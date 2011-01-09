İzmirli kadınlara müjde: M.A.C. Alsancak’a geldi

Moda tasarımcılarının, gösteri dünyasının ve tüm makyaj severlerin ilk tercihi olan kozmetik markası M.A.C. 17 Ocak’ta Alsancak’ta açılıyor. 2004’ten beri Türkiye’de var olan marka 6 yıl sonra İzmir’e de geldi. Sektöründe otorite kabul edilen M.A.C.’i vazgeçilmez kılan; ürün satmanın ötesinde müşterilerine makyaj hakkında danışmanlık hizmeti vermesi. Makyaj yapmayı ne kadar iyi bilirseniz bilin, tarzınız ne kadar oturmuş olursa olsun kendinizi M.A.C.’in sanatçılarının ellerine bırakın.

“Next Generation” olarak tanımlanan yepyeni mağaza tasarımıyla Nişantaşı ve Tunalı’dan (Ankara) sonra İzmir Alsancak’ta açılacak olan M.A.C. diğer örneklerinden farklı olarak gün ışığından en yüksek seviyede yararlanabilmek adına yepyeni bir cephe tasarladı. Bu sayede hem mağaza içinde hem de makyaj meraklılarının büyük ilgisini gören üst bölümdeki eğitim salonunda gün ışığında makyaj yapmanın inceliklerini öğrenme imakanına sahip olacaksınız.



Açılış sürprizleri

Sezonun yepyeni koleksiyonlarıyla tanışmak, zengin ürün seçeneğinden kendinize uygun makyaj malzemelerini denemek ve son trendler hakkında M.A.C. makyaj sanatçıları tarafından bilgilendirilmek için M.A.C. Alsancak Mağazası’na mutlaka uğrayın. Açılış sürprizlerini kaçırmayın.

Adres: 1386 Sokak No: 8/A Alsancak-İzmir

Bakioğlu’ndan Nefes Semineri

Semra Bakioğlu beraberinde birçok eğitmen ve koç ile “Transformal Nefes Semineri” vermek üzere Konya Mevlana’ya gidiyor. Transformal Nefes Seminerleri ile doğru nefes almanın size kazandıracakları öğretiliyor. Stresten kurtulmanıza, kendinizi ve ilişkilerinizi olumlu ilerletmenize, hayatı dolu dolu farkında olarak yaşamanıza, neşe içinde ruhunuzla kişisel bağlantılarınızı kurmanıza yardımcı oluyor.

Şu an, yeryüzünde en güçlü kişisel gelişim ve arınma metodlarından olan Transformal Nefes Seminerlerinden biri Konya’da 04-09 Şubat tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Bu seminerle kişisel dönüşümünüz için unutulmaz bir macerayı deneyimleyebilir veya sertifikalı bir TN nefes terapisti olma yolunda ilk adımı atabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi için:

www.nefeslehayat.com 0232 464 64 57 - 0532 615 65 61 / www.nefesterapisi.com 0532 541 39 33