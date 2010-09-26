Her hafta “Egeli bir blog”

Çağ “İnternet Çağı”, devir “Blog Devri!” Eskiden televizyonsuz ev kalmadı denirdi şimdi ise internetsiz ev kalmadı deniyor. Bilgiye ulaşmak hiç bu kadar kolay ama karmaşık olmamıştı.

Şimdi bir de hızla büyüyen ve ciddi bir akım haline gelen blog dünyası ile karşı karşıyayız. “Nedir bu blog?” derseniz, web’deki seyir defterimiz gibi bir şey aslında. İsteyen herkesin düşüncelerini, bilgilerini, fotoğraflarını, gezip gördüklerini anlatabileceği bir blogu olabilir. Politika, moda, trend, dekorasyon, günlük hayat, spor, teknoloji, müzik, hobi, sanat, fotoğraf gibi her konuda pek çok bloga rastlamak mümkün.

Köşe yazarlarından tutun da, sanatçıların, büyük şirket CEO’larının ya da şirketlerin kendi blogları olmaya başladı. E-mail atmak kadar basit olan bu yöntemle kendi sesinizi de dünyaya duyurmuş oluyorsunuz.

Ben de sizlere bu haftadan itibaren fırsat buldukça Egeli Blog’lardan bahsetmek istiyorum. İlk yazım için “Dünyayı Gezen Salyangoz”u tercih ettim.



Dünyayı Gezen Salyangoz

Kendini dünya denen muhteşem gezegeni, ağır ağır ve içine çekerek gezen bir reklam yazarı, dergi yazarı ve şimdilerde bir de fotoğrafçı çırağı olarak tanımlayan İzmirli Bahar Akıncı’ya ait bir gezi blogu “Dünyayı Gezen Salyangoz”

Gezi blogu diyorum ama kültür sanat etkinliklerinden de bahseden, İzmir de ne var ne yok kaçırmamanızı sağlayacak fotoğraflarla bezenmiş, biraz da iştah açan bir blog. Gezip gördüklerini anlatırken kendi çektiği fotoğraflarla yaşadığı anları zihninizde canlandırmanıza yardımcı olmayı hedeflerken birbirinden güzel yemek fotoğraflarıyla biraz midenizi guruldatıyor.



Blogda neler bulunuyor

Bu blogda neler bulabileceğinize gelince; Çeşme Marina Şarap Festivali, komşumuz olan Sakızlı kahvesi olmayan Sakız Adası notları, gastronomi üzerine yazılar, Ege Bölgesi’nde, hatta dünyada keşfetmeniz gereken tatlar, restoranlar, kalp kırıklıklarına dair yaşananlardan tutun da, Alaçatı’ya, görülmesi gereken ülkelere, kaçırılmaması gereken festivallere, okunması gereken eski-yeni kitaplara kadar pek çok şey var bu blogda.

Dünyayı keşfetmek istiyorum, “Nereden başlasam, önce kendi şehrimi mi keşfetsem?” diyorsanız “Dünyayı Gezen Salyangoz”un önerilerine kulak verin. Ha gittiniz beğenmediniz ya da tam da anlattığı gibi bulduysanız yapın bloga yorumunuzu. www.baharakinci.blogspot.com

“Ozzy” hayranları İstanbul yolcusu

U2’dan sonra Ozzy Osbourne da Türkiye’de vereceği ilk konser için İstanbul’a geliyor. Kimilerinin tarihteki ilk heavy metal grubu olarak kabul edilen Black Sabbath’ta vokalistlik yaptığı günden beri tanıdığı, kimilerinin aile hayatını MTV’de yayınlanan ve izlenme rekorları kıran “The Osbournes” adlı sitcom’da dünyayla paylaşmasıyla tanıdığı Rock ve Heavy Metal Müziğin kilometre taşlarından efsane İngiliz müzisyen Ozzy Osbourne’un İstanbul konseri 30 Eylül’de Turkcell Kuruçeşme Arena’da gerçekleşecek. Gerçek adı John Osbourne olan her biri hit olmuş şarkıları, liste başı albümleri, Ozzfest ile desteklediği sayısız müzik grubu, nefes kesen ilginç sahne performansları ve 50 yıla uzanan bir müzik geçmişi ile Ozzy Osbourne gerçek bir yaşayan bir Rock efsanesi. Ozzy’nin Türkiye konserinde liste başı şarkılarının yanı sıra 10. stüdyo albümü “Scream” parçaları seslendirmesi bekleniyor. Tarih: 30.09.2010 Saat: 21.00 Mekan: Turkcell Kuruçeşme Arena Ayakta: 100 TL Sahne Önü: 200 TL www.biletix.com