İstanbul modaya doydu sıra İzmir’de

“Istanbul Fashion Week/İstanbul Moda haftası” geçen haftalarda yapıldı, sıra İzmir’e, 21-24 Şubat tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan IFW/IF Wedding Fashion İzmir/4. Gelinlik, Damatlık, Abiye Giyim Fuarı’na geldi.

14 yıldır Londra’da yaşayan, “Yeni Kuşak Modacı Ödülü”nü 4 kez üst üste kazanan ve adı Gucci, Dolce&Gabbana ve Versace gibi moda devleriyle bir tutulan Bora Aksu ülkesindeki ilk büyük defilesini 20 Şubat’ta doğduğu şehir İzmir’de gerçekleştirecek.

IF Wedding Fashion İzmir’in açılış gala defilesi olarak planlanan Bora Aksu defilesinin koreografı Uğurhan Akdeniz. Ünlü tasarımcının defilesinde Ece Sükan, Sedef Avcı, Hande Subaşı, Özge Ulusoy, Ahu Yağtu, Didem Soydan, Duygu Akdeniz gibi ünlü modeller podyuma çıkacak. 19 Şubat’ta Londra Moda Haftası’nda 7. defilesini gerçekleştirip ertesi gün İzmir’e gelecek olan Aksu, böylelikle kreasyonlarını iki gün üst üste, iki şehirde sergilemiş olacak. Ünlü modacının İzmirlilere bir de sürprizi var: Şimdiye kadar hiç tasarlamadığı bir alan olmasına rağmen İzmir defilesi için üç gelinlik hazırlıyor.

Türkiye’nin tek gelinlik, damatlık ve abiye giyim fuarı olma özelliğini taşıyan IF Wedding Fashion İzmir’in kapanış defilesi ise 24 Şubat’ta son zamanların en gözde moda tasarımcılarından Özgür Masur tarafından gerçekleştirilecek. Adı, Aşk-ı Memnu’nun iki yıldızı Nebahat Çehre ve Beren Saat’in oynadığı karakterleri giydirmesi ile de gündeme gelen ve dikkatleri üzerine çeken Özgür Masur’un koleksiyonda abiye modellerinin yanı sıra gelinlik tasarımları da yer alacak. Koreografisi Uğurhan Akdeniz tarafından gerçekleştirilecek olan kapanış gala defilesinde Selma Ergeç, Özge Ulusoy, Yüksel Ak, Didem Soydan, Gülsün Durak gibi ünlü modeller de podyuma çıkacak.

Karma firma defileleri de var

IF Wedding Fashion İzmir Fuarı kapsamında Bora Aksu ve Özgür Masur gibi ünlü moda tasarımcılarının defilelerinin yanı sıra karma firma defileleri ve bu yıl ilk kez gerçekleştirilecek olan Gelinlik Tasarım Yarışması’nın Finali de yapılacak. Bakalım IF Wedding Fashion İzmir nasıl geçecek?

Merak ettiklerim:

•Mag Ryan İzmir’e If Wedding’e gelse neler olurdu?

•If Wedding Fashion İzmir kurdelesi kesilecek mi?

•Defilelerde sergilenen kıyafetlerden çok, İzmirli ikoncanların giydikleri mi yazılıp konuşulacak?





Hergün yeni bir sevgi doğar

Son yıllarda “Sevgililer Günü” sevginin dile getirildiği bir gün olmaktan çıktı, hediye ve parti peşinde koşturulan bir çılgınlık halini aldı.

Bazıları haftalardır bununla yatıp bunla kalkıyor, gündemleri; “nereye gidileceği”, “ne giyileceği”,

“nasıl bir hediye alınacağı”... Başka bir şey düşünebildiklerini sanmıyorum.

Hal böyle olunca da, sayıları azımsanmayacak kadar çok olan “Sevgililer Günü düşmanları” oluşmaya başladı.

Biz millet olarak hep böyle değil miyiz zaten? Bir türlü arasını bulamıyoruz. Hep uçlarda dolanıyoruz. Kimisi 14 Şubat’ı geçirmek için acil sevgili arayışında, kimisi 14 Şubat’ı kutlamamak için elinden geleni yapıyor.

Sevgilisi olup da ve kutlayacak olanların Sevgililer Günü’nü kutluyorum.

Sevgiliniz olmayıp da üzülenlere ise “Üzülmeyin her yeni gün, yeni bir sevginin doğmasına gebedir” diyorum.

Sevgililer Günü’nde neler görmek istemiyorum:

•Sevgililer Günü’nde “kavga eden çiftler” görmek istemiyorum.

•Sevgililer Günü’nde “yapmacık sevgililer” görmek istemiyorum.

•Sevgililer Günü’nde “100 kişilik mekana 200 kişiyi tıkıştırmalar” görmek istemiyorum.

•Sevgililer Günü’nde “fix menülerde ekstralarla şişirilen hesaplar” görmek istemiyorum.

•Sevgililer Günü’nde “boya küpüne düşmüş kadınlar” görmek istemiyorum.

•Sevgililer Günü’nde “şık şıkıdım bayanların yanında özensiz giyinmiş beyler” görmek istemiyorum.

•Sevgililer Günü’nde “aman aşkımı sıkı tutayım kaçmasın, kapmasınlar modunda insanlar” görmek istemiyorum.





14 Şubat Tweet’leri

Gani Mujde: Ne demek Sevgililer Günü? Kaç sevgiliniz var abicim?

Birol Güven: “Sevgililer Günü 4 yılda bir, Dünya Kupası her yıl olsun”

Murat Livaneli: 14 Şubat sen de teğet geçsen?

Merve Ustaaa: 14 Şubat’a Hayır!

Ayşe Nury: Şu otellerin 13. katları gibi, Şubat ayından da ayın “14”ünü çıkarsalar. Yok farz etsek... Takvimden çıkarsınlar, sıkılmasak...

Mehmet Tez: Acaba Murat Bardakçı 14 Şubat pazar günü “Abdülhamit de Sevgililer Günü’nü kutlamıştı” falan diye bir yazı yazacak mı? Şaşırmam!

Gani Mujde: 14 Şubat’ta çiçek fiyatları on katına fırlıyor. En iyisi 10 Şubat’ta alıp serin bir yerde muhafaza etmek.

Cenk Poge: 14 Şubat’ın, sevgilisi olmayanları depresyona sokma günü olması nedeniyle insan haklarına aykırı buluyorum. İnsan Hakları Mahkemesi bunu ele almalı.

Ceyhun Yılmaz: 14 Şubat için boş olan bayan kadrosuna alımlar başlamıştır.

Ceyhun Yılmaz: 14 Şubat gecesini yalnız geçirecek olanların oranı %50, gecenin sonunda eski sevgilisini arayacakların oranı %50

cymylmz: Millet adam gibi sevmeyi öğrenene kadar 14 Şubat Kutlanmasın. ;)

Sekho: Sevgililer Günü 29 Şubat olsun...

Rejoiceeee: Sevgilimin olmadığını düşündüğüm tek gün Sevgililer Günü.

Bgmm_: Sevgililer Günü kredisi çıkmış. Daha neler çıkacak merak ediyorum. :)

Ramazan İpotek: Ben, Sevgililer Günü’nde sevgilim olmasın diğer 364 gün sevgilim olsun istiyorum.

Sayım Çınar: Kapitalizmin getirisi, tüketim toplumunu tüketim çılgınlığını pompalamak için icat ettiği şeye Sevgililer Günü diyoruz.



Sunay Akın’ın tek kişilik gösterisi: “Sunay Bey Tarihi”

Akın’ın bu gösterisini izlerken büyülenmemeniz, anlattıklarına kendinizi kaptırmamanız imkansız. Sahnede Akın’la bütünleştiğinizi hissedecek, bakmak ile görmek arasındaki farkı tekrar keşfedeceksiniz. Yaklaşık iki saat, bildiğiniz tarihi unutup, Sunay Akın tarihine doğru yelken açacaksınız. Eski haritalar, Kanuni’nin Bağdat seferi sırasında Van Gölü’ne bırakılan orduda gölde yüzdürülmek üzere gemiler yapan adamın öyküsü, İstanbul’un köle tarihi, Ay’a ayak izini bırakan James Irwin’in iç dünyası ve Dumlupınar’daki bir aşk öyküsü gibi pek çok tarihi olayı şiirsel bir dille dinleyebileceğiniz bu gösteriyi mutlaka izlemenizi öneririm. •19 Şubat •Saat: 20:30 Eşrefpaşa Selahattin Akçiçek KM Nikah Salonu. 23.00 TL-28.50 TL