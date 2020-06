Düş+zaman=gerçek

Artık hayal kurmuyoruz. Öylesine gömüldük ki hayatın gerçeklerine, hayal kurma yetimizi kaybettik. Neredeyse bir robot gibi yaşıyoruz.

Neler olup bittiği ve hayatta bizi nelerin beklediği gerçeklerle o kadar ilgileniyoruz ki görünenin, aslında görünmeyenden geldiğini fark edemiyoruz. Bu gerçekler ve zamana bağımlı yaşamakla birlikte gelen umudunu kaybetme, hayal kuramama hali, bize sadece mutsuzluk ve beraberinde başarısızlığı getiriyor.

En büyük işlerin, büyük hayaller kurma özelliği olan insanlarca başarılmış olduğunu bile unuttuk. Ya da bahanelerimiz var; ama onlar bir liderdi, fenomendi, deyip geçiştiriyoruz. Oysa tüm olasılıklar şimdinin içinde bulunmuyor mu?



Güç, bizde saklı



Yüzyıllar öncesinde, tüm tanrıların en korkuncu olan “Zaman Tanrısı Kronos”un efsanesinde bize “Dikkatli ol! Eğer zamanın çocuğu olursan, zaman tarafından yutulursun” denmemiş miydi?

Kendimizi hiç olmadığımız kadar kaygılı, baskı içinde, sıkıştırılmış ve hüsrana uğramış hissediyoruz. Peki, bizi saran bu ruh halinden nasıl kurtuluruz?

Aslında her şey içimizdeki güçte saklı. İçindeki gücü yeniden keşfetmek için her birimizin kendine özgü yöntemleri var elbette.

Ben size bu yolculukta rehber olacak bir yazar ve kitabını tavsiye etmek istiyorum. Prof. Stefano D’Anna ve dünyada listeleri alt üst etmiş bir bestseller olan kitabı “Tanrılar Okulu.”



Stefano D’Anna İzmir’de



Art 10 Fikir Atölyeleri, dünyaca ünlü yazar, ekonomist ve sosyolog Prof. Stefano D’Anna’yı İzmir’e getiriyor. Dünyanın en ünlü üst düzey yöneticilerine danışmanlık yapan Prof. D’Anna ile “Düşleme Sanatı ve Zamandan Bağımsız Liderlik” konularının kilit noktalarını keşfederek ufkunuzu açabilirsiniz. “Tanrılar Okulu”nun yazarı, “Lider, yön seçmeye ihtiyaç duymaz; çünkü o, yönün ta kendisidir” “başarı her zaman devrimdir”, “rüyasını aktaramayan şirket batar” diyen D’Anna ile birebir sohbet etme imkanı bulacağınız bu Atölye’de yer alma şansını kaçırmamızı öneriyorum.

Şirketleri hayata geçiren girişimcilik düşünü, adan-mışlığın önemini, istikrarlı bir başarının şifrelerini, şirketlerin uzun ömürlü olması için yapılması gerekenleri öğrenebilir, liderliğin anahtarıyla yeni bir dünyanın kapısını açabilirsiniz.

Sınırlı sayıda katılımcı ile yarın, 19.00-21.00 saatleri arasında Kordon Otel Roof’ta gerçekleşecek ve Prof. Stefano D’Anna’nın “Tanrılar Okulu” kitabını da imzalayacağı bu çok özel atölyede yer almak istiyorsanız, 0 232 421 44 40 numaları telefonu arayabilir, atolye@on-art.net adresinden kayıt yaptırabilirsiniz.





Sosyal ağlar



Facebook’un ardından Twitter’ın popüler olmasıyla sosyal ağlar çığ gibi büyümeye başladı. Anlamlı, anlamsız, gerekli, gereksiz sosyal ağlarımız oldu.

Önceleri Facebook’a, Twitter’a karşı çıkanlar, şimdilerde birer üyelik açmış durumdalar. Genellikle şehir, iş, okul, hobi gibi ortak özelliklerden yola çıkan, çok sayıda üyesi bulunan ve üyelerin birbirleriyle ilgili daha fazla bilgi edinebildikleri ortamlar olan bu sosyal ağlar, pek rağbette. Çoluk çocuk, genç yaşlı herkesin bir facebook hesabı var artık. Haberleri buralardan alıyoruz, bayram tebrikleri, doğum günü kutlamaları, sosyal ağlar aracılığı ile yapılıyor.

Facebook, FriendFeed, Twitter, Myspace, LiveJournal gibi sosyal ağlara tabiri caizse elinizi, kolunuzu sallayarak girebiliyor, serbestçe üye olabiliyorsunuz. Her sosyal ağın kapısı size ardına dek açık değil. Asmallworld gibi ancak bir üyenin size davet göndermesi ile üye olunanlar da var.



Foursquare dünyaya açıldı



Tüm bu sosyal ağlara bir yenisi daha eklendi. 6 Ocak’a kadar sadece Amerika’da ve belli başlı ülkelerde sınırlı sayıda şehirlere açık olan Foursquare, bu tarihten sonra tüm dünyaya açıldı. Foursquare ile nerede olduğunuzu paylaşıyor, kim nerede, hangi mekanda, haberdar oluyorsunuz.

Foursquare, lokasyon bazlı çalışan bir sosyal ağ web sitesi, taşınabilir cihazlar için yazılım ve aynı zamanda bir oyun. Üyeleri mobil site üzerinden ya da cep telefonlarına yükledikleri Foursquare yazılımıyla bulundukları mekanları işaretliyorlar. Bu sayede kullanıcılar çeşitli puanlar ve rozetler kazanabiliyor.

Gittiğiniz mekan, Foursquare veritabanında yoksa, ekleye-biliyorsunuz. Nerede olduğumu bildirmenin mantıklı bir paylaşım olduğunu düşünmüyorum.