Girişimciliğin yıldızı parlıyor

Tanıdığım pek çok insan kendi işini kurma hayali ile yanıp tutuşuyor. Kendine ait bir işi olanlar ise hayallerindeki işi yapma derdindeler. Fikirler, projeler havada uçuşuyor.

Hayal kurma kısmı güzelde, bazılarımız sadece kurduğumuz hayaller ile yaşıyoruz. “Yapmak istiyorum” ile başlayan “ama” ile devam cümlelerin tuzağına düşüyoruz. Bazılarımız ise daha cesur; hayallerini gerçeğe dönüştürme fırsatını kendilerine tanıyorlar.

Girişimcilik için bir “işletmecilik felsefesinin” ötesinde bir “yaşam felsefesidir” deniyor. Ruhunda yenilikçilik olanlar ve bunu bir yaşam felsefesi haline getirenler girişimci oluyorlar.

Girişimciliğin yıldızı da günden güne parlıyor. Türkiye’de girişimciliğe olan ilgi git gide artıyor. GEM Türkiye araştırmasına göre, toplam girişimcilik oranımız 2010 yılında % 8,6 iken 2012 de 11,9 a yükselmiş. 54 ülke içinde 20’inci sıradayız.

Girişimciler, üretime olan katkıları sayesinde, ekonomik büyümenin yani Türkiye ekonomisinin dinamosu konumundalar. İşsizliğin dünyanın bir numaralı sorunu olduğunu göz önünde bulundurduğunuzda, girişimcilerin önemi daha da artıyor.

Her şey gibi iş fikirleri de değişen dünya ile genişliyor, iş alanları artıyor. Geleceğin favori işleri de günden güne farklılık gösteriyor. Son 10 yılın gözde işleri çoktan tarih oldular bile. 2012 yılında yıldızı parlayacak iş fırsatlarının arasında 5 boyutlu sinema, kurumsal emlakçılık, çevreye duyarlı eko temizleme, modern ve lüks tarzda büfeler, takı ve aksesuardaki fırsatlar, suda hijyen sağlayan ürünler, modernleşen seyyar arabalar, mobil kafeler, sigara bıraktıran terapi merkezleri, fatura tahsilatı ödeme noktaları ile düşük maliyetli franchiselar geliyor.

Bankalar, KOSGEB, KAGİDER (Türkiye Kadın Girişimciler Derneği), Melek Yatırımcılar KOBİ’lere, girişimcilere destek oluyorlar.



Girişimciler için 10 altın kural

1.Girişimciliğin altın kuralı iyi bir iletişim becerisi. İletişim kabiliyeti girişimciliğin olmazsa olmazı

2.Girişimcinin sahip olması gereken en önemli özelliklerden birisi ise fikri ve işi için beslediği tutku. Bu tutku girişimciyi başarıya götürüyor

3.Yeniden başlamayı bilmek, başarısızlıkların altında ezilmemek gerekiyor.

4.İyi bir gözlemci olup, fırsatları yakalamak ve en iyi şekilde değerlen-dirmek bir girişimde olması gereken özelikler arasında yer alıyor.

5.İlk başlar-daki maddi sıkıntılara baş edebil-mek, işler rayına oturana kadar aile ve sosyal çevreye ayıramamak gibi zorluklara göğüs germek gerekiyor

6.Girişimcilik tek kişilik gösteri değil. Küçükte olsa tam donanımlı ekibe ihtiyaç duyuluyor. İşi baştan sona yürütecek bilgi ve deneyime sahip olmak gerekiyor.

7.Hem maddi ve hem manevi sermayeye ihtiyaç var. Finansal yatırımın yanı sıra, doğru insanlarla iletişimde olmak önem kazanıyor.

8.Nakit yönetimi bir girişimcinin en kritik yönetim aracı.

9.Maliyet hesaplamada gerçekçi olunması, özel ile şirket hesaplarının birbirine karıştırılmaması gerekiyor

10.Kapasite planlaması ve projeksiyonda en kritik başarı faktörü ise makro bakmak yerine mikro bakmak. Pazarın potansiyel büyüklüğünü hesaplamak için hedef kitle oranına ve büyüme trendlerine bakılması gerekiyor.

Türkiye’ye olan oldu

Cemaat, camia oldu/Şikesiz futbol hayal oldu/Çek, pulsuz senet oldu/Atatürk heykelleri depoda bekler oldu/Eğitim sistemi, yapboz tahtası oldu/Kadınlar Günü, Sevgililer Günü gibi kutlanır oldu/Fiziksel şiddet, olmadı duygusal şiddet uygulanır oldu/Uçaklar dolmuş oldu, İzmir’e rotarsız ucuş hayal oldu/İnsanlar genç yaşta kansere yakalanır oldu/Antidepresanlar, aspirin oldu/İki elbise diktiren, bir takı yapan tasarımcı oldu/Manavlardaki bütün sebzeler organik oldu/Teyzeler botoksla abla oldu/Göğüsler silikon, burunlar estetikli oldu/Hamileler hiç kilo almaz oldu/Bir dirhem et bin ayıp örterdi, artık utanılır oldu/Aşklar sanal oldu/Dostluklar yalan oldu/En iyi ilişki biçimi; arkadaşlığın bir üstü sevgililiğin bir altı oldu/Uzun süreli bir ilişkinin sırrı, Facebook, Twitter ve Whatsapp’dan uzak durmak oldu/Boşanmak normal, bir yastıkta kocamak şans oldu/İnstagram sayesinde herkes fotoğrafçı oldu/Blog’u olan kendini yazar sayar oldu/Photoshop ile herkes fıstık gibi oldu/Dünyaca ünlü isimler reklam filmi çekimi için ülkemize gelir oldu/Kadın dergileri out, erkek dergileri in oldu/Agrasiflik, saldırganlık, çemkirmek doğal karşılanır oldu/Herkes dizikolik oldu/Kitap okunmaz, internet okunur oldu/Ben pek akıl sır erdiremiyorum ama bu dünyaya bir şeyler oldu...