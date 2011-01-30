En iyi karne hediyesi: Su sporu

Yarıyıl tatili karne heyecanıyla başladı. Ben en güzel karne hediyesinin çocuklarınızı sporla tanıştırmak olduğu kanısındayım. Bunun için de sizlere İzmir’i dünya çapında temsil eden Ege Su Sporları ve Tenis İhtisas Kulübü’nden (E.S.T.İ.) ve sutopu sporundan bahsetmek istiyorum.

Mücadeleci bir takım sporu olması, su gibi değişik bir ortamda oynanması sonucu estetik açıdan görsel çekiciliği olan su topu dünyada gözde bir spor olmasına rağmen ülkemizde pek fazla bilinmiyor. Dünya genelinde “üniversite sporu” olarak bilinen en iyi takım sporlarından biri olan su topu sporunun İzmir’deki temsilcilerinden biri de Ege Su Sporları ve Tenis İhtisas Kulübü (E.S.T.İ.). Kıyı kenti olan İzmir’de sutopu sporunu daha yakından tanıtmak, sevdirmek ve sporcu kazandırmak için çalışıyorlar.

Bayan ve Erkek A Takımlarının 1. Lig’de kalıcılığını devam ettirerek ulusal ve uluslararası boyutlarda mücadele etmek, İzmir’i, ülkemizi yurtiçi ve yurtdışı turnuvalarda en iyi şekilde temsil etmeyi hedefliyorlar. Gelin yarıyıl tatilinde çocuklarınızı karne hediyesi olarak su topu sporu ile tanıştırın. www.estiwaterpolo.com



Dansın büyüsü sizi çağırıyor

“Sahne 360”, 11-12-13 Şubat tarihlerinde Kaya İzmir Otel’de gerçekleştirilecek organizasyonda uluslararası tango festivallerinin aranılan isimleri arasında yer alan müzik gruplarını ve dansçıları bir araya getiriyor. Seyhan Kuralı ve Ebru İlter, ev sahipliği yaptıkları İzmir Tango Günleri’ni gelenekselleştirmeyi de planlıyorlar.



Sevgililere özel

Özdener Koyutürk tarafından 1990’da kurulan Okotango Quartet, Kaya İzmir Otel’in görkemli ambiyansında 11 Şubat Cuma gecesi açılışı yaparken, 12 Şubat’ta Sevgililer Günü’ne özel Türk ve Arjantin tangolarının müzikseverlerle buluşturulması fikriyle Tanju Yıdırım tarafından kurulan “Orquestra Tangorama” sahne alacak. Gün boyu birbirinden değerli eğitmenler, Eşref Tekinalp, Ilgın Tetikcan, Tanju Yıldırım, Esra Akyatan ve Ozan Fırat tarafından verilecek wokshop’larla akşama hazırlık yapacak olan tangoseverler, akşam Orquestra Tangorama’nın harika müzikleriyle doya doya dans edecek. 13 Şubat Pazar günü ise saat 13.00-18.00 arası workshoplarla kapanış yapılacak.



PROGRAM:

*11 Şubat: Açılış Milongası. Kaya İzmir Otel-Venüs Roof Salonu-Balçova, saat: 21.30, orkestra: Okotango Quartet. Bistro: 55 TL.

* Workshop Programı: 12 Şubat. Kaya İzmir Otel-Venüs Roof Salonu 13.00-14.30, 14.45-16.15, 16.30-18.00 saatlerinde.

*13 Şubat Kaya İzmir Otel-Thales Salonu’nda Workshop saatleri: 13.00-14.30, 14.45-16.15, 16.30-18.00.

* Workshop ücretleri: 1 ders: 40 TL, 3 ders: 100 TL, 6 ders: 200 TL.

*12 Şubat Sevgililer Günü Tango Gecesi. Orkestra: Tangorama. Sevgililer Günü Özel Mönüsü ile 129 TL’den başlayan fiyatlarla ve Bistro: 55 TL.

http://izmirtango-gunleri. blogspot.com