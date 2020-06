Gelinlik modasının kalbi: İzmir

Gelinlik, damatlık, abiye denince akla İzmir gelir. Her yıl yaklaşık 650 bin çiftin evlendiği Türkiye’de törenlerin vazgeçilmezi olan gelinlik konusunda da İzmirli firmalar önemli bir paya sahip. Yurt dışı satış rakamlarına bakıldığında her dört gelinlikten birinin ihracata gittiğini görüyorsunuz. Ege Giyim Sanayicileri Derneği Başkanı Nedim Örün, tahmini hesaplara göre 200 milyon dolar civarında gelinlik-damatlık ihracatı yapıldığını açıkladı.



En iyi ustalara sahibiz

İzmir’de gelinliğin geleneksel bir üretim dalı olmasında, ülkenin en iyi ustalarına sahip bulunmamızın payı çok büyük. Şimdi yeni hedef ise, dünyada hatırı sayılır moda ve tasarım merkezi olmak. Bunun için de, her yıl İzmir’de gelinlik, damatlık, abiye giyim sektöründe Türkiye’nin tek ihtisas fuarı olan If Wedding Fashion İzmir düzenleniyor.

İZFAŞ tarafından Türkiye Moda Hazırgiyim Federasyonu (TMHF) ve Ege Giyim Sanayicileri Derneği’nin (EGSD) destekleriyle organize edilen “If Wedding Fashion İzmir 5. Gelinlik Damatlık ve Abiye Giyim Fuarı”, 16-19 Şubat arasında İzmir Uluslararası Fuar Alanı’nda yapılacak.

If Wedding Fashion İzmir, kısa sürede başarısını kanıtladı. Bu yıl 186 firmanın katıldığı fuarda stant tahsisleri aylar öncesinden tamamlandı ve 100’den fazla firmanın katılım ve yer büyütme talebine olumlu yanıt verilemedi. Gelinlik, damatlık ve abiye hazır giyim sektörünün kalbinin attığı şehir İzmir’de gerçekleşen fuar bu yıl, 24 bin 500 metrekarelik alanda yapılıyor.

Firma tanıtımları ve modacıların defileleriyle Türk tekstil sektörünün gövde gösterisine dönüşen fuarın 15 Şubat’ta açılışı, İzmir’den adını tüm dünyaya duyuran ünlü moda tasarımcısı Simay Bülbül’ün defilesiyle gerçekleşecek.



Büyücü kadının hikayesi

Her koleksiyonuyla bir hikâye anlatan Simay Bülbül, İzmirli modaseverlere büyücü bir kadının hikâyesini büyü ve sihirle anlatacak. Geçtiğimiz günlerde ünlü oyuncu Brooke Shields’in tasarımını giydiği Bülbül, bu koleksiyonda da yine kadını anlatıyor. Bu sefer, büyüleriyle yaşamda iz bırakan bir kadının hikayesinin peşine düşüyor. Simay Bülbül, “Attarti Ana” adlı koleksiyonuyla izleyenleri hayran bırakan bir defileye imza atmaya hazırlanıyor. Bu defile, çarpıcı koreografisiyle izleyenleri masalsı bir atmosferde ağırlayacak.



Ünlü mankenler podyumda

Uğurhan Akdeniz’in koreogrofisinde gerçekleşecek olan defilede Bülbül, If Wedding Fashion İzmir için özel olarak hazırladığı koleksiyonunu sergileyecek ve defilede Çağla Şıkel, Sema Simşek, Özge Ulusoy, Merve Büyüksaraç, Didem Soydan, Alona Kral, Duygu Akdeniz, Bürde Aslan gibi ünlü 15 model podyuma çıkacak. Kapanış ise, ünlü moda tasarımcısı Gamze Saraçoğlu’nun If Wedding Fashion İzmir için özel olarak tasarladığı koleksiyonun sergilendiği bir defileyle son bulacak.



İzmir için neden önemli?

Marka şehir olmaya çalışıyoruz, fuarlar şehri olmaya çalışıyoruz, yerli-yabancı turisti çekmeye çalışıyoruz, ekonomimiz canlansın diye uğraşıyoruz. İşte tüm bunların gerçekleşebilmesi için İzmir’in “If Wedding Fashion İzmir” gibi fuarlara, etkinliklere çok ihtiyacı var...