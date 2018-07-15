İzmir yaşamına atılan bir çengel

"Olmak ya da olmamak işte bütün mesele bu!" William Shakespeare’in 1601 yılında babasının ölümü üzerine yazdığı Hamlet eserinde geçen bu sözü muhakkak duymuşunuzdur.

Hamlet oyununda, perde 3, sahne 1’in 63. satırında geçen bu söz, mezarcılar sahnesindeki varoluş sorgulamasına aittir. Hamlet’in (var olması) ölen babası (var olmaması) ile konuşmaları ve kendi içinde oluşturduğu düşüncelerinde var olmak veya olmamak durumunu sorgulamaktadır.

Mesele o ya da bu değildir, mesele olmak ya da olmamaktır, işte bütün mesele budur. Bilgisayar yazılımların kodlama mantığındaki gibi 1 ya da 0 gibi bir şeydir. Bilgisayarın ve mantığın doğuş noktasıdır. T=0 noktası.

Eğer olmak isteyip de olamıyorsanız bu; olmaya çalışır gibi görünmek olacağından hiç olmamayı seçmek önemli meseledir. Çünkü felsefik açıdan bakacak olursak olmamak; arada kalmışlıktan yeğdir.

Hayata var olmanın anlamını, yaşamın amacını sorgulamak gerekir. Madem varız o zaman gerçek anlamda varlık göstermek. Bunla birlikte eşzamanlı olarak bir de yaşamın hakkını vererek, tadını çıkarak yaşamak icap eder. Yaşamdan haz almak ve buna imkan verecek fırsatları yaşamımıza çekmek.

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İşte tam bu nokta, bu boyut için Doğuş Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Ferit Şahenk ve Türkerler Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kazım Türker hayatımıza hızlı bir giriş yapmaya hazırlanıyorlar.

İki vizyoner işadamı ‘Mahall Bomonti’ projeleri ile İzmir yaşamına bir çengel atmak ve yaşam gustomuzu yükseltmek üzere kolları sıvamış durumundalar.İzmir’e yeni bir yaşam alanı değil, yaşam gustosu getiriyorlar.

Tarihi yapıların da restore edileceği Mahall Bomonti projesi, yeşil alanları, kültürel ve sportif tesislerin yanı sıra dünyaca ünlü yeme-içme markalarını bünyesinde barındıran Doğuş Grubu iştiraki d.ream’in birbirinden değerli kültür-sanat performanslarını da içinde barındırıyor.

İstanbul’dan sonra ilk defa Mahall Bomonti İzmir’de hayat bulacak, bulması bence yaşam gustomuzun yükselmesi adına önemli bir gelişme. İzmir istihdamına ve turizmine katkısı bir yana ben en çok heyecanlandıran kısmı, olmak ya da olmamak meselesinden sonraki boyutu; olmanın hakkını vererek doyum içinde yaşamaya olacak olan katkısı.

Bu projenin geçtiğimiz günlerde Londra’da düzenlenen Partnership Awards’da Sosyal Altyapı kategorisinde, İrlanda, Fransa, İngiltere ve Türkiye’de yürütülen diğer aday projeleri eleyerek, En İyi Finansal Kurgu Altın Ödülü’ne layık görülmüş olduğunu da eklemek isterim. Hadi bakalım İzmir güzel günler, güzel gelişmelerin hep böyle bol olsun ve sonunda hak ettiğin yeri ve değeri bul.

ROCK'N BURGER

Yeme-içme sektöründeki standartların en üst seviyeye taşınmasından bahsetmişken, Mahall Bomonti projesi hayata geçene kadar beklemek istemeyenler için bir öneride bulanayım istedim. Sizlere İzmir’in önemli işadamlarından Sıtkı Şükürer’in köşe yazısından alıntı yaparakRock’N Burger ile tanıştırmak istiyorum.

“Bu kent son dönemlerde gastronomik zincirler yaratmaya başladı. İlk anda aklımıza gelenler, Kırçiçeği, Ora Lahmacun, Altın Döner, Pizza Locale, No:7 Hamburger, Özsüt, Bolulu Hasan Usta, Süt Çiceği.

Hani denilebilir ki, “taş yerinde ağırdır”, mevzu yeme-içme olunca zincir mekanlarda lezzet çizgisi korunamaz.

Kayhan Tuğrul. Genç bir doktor... İşini gücünü bir kenara koyup bir hamburgerci açmayı kafaya koymuş. Aylardır hazırlanıyor ve heyecanına bizleri de ortak ediyordu. Nihayet Bornova Küçük Park’ta ‘Rock’N Burger’ adıyla, çarpıcı dekora sahip mekanını açtı.

Hani, hamburger ekmeğini özel kılmak için bile tıpkı “cern” deneyleri gibi bir çaba gerektiğine bu süreçte şahit oldum. Ya da patates üstüne serpilen maydanozun çok uzun bir işlem sonucu hazırlanabildiğine hayret ettim. Hamburgeri, Hot-Dog’u, günlük sosları, patatesi, turşusu ile bu özel mekanın başarılı olacağı aşikar gözüküyor. Tavsiye olunur. “