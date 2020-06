Başbakan Recep Tayyip Erdoğan Time Dergisi’ne kapak oldu. Kimileri ne var bunda bu kadar abartılacak dedi, kimileri espriler yaptı, kimleri için oldukça önemliydi. Ben o oldukça önemli diyen kesimdenim.

Dünya’nın en saygın haber ve politika dergilerinden birisi olan Time Dergisi’nin kapağında yer almanın hafife alınmayacak bir olay olduğunu düşünenlerdenim. Time (“The International Magazine of Events”) yani Olayların Uluslararası Dergisi’ne kapak olmak öyle sıradan bir olay değil, adı üstünde olayların uluslar arası dergisi.

Time dergisi bu haftaki 28 Kasım tarihli sayısında, Başbakan Tayyip Erdoğan için Ortadoğu ülkelerinin ‘en karizmatik lideri’ diyerek başarı hikayesine yer vermiş. Kapağı Boby Ghosh hazırlamış manşet ise ‘Erdogan’s Way’ yani ‘Erdoğan’ın yolu’Ö

Dünya gazetecilik tarihine zaman zaman damga vuran bu dergiye kimler kapak oluyor derseniz; dünyada büyük ses getirmiş veya önemli roller oynamış kişiler kapağında yer alıyor. Time bu güne kadar 8 Türk’e kapakta yer verdi. Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu olan Atatürk iki defa kapak oldu. Başbakan Erdoğan ise Time dergisine kapak olan 8. Türk oldu.

Kim neden kapak olmuş?

Mustafa Kemal Atatürk (24 Mart 1923 / 21 Şubat 1927) Lozan’da, örümcek ağı tutmuş Osmanlı geleneğinden, gelecek dünyasında söz sahibi olabilecek bir devlet kurması ve sömürgecilere karşı ilk devrimi yapmış asker olarak bir anda tüm dünyada ses getirmesi ile Atatürk, 24 Mart 1923 tarihinde ilk kez Time’a kapak oldu.

21 Şubat 1927 tarihinde 4 yıl aradan sonra yeniden Time’a kapak olduğunda ise Türkiye’nin Atatürk ilke ve inkılapları ile yeniden dünya kamuoyunun gündemine oturmasına değinildi.

İsmet İnönü (19 Mayıs 1941) Kurtuluş Savaşı’nın 22. yıldönümünde kapak oldu. Nazi ordularının Fransa’yı ve Balkanlar’ı ilhak edip namlularını Rusya ve Türkiye’ye doğrulttukları bir ortamda kapak olan İnönü, aslında Alman ordularının yeni hedefi olarak lânse edilmişti.

Şükrü Saracoğlu (12 Haziran 1943) Türkiye’nin İkinci Dünya Savaşı’nda ABD’nin yanında olacağına karar verdiği gerekçesiyle kapak oldu.

Adnan Menderes (3 Şubat1958) Adnan Menderes Türkiye’yi IMF ve NATO’ya sokmasının ardından “Türkiye’nin başbakanı” başlığıyla kapak oldu.

Mehmet Ali Ağca (9 Ocak 1984) Papa İkinci Jean Paul’e düzenlediği suikastin ardından “Neden Bağışladı?” başlığı ile Papa’nın Ağca’yı affetmesinin nedenlerini bulmaya çalışmıştı.

Naim Süleymanoğlu (3 Ocak 1988) “Cep herkülü” lâkâplı güreşçi Naim Süleymanoğlu, 1996 yılında her organizasyonda dünya rekorları kırması ve Seul Olimpiyatları’nda gösterdiği üstün başarı “Herkes kazanıyor” başlığıyla Time’a kapak olmuştu.

Mine Karakaş (15 Temmuz 2007) 22 Temmuz seçimlerine bir hafta kala çıkan “Türkiye’nin ikilemi” başlıklı kapakta dergi, türbanla üniversiteye alınmayınca ABD’de okuduğunu anlatan Mine Karakaş isimli bir genç kızın resmini kullandı.

Mehmet Öz (Haziran 2011) ABD’de “Dr. Oz” isimli programıyla izlenme rekorları kıran doktor Mehmet Öz (50), dergiye iki kez kapak oldu. Haziran ayındaki kapakta, kalınbağırsağında polip tespit edilmesinin ardından kanser riskine karşı korkularını anlattı.

‘Bu da size kapak olsun’

Başbakan Time’a kapak olunca “Bu da size kapak olsun”, “O zaten her hafta Leman’a kapak oluyor” gibi espriler patlatılmaya başlandı. Benim de aklıma “Teke Tek” programında Murat Bardakçı’nın Fatih Altaylı’ya “Kapak olsun” sözüyle ilgili anlattığı acı gerçek geldi.

Bardakçı, “Kapak lafı nereden gelir biliyor musun? Çok ayıp bir şeydir. Şimdi gazetelerde yazıyorlar. ‘İşte bu ona kapak olsun’ diyorlar. Bu bir İstanbul küfürüdür, Rumcadır. Mama (yani Anne) diye başlar kosta kapaki diye biter. İstanbul Rumları’na mahsus bir küfürdür. Bu kapak çok ayıp bir şeydir. Hele bir de el hareketi vardır...“ diye anlatmıştı.

Kısacası Murat Bardakçı’dan öğrendiğim kadarıyla gündelik yaşam dilimize yerleşmiş, fark etmeden pek çok yerde kullandığımız ‘Bu da sana kapak olsun’ demenin İstanbul Rumcası’nda çok ayıp bir söz olduğunu hatırlatmak istedim.