkan, Haşmet Babaoğlu, Ayşe Arman, Ahmet Hakan, Nuray Mert, Nihal Bengisu Karaca, Yılmaz Özdil ilk aklıma gelenlerden. Bu ünlü simaları bilinmeyen yönleriyle tanımak isteyenler için “Sayım’ın Konuşan Bavulu” kaçırılmaması gereken bir kitap diyebilirim. Sayım farklı söyleşiler yapar, okuduğunuzda çok keyif alacağınıza eminim.

Hafta sonuna dönecek olursak, o sabah Milliyet Gazetesi’nde Sayım’ın söyleşisi yayınlanmıştı. Sayım’ın telefonları hiç susmadı, kimler aramadı ki. Birde mailler var tabii, bir yandan salatalarımızı yerken biryandan kitabı ve Milliyet’e verdiği röportajla ilgili gelen mailleri okuduk. Bol bol sohbet ettik, keyifli gün geçirdim.

Bir de Sayım’ın çok yakında kitap tanıtımı için İzmir’e geleceğinin müjdesini aldım. Daha ne isteyebilirdim ki?





Neler oldu/Neler olmalı?

07/02/1640- Padişah Dördüncü Murat öldü. Sultan İbrahim padişah oldu.

07/02/1914- Charlie Chaplin’in (Şarlo) ilk filmi ‘’The Little Tramp’’ gösterildi.

07/02/1924- Nezihe Muhittin’in başkanlığında Türk Kadınlar Birliği kuruldu.

07/02/1929- Hilaliahmer yani Kızılay Günü ilk defa kutlandı.

07/02/1952- Türk Ticaret ve Sanayi Odaları ile Ticaret Borsaları Birliği kuruldu.

07/02/1966- İzmir Kula ve Yün Mensucat Fabrikası’nda 70 gündür süren greve polis müdahale etti; 25 işçi, 4 gazeteci, 8 er ve13 polis yaralandı.

07/02/1973- TBMM’de kabul edilen yasayla “Maraş” iline “kahramanlık” unvanı verilerek, adı “Kahramanmaraş” oldu.

07/02/19184- Amerikalı astronot Bruce McCandless, uzayda ilk kez serbest yürüyüş yaptı.



07/02/2011- İzmir Metrosu’nun Üçyol - Üçkuyular hattı bitsin.

07/02/2011- İzmir Çevreyolu’nun Aliağa’ya uzantısı tamamlansın.

07/02/2012- İstanbul’daki Miniatürk’ün bir benzeri fakat 7 kat daha büyüğü olan İzmir’deki Miniaege’nin açılısı yapılsın.

07/02/2012- Konser mekanı Babylon, Çeşme’den sonra kış aylarındaki etkinlikler için İzmir’e de açılsın.

07/02/2012- İzmir fuarlar ve kongreler şehri olsun ve mevcut fuar küçük geldiği için fuarın başka bir yere taşınması kararı alınsın.

07/02/2014- Fuarların şehir dışına taşınmasıyla rahatlayan Kültürpark New York’taki Central Park’ın bir küçüğü haline gelsin.

07/02/2014- Prada, Chanel ve Luis Vuitton gibi dünya markaları Alsancak’ta mağaza açsın. Japon turistlerden fırsat bulup bu mağazalara girmek mümkün olmasın.

07/02/2015- Ege Medeniyetler Müzesi’nin açılışı yapılsın.

07/02/2016- İzmir’in 4 büyük futbol takımı; Göztepe, Altay, Karşıyaka ve Bucaspor Süper Lig’de kıyasıya rekabet etsin.

07/02/2017- Saba Tümer İzmir’e geri dönsün, kahkahaları Alsancak sokaklarında yankılansın.





Bir İzmirliden, İzmir’de geçen bir roman: “Kayıp Mezar/Meryem’in Sırrı”

Karaca Otel’in Müdürü Özgür Ardil “Kayıp Mezar/Meryem’in Sırrı” isimli İzmir’de geçen İzmir’e has bir roman yazdı. Bu kitap Ardil’in ilk romanı, yazabilmek için iki yıl süresince araştırma yapmış. Kitaptaki cinayet dahil tüm olaylar İzmir’de başlıyor ve gelişiyor. Romanı okurken Hatay’daki Betonyol, Alsancak, Kemeraltı, Sahilyolu, İnciraltı, Sevgi Yolu gözünüzün önünde canlanıyor.

Kitabın konusu ise söyle: Karanlık bir gecede, İzmir “Âşıklar Çeşmesi”

mevkiinde iki araba durur. İçlerinden çıkan iki adam, iki bin yıllık tarihi ilgilendiren ve belki de dünyanın seyrini değiştirecek karanlık bir anlaşma yaparlar. Yahudi mafyasının ünlü simalarından Moşe Avramento genç, gözüpek Levent Uğurcan’dan kimsenin tahmin edemeyeceği bir sırrı ortaya çıkarmasını ister.

Sürükleyici ve heyecan verici...



Ne olursanız olun “İyi Günde-Kötü Günde”yi izleyin!

İzmir’in alternatif konser mekanı Ooze Venue, her zamanki gibi farklılığını ortaya kayarak Türkiye’nin sevilen seslerini peş peşe İzmirlilerle buluşturmaya devam ediyor. Soner Sarıkabadayı 12 Şubat Cuma gecesi Ooze Venue’de sahne alarak hayranları ile buluşacak. (Ayakta: 23.00 TL)

Muhittin Yıldız yönetimindeki Sunshine Band’in Sevgililer Günü Özel Konseri 10 Şubat 2010 Çarşamba gecesi İzmir AKM’de, kaçırmamanızı tavsiye ederim. (23 TL ve 28 TL ) Ali Poyrazoğlu ve Nilgün Belgün’ün birbirinden kopamayan çifti canlandırdıkları gülerek izleyeceğiniz, gülerken bir yandan sizi düşündürecek olan “İyi Günde Kötü Günde” isimli güldürüye mutlaka gidin. İster bekar olun ister nişanlı, evli ya da boşanmış hiç fark etmez herkesin izlemesi gereken çok keyifli bir oyun. Muhteşem bir aşk oyunu. İzlerken çok keyifli müzikler de dinleyeceksiniz. Aşkın matematiği üzerine düşündüren “İyi Günde Kötü Günde”yi ben iki kez izledim. Her defasında da çok keyif aldım, şiddetle tavsiye ederim. Tarih : 5.2.2010 20:30-6.2.2010 20:30

Mekan: İzmir AKM