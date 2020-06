İstanbul Fashion Week’te neler oldu?

Bir İstanbul Fashion Week daha bitti. 7 Eylül Çarşamba günü başlayan ve üç gün devam eden moda etkinliğinde, Türk moda tasarımcılarının 2012 İlkbahar Yaz Koleksiyonları’nı izledik.

İlk gün, Atıl Kutoğlu rüzgarı esti. Daha sonra Tasarımcı Simay Bülbül, İstanbul Fashion Week kapsamında gerçekleştirdiği yaz koleksiyonun sergisini Galata’daki showroom’un da gerçekleştirdi. Tasarımcı Niyazi Erdoğan, “Sünnet” adlı defilesi ile 2012 İlkbahar Yaz erkek giyim koleksiyonunu tanıttı.

Cengiz Abazoğlu’nun ADL için tasarladığı “Gold Ceremony” adlı koleksiyonunun defilesi, IFW’de en etkileyici defilesi oldu. Bu özel koleksiyonun sürprizi ise ADL’nin marka yüzünün Özge Ulusoy olmasıydı. Ulusoy’u Abazoğlu’nun kostümleri içinde izlerken “Tanrı kadını yaratmış” demekten kendimi alamadım.

Son gün, Deniz Kaprol defilesi ile İstanbul Fashion Week, gerçek bir fashion show’a dönüştü. Sonunda olması gereken olmuştu; farklı, buram buram tasarım kokan, tüylerimizi diken diken edecek bir defile izledik. Böylece İstanbul Fashion Week, sıradan olmaktan çıkıp hep hayalini kurduğum moda etkinliğine dönüşmüş oldu.



Kral, şatosunda ağırladı

IFW kapsamında gerçekleşen konsepti ŞATO olan Deniz Kaprol’un defilesi, yurtiçi ve yurtdışı dahil olmak üzere izlediğim en etkileyici defile oldu diyebilirim. Hem gerçekçi ama hayal gücümüzün sınırlarını zorlayan takı tasarımları ile hem de koreografisiyle bu defile, diğerlerinden çok farklıydı.

“Takı, insan vücudunun bir parçasıdır” gerçeğinden yola çıkmış Kaprol. “İçerisinde tanımsız ve zamansız varlıkların yaşadığı, her odada kişinin krallığının temsil edildiği 12 odadan oluşan ŞATO’da en önemli unsur zihindeki tüm oyunların bugüne yansıtılması ve anlatılması, bu bir vice versa oyunu”dur diyor.

İçeridekini dışarıya aktarmak, içeride olan tüm gizemleri dışarıya çıkarabilmek üzerine kurgulamış tasarımlarını. Bundan yola çıkarak tüm iç organları ve kemikleri 3 boyutlu takılar halinde tasarlamış. ŞATO konsepti ile kişinin krallığına yolculuk düzenlemiş.

Sıra dışı tasarımlarının yanı sıra koreografisi ile de bir o kadar etkiyiciydi Kaprol’un defilesi. İzlerken kendimi zaman yolculuğunda gibi hissettim. IFW Deniz Kaprol defilesini değil de bir hafta sonra başlayacak İstanbul Bienali’nde bir enstalasyonu izliyor olabilir miydim? Alıştığımız, mankenlerin podyumda devleştiği klasik defilelerden çok farklıydı.



Hayal gücümüz zorlandı

Her şey, fotoğraf sanatçısı Mehmet Turgut’un hazırladığı, ünlü modeller Umut Eker ve Duygu Akdeniz rol aldığı bir filmle başladı. Müzikleri ve canlı DJ performansı Oben Budak yaptı. İzleyenlerin ayakta alkışladığı akıllardan hiç çıkmayacak defilenin koreografisi ve Sahne Yönetimliği koreograf Uğurhan Akdeniz, kreatif direktörlüğü ise Alexander Kokoskeriya’a ait idi.

Her biri kendi alanında en iyi olan isimlerden oluşan ekip bir araya gelerek bizlere hayal gücümüzün sınırlarını zorlayan bir defile hazırlamışlardı. İstanbul Fashion Week de bir ilk gerçekleşmiş oldu. Üstelik bu ilki gerçekleştiren defilenin mimarlarından biri olan Uğurhan Akdeniz İzmir de yaşıyorken bunu başardı. Türkiye’nin en önemli moda organizasyonu olan İstanbul Fashion Week’e bir İzmirli koreograf damgasını vurdu. Eminim bu sayede önümüzdeki senelerde daha yaratıcı ve sanatsal defileler, görsel showlar izleyeceğiz.

Ellerinize sağlık Deniz Kaprol, Mehmet Turgut, Ugurhan Akdeniz, Alexander Kokoskeriya, Umut eker, Duygu Akdeniz, Oben Budak ve Caracas.





BU HAFTA...



* Zaz, Akbank Sanat’la 23 Ekim’de İzmir’e geliyor. İsabelle Geffroy, 2002 yılında latin-rock grubu Don Diego’nun solisti oluyor. Zaz ismini de bu dönemde alıyor. İsabelle’e göre ZAZ A’dan Z’ye müziğin tüm sesleri demek ya da tam tersi yani Z’den A’ya... Beklenen Zaz konseri İzmir Arena’da gerçekleşecek. Şimdiden biletlerin tükendiği söyleniyor.

* Uluslararası İzmir Fotoğraf Günleri başlıyor. İFOD İzmir Fotoğraf Sanatı Derneği ve Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Fotoğraf Bölümü işbirliğiyle “20-31 Ekim 2011 tarihleri arasında gerçekleşecek serginin onur konuğu, ünlü fotoğraf sanatçısı Ara Güler. Konferanslar, paneller, fotoğraf sergileri ve fotoğraf gösterilerinden oluşan etkinlik, yerli ve yabancı birçok fotoğraf sanatçısı katılıyor.

* 2007 yılında “En İyi Çıkış Yapan Sanatçı”, 2009 yılında “En İyi Şarkı” ödülünü alan Sıla, 22 Eylül’de İzmir Fuar Açık Hava Sahnesi’nde İzmirliler ile buluşuyor.

* İKSV’nin düzenlediği 12. İstanbul Bienali başladı. Tophane’deki Antrepo 3 ve 5’te, Adriano Pedrosa ile Jens Hoffmann küratörlüğünde ‘İsimsiz’ temasıyla hazırlanan bienalde 500’ü aşkın eser yer alıyor. 17 Eylül-13 Kasım 2011 tarihleri arasında devam edecek olan İstanbul Bienali’ni kaçırmamanızı öneririm. www.istfest.org