Dalyan mevsimi başladı

Posta ve Milliyet Gazetelerinde köşe yazıları yazan, Türkiye Milli Paralimpik Komitesi Başkanı Yavuz Kocaömer’in eşi yazar Didem Kocaömer ve medya röportajları ile tanıdığımız Yazar Ajanı Sayım Çınar yaz öncesi detoks için Sheraton Çeşme Hotel’e geldiler. Sevgili arkadaşım, aslında İzmirli olan “En Güzel Aşklar Nisan’da Yanar” kitabının yazarı Didem ile “Sayım’ın Konuşan Bavulu” kitabının yazarı Sayım’ın hafta sonu Çeşme programlarına ben de dahil oldum. Sheraton Çeşme’nin SPA’sından faydalanmak bana da çok iyi geldi. Dünyanın pek çok yerinde detoks programlarına katılan Dida, Sheraton’ın detoks programlarını çok başarılı buldu. İzmirli olarak İstanbul’dan gelen arkadaşlarımın buradaki hizmetten memnun kalmaları beni sevindirdi.



Mekan, mezeleri ile de ünlü

Çeşme’ye kadar gelip de Dalyan’da balık yemeden dönmek olmazdı elbette. İstanbulluların Dalyan’da tercih ettiği balıkçıların başında gelen Balıkçı Hasan’da güzel bir akşam yemeği yedik. Mezeleri ile ünlü Balıkçı Hasan’da deneyebileceğimiz kadar çok meze çeşidini denedik. Detoks bahanesi ile doğru-dürüst bir şeyler yememişken, denediğimiz her şeyin tadı damağımızda kaldı diyebilirim.

İş Bankası’nın efsanevi Başkanı Cahit Kocaömer’in oğlu olan TESYEV’in Başkanı Yavuz Kocaömer’in eşi Dida ile engelliler üzerine İzmir’de yapabileceklerimizi konuştuk.

Ertesi gün soluğu Alaçatı’da aldık. Keyifli bir yürüyüşün ardından Alaçatı’nın sembolü haline gelmiş Agrilia’ya oturduk. Burada yediğimiz diğer yemeklerin yanı sıra “lorlu yeşil mercimek salatası” müthişti. Daha sonra Alaçatı’ya has sakızlı kurabiyelerden alıp, sakızlı Türk kahvemizi de içerek mini hafta sonu tatilimize son verdik.

Agrilia (Alaçatı) Tel: 0232 716 85 94

Balıkçı Hasan (Dalyanköy)

Tel: 0232 724 02 02





Fas lezzetlerini kaçırmayın!

Hilton İzmir, dünya mutfağıyla yerel lezzetleri birleştiren geleneksel temalı geceler düzenliyor. Level 9 Restaurant’ta bu gecelere 26 ve 27 Mart akşamı Fas Yemek Festivali ekleniyor. Aşçıbaşı Hüseyin Yılmaz ve Hilton İzmir mutfak ekibi tarafından hazırlanan birbirinden lezzetli Fas yemekleri açık büfe eşliğinde misafirlerin beğenisine sunulacak, geceye Fas müzikleri eşlik edecek. Limitsiz standart yerli içki ve KDV dahil 75 TL.

Hilton İzmir 0232 497 60 60





‘Twestival’ İzmir ve Alaçatı’da

Twestival 2007 yılında Londra’da, “Dünyadaki çocukların yoksulluğu, susuzluğu, açlığı”na yüz çeviremeyecek bir fikir ile başlamış. Ertesi yıl 250’den fazla şehirde gönüllülerin desteği ile tam bir festival haline dönüşmüş. Twestival bu sene 25 Mart’ta 300 şehir ile aynı anda İstanbul’da da düzenleniyor.

İstanbul Twestival’in sponsorları arasında Kurumsal İletişim, Anadolu Sağlık Merkezi, Indeks, Casa Del Arte, Virgin Radyo, Showhow var. İzmir ve Alaçatı’da da yapılması planlanan Twestival için özel ekipler kuruldu, sponsor arama çalışmalarına başlandı. Ayrıntılı bilgi için: www.istanbul.twestival.

com





BKM galaya geliyor

“Çok Güzel Hareketler Bunlar” ile yakından tanıdığımız BKM Mutfak ekibi ilk filmleri olan “Çok Filim Hareketler Bunlar”ın Galası için İzmir’e geliyor.

Bu filmde Türk Sineması’nda daha önce denenmemiş bir anlatım dili kullanılarak dokuz öykü tek filme sığdırılmış. “Çok Film Hareketler Bunlar”ın 25 Mart Perşembe akşamı, Forum Bornova AVM ve AFM Sinemalarındaki gala gösterimine oyuncuların tamamı katılacak. Galadan elde edilecek gelirin tümü, yoksul kadınların kendilerine gelir getirici faaliyette bulunmalarına imkân sağlayan, “Türkiye İsrafı Önleme Vakfı Mikro Kredi Projesi”nde kullanılacak. BKM Mutfak Oyuncularını yakından görmek ve bir sosyal sorumluluk projesine katkıda bulunmak isterseniz bilgi için: Dev Ajans Bütünleşik Pazarlama İletişimi Tel: 0232 464 30 41