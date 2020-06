Domuz gribi değil ama ‘Sigara Gribi’ kapımızı çalmak üzere

Önce ‘Kuş Gribi’ vardı, sonrasında ‘Domuz Gribi’ girdi hayatımıza, şimdilerde ise ‘Sigara Gribi’ salgını başlamak üzere. Şu tiryakiler yüzünden kış günü dona dona sokaktaki masalarda oturmaktan bıktım. Ne içtiğim çayın kahvenin tadını alabiliyorum ne de yediğim yemeğin. Arkadaşları eşi dostu bırakıp tek başına kapalı alanda oturmak olmaz, maksat beraber olmak deyip atıyoruz kendimizi dışarıdaki masalara. Sigara içmeyen biri olarak sigara yasağı yüzünden hasta/grip olacağım diyorum.

Acil önlem lazım

Acil önlem alın, bir şeyler yapın. Bir de tüpün üstüne uzunca bir şemsiye kondurulmuş tipsiz palmiye sobalarla ısınılmaya çalışılmasına ne demeli? Sobaya kim yakınsa ya sağı ısınıyor ya solu, ayaklar buz gibi... Üstüne üstelik yanlışlıkla sobaya deyip yanma ihtimali var, onu da unutmamak lazım. Sigara içmeyen biri olarak henüz kışın başındayken yasak yüzünden bu kadar üşümüşsem ve şikayet ediyorsam, tiryakilerin durumunu hayal bile etmek istemiyorum. Restoran önlerinde, işyeri kapılarında üşüyerek sigara içenleri gördükçe üzülüyorum, sigara gribine yakalanmaları yakındır diyorum. Uzun lafın kısası sigara yasağını kaldırın ya da bir çözüm bulun zatürre olmaktansa duman altı olmaya razıyımmm...







‘Evliliğe Gelince’ oyununu kaçırmayın!

Türk tiyatrosunun iki önemli oyuncusu Can Gürzap ve Nurseli İdiz tek eşliliği sorgulayan yeni oyunları “Evliliğe Gelince” ile seyirci karşısındalar. Son yılların en tartışılan konusu kadın-erkek ilişkilerine farklı bir açıdan bakıyorlar ve seyirciye sıkı kadrosuyla kahkahası bol iki saat vaat ediyorlar...

Sahneye koydukları “Evliliğe Gelince” isimli oyunda Can Gürzap ve Nurseli İdiz izleyiciye sahneyi tamamen unutturuyor. Sanki televizyon koltuğunuzun karşısındaki duvar yıkılmış ve siz komşunuzun evini izliyorsunuz gibi hissediyorsunuz. Oyun evlilik kavramına, kadın ve erkeğin varlığına dair çok tanıdık ve aslında kimi zaman reddedilmesi tercih edilen gerçekler sunuyor. Bu gerçekçi oyunda izleyeceğiniz harikulade oyunculuğun yanı sıra dekor da inandırıcılığı ile oldukça dikkat çekiyor. İki perde de birer saat sürüyor. Monogami ve evliliği konu alan bu oyunda elbette işlenen öğelerden biri de yalan. Bizzat yalanın içinde boğulan, yalanı hayatında alışkanlık haline getirmiş karakterler, kadın-erkek ilişkilerinde yalanın nelere yol açabildiğini gösterirken, yalanı ilişkilerden nasıl uzak tutulabileceğimize dair önermelerde de bulunuyor.

Tarih: 4.12.2009 20:30 - 5.12.2009 20:30

Mekan : İzmir AKM Yunus Emre Salonu









Pozitif yaşam için yeni yöntem: EFT

Gerçekten ne istiyoruz?

Seçtiğiniz hayatı mı yoksa size sunulan hayatı mı yaşıyorsunuz?

Kadınlara yönelik olan bu programda farkındalığınızı artırıp geliştirmeniz gereken yönlerinizi belirlemeye, seçtiğiniz hayatı yaşamak adına bir adım atmaya ne dersiniz? Enerjimizi dengelemenizi ve doğru yöne kanalize olmanızı sağlayacak EFT ve diğer gevşeme tekniklerini öğrenmekle işe başlayabilirsiniz. Hayatımızı dolu dolu ve mutlu yaşamak adına hedeflerinizi belirleyip onlara ulaşabilmek için aksiyon planı oluşturacağınız Pozitif Manevra Yaşam Koçluğu Programı’na katılmanızı öneririm. 10 Aralık’ta başlayacak olan (Her perşembe saat 12.00-14.00 arasında) 6 haftalık eğitim programı Pozitif Manevra Psikolojik Danışmanlık & Bireysel Koçluk Hizmetleri’nde verilmektedir.

www.pozitifmanevra.com.tr

Adres : 1441 Sokak No: 1/401 (Kıbrıs Şehitleri Cad.) Alsancak / İZMİR

Telefon/Faks : 0232 422 34 06

Gsm : 0555 995 41 57

E-Posta : info@pozitifmanevra.com.tr







U2 konseri “3600”

Tanınmış rock grubu U2, Türkiye’deki ilk konserini “3600” turnesi kapsamında, 6 Eylül 2010’da Atatürk Olimpiyat Stadı’nda verecek. Aylar sonra yapılacak olan konseri neden şimdiden yazdığıma gelince... Çünkü, U2’nun muhteşem konserinin biletleri 2 Kasım’da satışa sunuldu bile. Büyük bir çoğunluğu çok kısa sürede tükenen biletler için acele etmeniz gerekiyor. Geç kalmamak için biletix’i takip etmeyi unutmayın. Ben biletimi çoktan aldım bile.





Altay, Cenk Eren ve Fatih Ürek bayramda Ege’de

Kurban Bayramı’nda felekten bir gün çalmaya, hayatınıza renk katmaya ne dersiniz? Tebdili mekanda ferahlık vardır diyerek, bir geceliğine de olsa şehri terk ederek, Kuşadası ya da Çeşme de yapacağınız mini tatil sizlere iyi gelecektir.

İzmirli sevilen sanatçı Altay, bayramın ilk gecesi (27 Kasım Cuma) Kuşadası’ndaki beş yıldızlı Pine Bay Otel’de sahne alacak. Bayramın ilk gecesini ailenizle geçirmeyi planlıyorsanız, bayramın ikinci günü; Radisson Blu Otel’de ilk kez düzenlenecek gala gecesinde sahne alacak Cenk Eren’i kaçırmayın derim. Üstelik Çeşme’de geçtiğimiz yaz başı hizmete giren Radisson Blu Otel, Türkiye’nin en büyük SPA’larından birine sahip olma özelliği ile bayram tatilinize ayrı bir keyif katacaktır. Otel fiyatlarına gelince; 3 günlük konaklama ve gala gecesi kişi başı günlük 129 TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor.

Bayramda tatile gitmek yerine evde oturmayı tercih edenlerdenseniz; bayramın ikinci gecesi (28 Kasım Cumartesi) Swissotel’de sahne alacak Fatih Ürek’i izlemeye gidebilirsiniz. Fiyatı:70 TL (limitsiz yerli içki)