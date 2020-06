“İzmir’de Sanat”ın merkezi

Biz Egeliler hem şehrimizde sanat adına yapılan etkinliklerin azlığından şikayet ederiz hem de gerçekleşen etkinliklerden haberimiz olmaz, kaçırırız. “Haberim olsa giderdim, zamanım yok, nerede ne var araştıramıyorum” gibi bahanelerimiz çoktur.

Bizim bu üşengeçlik sorunumuza çözüm getirecek, tüm sanat etkinliklerinden öncesinden haberdar olacağınız İzmir’de sinema, edebiyat, müzik ve güncel konularda yazıların yayınlandığı bir web sitesi “İzmir’de Sanat”. Tiyatrolar, konserler, sinemalardan tutun da ödüllü yarışmalara, güncel sanat haberlerine, mizaha, edebiyata dair aradığınız her şeyi birarada bulabileceğiniz bir adres.

Kitap ve müzik bölümlerinin bir kısmını tamamen destek amaçlı, ücretsiz kültürel tanıtımların yapılabilmesi için ayırmışlar. Yayın çizgileri doğrultusunda sanat adına yapılan her türlü etkinliğin duyurulması için çalışıyorlar.

İzmir’de sanat adına ne var ne yok haberdar olmak için www.izmirdesanat.org adresini sık sık ziyaret etmenizi öneririm.



Davetiye de kazanabilirsiniz

İzmir’de Sanat okurlarına İzmir’de gerçekleşen konser ve tiyatro oyunları için de davetiyeler hediye ediyor. Siz de davetiye kazanmak istiyorsanız; davetiye kazanmak istediğiniz etkinlikle ilgili yazıyı Facebook veya Twitter sayfalarınızda paylaşmanız ve yine aynı yazıya yorum bırakmanız yeterli. Davetiye kazananlar etkinlik tarihinden bir gün önce saat 23.00’te İzmir’de Sanat sitesinde, Facebook ve Twitter sayfalarında duyuruluyor.

4 Mart’taki “Fuat Saka Tarihi Havagazı Fabrikası Sanat Kafe Konseri”ne ya da 12 Mart’taki Özel Tiyatro “Hangisi Karısı?” oyununa 2 kişilik davetiye kazanabilirsiniz. www.izmirdesanat.org



Erkekler, hayat futbol üzerine

Beşiktaş-Fenerbahçe maçını izlerken hayat ve futbol hakkında yazmaya karar verdim. Futbol konusunda uzman olmadığım daha doğrusu çok şey bilmediğim halde kendimi tutamıyorum, çoğu zaman hayatı futbolla özdeşleştiriyorum.

Ben bir zamanlar fanatiktim! Sarı-lacivert formam olmadan yaşayamazdım. Sadece futbol değil pek çok konuda fanatiktim. Taraf tutar, deyim yerindeyse ölümüne severdim. Sonra hayat bana hiçbir konuda fanatik olmamayı öğretti. Şimdi Fenerbahçe Beşiktaş’ı farklı yense bile daha usturuplu seviniyorum artık. Biliyorum ki her zaman iyi oynayan kazanmıyor. Erkekler neden bu kadar futbola düşkün onu da çözdüm: Hayat ve futbola çok benziyor da o yüzden. Hayatla kavgalarını, sahadaki 11’e yüklüyorlar.



Filozof Çocuk İzmir’e geliyor

TUDEM Yayınları’nın en gözde kitap serilerinden “Filozof Çocuk”un dünyaca ünlü yazarı filozof Oscar Brenifier, yoğun talep üzerine yeniden Türkiye’ye geliyor, hem de İzmir’e. 28 Şubat-5 Mart tarihleri arasında, ilköğretim öğrencileri, öğretmenleri ve ebeveynlerle bir dizi atölye çalışması gerçekleştirecek. Brenifier’nin 3, 4 ve 5. sınıf öğrencileriyle yapacağı atölyeler 10 okulda ve İzmir Fransız Kültür Merkezi’nde düzenlenecek.

Günde iki okul ziyaret edecek olan Oscar Brenifier, öğretmenlerle biraraya gelerek “Çocuklar nasıl daha etkili eğitilir?” konulu seminer programlarında akademik ve mesleki birikimlerini paylaşacak.

İzmir’e ilk kez gelecek olan Oscar Brenifier, 5 Mart Cumartesi günü saat 13.00’te İzmir Fransız Kültür Merkezi’nde felsefeye ilgi duyan yetişkinlerle buluşacak. Atölyeye 16 yaş üzerinde dileyen herkes ücretsiz olarak katılabiliyor.

“Çocuklarla Felsefe Yapmak” konulu atölyenin ardından Brenifier, okurları için “Filozof Çocuk” kitaplarını imzalayacak, kaçırmayın.