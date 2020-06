Hediyenizi yorulmadan vakit kaybetmeden alın

Ana Jarvis 1907’de Philadelphia’da annesinin ölüm yıldönümü olan mayıs ayının ikinci pazarının Anneler Günü olarak kutlanması için bir kampanya başlatır. 1911’e gelindiğinde hemen hemen her ülkede Anneler Günü kutlanmaya başlanmıştır. 1914’te ABD Başkanı Wilson mayısın ikinci pazarını Anneler Günü olarak duyurur. Annelere armağan edilen bu özel gün ülkemizde ise 1955’te kutlanmaya başlanır. Bu özel günde annelerimize bir hediye almak adetten olmuştur.

Bizi dünyaya getiren kutsal varlık annemize, onu mutlu edecek bir hediye almak istesek de günlük hayatın yoğun temposu içinde çoğu zaman buna bir türlü vakit bulamayız. Hediye seçmek için çarşı-pazar dolaşmak zor gelir, zaten vaktimiz de yoktur. Siz de hediye almak isteyip de mağaza mağaza dolaşmak istemeyenlerden ya da bir türlü vakit bulamayanlardansanız Anneler Günü hediyenizi internetten alabilirsiniz.





Annelere özel sayfa

- “www.tekinacar.com.tr” Bakımlı olmayı seven anneler için dünyanın önde gelen kozmetik ve parfüm markalarını bulabileceğiniz Tekin Acar’dan anneniz için ve yıllara meydan okumasına yardımcı hediye seçenekleri bulabilirsiniz.

- “www. gittigidiyor.com” Gittigidiyor’da çantadan, gözlükten mutfak aletlerine yüzlerce markaya ait pek çok seçenek bulabilirsiniz. Üstelik sitede “Anneler Günü” kategorisinde aklınıza gelmeyen; annelik diploması, yılın annesi madalyası, annelere özel plaket gibi ilginç hediyeler için ayrı bir bölüm ayrılmış. Fiyatlar mağazalara oranla daha uygun, kredi kartına taksit imkanı da sunuluyor.

- “www.trendyol.com” Trendyol’da ünlü markaların ürünlerine %70’e varan indirimlerle ulaşabilirsiniz. Seçkin markaların tasarım ürünlerini seven anneler için, Yargıcı Accessories, S’nob, Tom Ford, Yastık by Rıfat Özbek, Cashmere in Love, French Connection gibi markaların tasarımlarından güzel bir hediye seçebilirsiniz.

- “www.foli.com.tr” Giyimine özen gösteren bir anneniz varsa “Moda dar kalıplara sıkıştırılamaz” sloganıyla yola çıkan 40 beden ve üzeri giysi tasarımlarına yer veren Foli’den anneniz için giysi seçimi yapabilirsiniz.

- “www.idefix.com” Okumayı seven anneler için idefix’den edebiyat, anı, roman, hobi, sağlık, sanat, çok satanlar, yeni kitaplar gibi başlıklar altında toplanmış birbirinden ilginç kitaplardan birini hediye edebilir, bir müzik CD’si veya DVD ürünlerinden birini de alabilirsiniz.

- “www.markafoni.com” Özel alışveriş kavramını Türkiye ile tanıştıran ilk alışveriş sitesi Markafoni’de giyimden dekorasyona, takıdan teknolojiye kadar her şey var. Annenize, şu anda satışta olan Beymen, Perfumes, Atasay, Penelope, Mono, Twigy ve Termisil gibi ünlü markaların ürünlerini seçeceğiniz bir hediyeyi %50’ye varan indirimlerle alabilirsiniz.



Etkinlik hediye edin

- “www.biletix.com” Annenize seveceği bir etkinlik, aktivite için bilet almanız hatta mümkünse ona eşlik etmeniz çok hoş bir Anneler Günü hediyesi olacaktır. Biletix’ten her türlü konser, gösteri, festival, tiyatro gibi kültürel ve sanatsal etkinlikler, aktiviteler için bilet alabilirsiniz.

- “www.designist.com.tr” Takı ve aksesuara düşkün anneler için Türk moda, takı ve aksesuar tasarımcılarını ve onların yaratıcı işlerini bir arada bulabileceğiniz Designist’ten hediye seçebilirsiniz. Zeynep ve Ayça Sadıkoğlu (OYE Mayo), Aslı Güler, Ayşe Deniz Yeğin, Özlem Ahıakın, Tuvana Büyükçınar, Zeynep Erdoğan gibi Türk moda dünyasının öncü isimlerinin tasarımlarına bu siteden ulaşabilirsiniz.

Hızlı ve keyifli alışverişler dilerim.

Özel bir takıyla sevindirin

Hem pırlanta seven hem de Aşk-ı Memnu’yu yakından takip eden anneleriniz için harika bir hediye. Aşk-ı Memnu Dizisi’nin muhteşem takıları İzmir’de Özusta Kuyumculuk’ta. Genelde herkesin dikkatini çeken Kısmet markalı takıların tasarımını Milka Karaağaçlı yapıyor. Aşk-ı Memnu takıları içinde en çok da Behlül’ün Bihter’e hediye ettiği kolye, Nihal’in tek taşı ve Bihter’in Behlül’e tokat atarken taktığı Şahmeran son zamanların favori takılarından. Annenize, pırlanta kadar değerli olduğunu ona minik bir pırlanta hediye ederek gösterebilirsiniz. Özusta Kuyumculuk Plevne Bulvarı 18/B Alsancak Tel: 0232 464 35 57 İzmir www.maximilian.com.tr ya da www.kismet-tr.com