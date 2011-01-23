Eğitim en değerli mücevher

Özusta Mücevherat meslekte 70 yılını tamamlayışlarını yani “70. Usta Yılı”nı eğitime adayarak çok özel bir sosyal sorumluluk projesi gerçekleştiriyor.

Eğitimin ve bilginin en değerli mücevherden daha değerli olduğunu vurgulayıp, eğitim imkânı olmayan çocukların eğitimine destek sağlamayı hedefliyorlar. Çağdaş bir geleceğin ancak eğitim ve bilginin gücü ile yaşayacağı bilinciyle hareket ediyorlar ve “Eğitim Mücevherin Olsun Projesi”ni Ege Çağdaş Eğitim Vakfı aracılığıyla gerçekleştiyorlar.

Erhan Özusta bu amaç için ünlü tasarımcı Milka Karaağaçlı’nın, İzmir’in çağdaş, yenilikçi ve özgür duruşuna gönderme yapan kırlangıç figürlü özel kolyeler tasarladığını belirtti. Gönüllü elçiler olan İzmir’in başarılı 17 kadını bu kolyeleri takarak ünlü fotoğrafçı Zeynel Abidin Ağgül’e poz verdi.



İşte gönül elçilerimiz

Ebru Akel (Oyuncu-Sunucu), Zeynep Beşerler (Oyuncu), Siren Ertan Çarmıklı (Modacı), Sinem ve Didem Balık (Opera sanatçıları), Gözde Kansu (Oyuncu), Şenay Gürler (Tiyatrocu), Aynur Tartan (Yazar), Berkay Eskinazi (EBSO Yönetim Kurulu Üyesi), Şebnem Karasu, Prof. Dr. Berrin Durmaz (Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Ana Bilim Dalı Başkanı), Filiz Eczacıbaşı Sarper (İzmir Kültür Sanat Eğitim Vakfı-İKSEV Başkanı), Aytül Büyüksaraç (Devlet Opera Bale Müdürü-Opera Sanatçısı), Şenay Düdek (Gazeteci-Yazar), Aytül Özkan (Ogilvy Türkiye Ülke Başkanı), Ayçe Dikmen (Gazeteci-Televizyoncu), Gülengül Uslu (Gazeteci) bu sosyal sorumluluk projesinin gönül elçileri.

Geliri EÇEV’e aktarılacak olan, fiyatları 250 TL’den başlayan kolyeler satışa sunuldu, hayırseverlere duyurulur!...



TV dizileri ve meraklar

Yaprak Dökümü 5 sene devam etti. 46 sene hüküm süren Kanuni Sultan Süleyman’ın dizisi Muhteşem Yüzyıl, 2086’da filan biter mi acaba?

TV ekranlarında ilk kez sokak diliyle konuşan, zaafları olan farklı bir polis tipi görüyoruz. Bir Ankara polisiyesini konu alan Behzat Ç, ortalığı kasıp kavuruyor. Kimileri dizinin müptelası olmuş, kimileri ise kaldırılsın diye isyan ediyor...

Fatmagül’ün Suçu Ne? Beren Saat; dizinin başında suçsuzdu da sonradan mı suçlu bulunacağı bir şeyler yapacak acaba?

Çocuklar Duymasın gibi başka diziler de küllerinden doğar mı diye düşünüyoruz?



Alışveriş değişiyor

Alışveriş değişiyor, şimdi trend “Private Shopping” ve “Private Exhibition”lar. Artık mağaza mağaza gezip alışveriş yapma devri bitiyor. Almak istediğiniz herşeye internet aracılığıyla bir tıkla ulaşıyor ya da tüm alternatiflerin bir arada sunulduğu Private Exhibition’lar ile hızlı ve kolay alışveriş yapıyorsunuz. Bu yeni trendin bir örneği şimdi İzmir’de.

Otras Cosas markası, İzmirli bayanları ünlü yerli tasarımcılarımızın koleksiyonları ve Dünya markalarıyla buluşturmak için 28 ve 29 Ocak’ta Beyond Hotel Alsancak’ta Private Exhibition düzenliyor. Bu iki günlük etkinlikte, ünlü tasarımcılar ve Dünya markalarının ürünleriyle seçkin bir müşteri kitlesi hedefleniyor.

Siz de tasarım giymeyi, farklı olmayı sevenlerdenseniz, Private Exhibition’u kaçırmayın. Beyond Otel: 1376 Sokak Kızılay Caddesi Alsancak-İzmir info@otrascosas.com.tr www.otrascosas.com.tr