Haziran Çeşme’si

Yazın geldiği, haziranda Çeşme’nin bir anda canlan-masından anlaşılır. Bende malum neredeyse her sene yazlık mekanlarla ilgili ilk yazımı haziran başı yazarım. Haziran ayı mekanların görücüye çıktığı zamandır. Yaza damgası vuracak olanlar kendini belli eder.



Malumunuz artık Çeşme’nin ününü duymayan kalmadı. İzmirlilerin göz bebeği, Türkiye’nin bir numarası durumuna geldi. Marrakech, Paparazzi gibi klasik mekanların arasına her sene İstanbul menşeli yenileri ekleniyor. Emre Ergani ve Yusuf Devidas da Çeşme’ye yatırım yapan İstanbullu işletmecilerden. Geçtiğimiz yazlarda işettikleri 7800 Beach Clup & Restoran ile Biber’e yepyeni bir mekan “Bobou” ekliyorlar.



Çeşme’nin en popüler otellerinden biri 7800 yaz sezonuna hazır. Gündüzleri beach ve restoran olarak da hizmet veren 7800, uzun öğle yemeklerini takip eden birbirinden ilgi çekici ve renkli beach partilerle yaz enerjisini yükseklere taşıyordu. Beach parti konseptlerine bu sene Oldies but Goldies partileri, canlı Jazz performansları, renkli kokteylleri eklemişler. Akşam saatlerinde de 7801 ismi ile restoran bar olarak hizmet vermeyi sürdürüyorlar.



İstanbulluların çok iyi bildiği, ünlü simaların müdavimi olduğu 2 yıl önce Alaçatı’ya da açılan Biber Bar da aynı şekilde bu yaz devam ediyor. Bazılarının klasiği, Alaçatı da yenen yemek sonrası Biber’e uğrayıp gecelere akmak ne de olsa. Bazıları ise akşam yemekleri için de Biber’i tercih ediyor.



Alaçatı’da yaz ‘Bobou’ ile başlıyor

Adından çok söz ettirecek yeni mekan Bobou’ya gelince. Eski Seaside’in yerine açılıyor. 1500 kişi kapasiteli tamamen yeni teknolojiyle donatılmış, kışkırtıcı partilerin yaşanacağı bir gece kulübü olan Bobou ve muhteşem sahil şeridiyle de eğlence sever bohem burjuvaların buluşma noktası olacak gibi duruyor. İçinde yer alan Levendiz Rum Meyhanesinde haftanın 4 gecesi canlı Rum müziği eşliğinde eğlenilebilecek. Gün boyu beach partilerin yaşanacağı keyifli bir sneak barı var. “Full Moon Party” leri düzenlenecek. VIP için 500 kişilik özel bir yer ayırmışlar. Kışın W Lounge’da gerçekleşen Mert Vidinli & Çağla Gürsoy ‘un ev sahipliği yaptığı ‘Richi Rich” partileri yazın Bobou da yapılacak.



Bobou’nun içinde ayrıca Eda Taşpınar kendi markası ile açık hava spor salonu açıyormuş. Bunun yanısıra Cemiyet hayatının bilindik siması Esra Özkan’a ait masaj odaları bulunacakmış. Bobou’nun Halkla İlişkilerini ise gene cemiyet hayatının bilindik siması Verda Penso yapacakmış.



“Bobou” ne anlama geliyor merak ediyor olmalısınız. Bobou’nun isim babası Güneri Civaoğlu. Geçtiğimiz aylarda kosesinde ‘Emre’nin “BOBO”ları’ diye bir yazı yazdı. Emre Ergani’nin yüksek eğitimini Londra’da yapmasından, Türkiye’ye dönüşünde baba mesleği bankacılıkta kariyer yapmayıp farklı bir yol seçip gece kulüpleri işletmesine soyundu. Ergani’nin işlettiği mekanların başta Nişantaşı “Biber” olmak üzere “Ses, W, Black”in müdavim profilini “bo bo”lar olarak tanımladı. “Bo bo” nu bourjois (burjuva) ve bohem kelimelerinin iki ilk harflerinden türetilmiş bir söylem olduğunu yazmıştı. İşte Güneri Civaoğlu bu yazı ile Alaçatı’daki yeni mekana ilham kaynağı oldu ve adı ‘Bobou’ kondu.



Bobou’nun kapılarını 15 haziran gibi açmayı planlıyorlar, resmi açılış partilerini ise 29 Haziran akşamı gerçekleştirecekler. Güneşin içinizi ısıtacağı, beach partilerle enerjinizin yükseleceği, sabahın ilk ışıklarına kadar dans ve eğlencenin devam edeceği ateşli bir “Bobou” yazına hazır olun...