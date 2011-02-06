İzmirlilerden, İstanbul Fashion Week çıkarması

Türkiye’nin en büyük moda etkinliği “İstanbul Fashion Week” başladı ve tüm hızıyla devam ediyor. Modada en son gelişmelerin sunulduğu, Türk moda sektörüne yön veren isimleri biraraya getiren “İstanbul Fashion Week 2011”, 3-6 Şubat tarihleri arasında, Santral İstanbul’un Ana Galeri Binası’nda gerçekleştiriliyor.



Yeni tasarımlar

Geçen seneye göre biraz formunu kaybetmiş olsa da Santral İstanbul’da sergilenen defilelerde, markalar ve tasarımcılar 2012 Sonbahar/Kış Koleksiyonları’nı tanıtmaya devam ediyor. Bugün sonlanacak etkinlikte ilk iki gününde, Zeynep Tosun, Zeynep Erdoğan, Arzu Kaprol, Atıl Kutoğlu, Simay Bülbül, Günseli Türkay, Mehtap Elaidi gibi tasarımcıların ve Gizia, Damat, G. Gentile gibi markaların defileleri gerçekleşti. Deniz Kaprol, Özgür Masur, Gamze Saraçoğlu, Gül Ağış, Özlem Kaya ve Mavi defileleri ise merakla beklenen defilelerden.



Flaşlar patlıyor

Moda tutkunları, celebrityler, tasarımcılar, gazeteciler, televizyoncular ve bloggerlar gözünü kırpmadan defileleri izliyorlar. Sadece defilede sunulan kıyafetlerin değil de, katılanların da ne giydiğinin önemli olduğu ve sürekli flaşların patladığı, herkesin elinde bir fotoğraf makinasıyla gezdiği Fashion Week oldukça renkli geçiyor.

Ünlü modacılarımızdan, ajans sahiplerinden, mankenlerden, genç tasarımcılardan, üniversite öğrencilerine ve bloggerlara kadar pek çok İzmirliyi İstanbul Fashion Week’te görebilmek mümkündü. Aklıma ilk gelen isimler Ertan Kayıtken, Uğurhan Akdeniz, Duygu Akdeniz, Burak Gacemer, Akif Örük, Bürde Aslan, Özlem Erkan, Şaziment Aybars Göçmen, Fatma Palaoğlu ve Fulden Gizem Pamukçu oldu...



Akbar’dan “İçimdeki Türkiyem”

Ünlü piyanist ve besteci Anjelika Akbar’ın Türkiye’de yaşadığı 20 yılını anlattığı “İçimdeki Türkiyem” adlı kitabı raflarda yerini aldı. Kısa bir süreliğine geldiği Türkiye’den dönmeyerek Türk vatandaşı olan ve 20 yıldır Türkiye’de yaşayan Anjelika Akbar söyleşi, piyano dinletisi ve imza için İzmir’e geliyor. Akbar, içindeki Türkiye aşkını yazdığı kitabında 4 Aralık 1990’da ilk kez uluslararası bir belgesel filmin bestecisi olarak İstanbul’a gelişini, Türkiye’ye bağlanış öyküsünü sıcak ve samimi bir dille anlatmış.

4 yaşındayken mutlak kulak yeteneği keşfedilen Akbar’ın samimiyeti ve içtenliğiyle sizi sarıp sarmalayacağı söyleşiyi ve piyanosundan çıkan müziklerle kulaklarınızın pasını sileceği 12 Şubat saat 17.00’de İzmir Agora Alış Veriş Merkezi’nde gerçekleştireceği bu etkinliği kaçırmayın. İçimdeki Türkiyem (Anjelika Akbar) kitabı 12 TL