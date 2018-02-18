Son zamanlarda yaşam enerjinizin azaldığını mı hissediyorsunuz? Yaşadığınız her olumsuz durumu fazlasıyla kafanıza mı takıyorsanız? En kötünün başınıza geleceğine odaklı yaşıyor ve sürekli kendinizi başkalarıyla mı kıyaslıyorsunuz? Bir miktar ekstra mutluluk, ekstra başarı, ekstra memnuniyet, ekstra doyum, ekstra yaşam enerjisi ister misiniz? Eğer bu sorulara yanıtınız evet ise, kendi en iyinizi keşfetmek ile ilgili formülü öğrenmek size iyi gelecektir.

Olabilece-ğinizin en iyisi olmanın yolu, güçlü yönlerinizi tanımanızdan geçiyor. Pozitif psikolojinin temel ilkesini oluşturan merak, yaratıcılık, dürüstlük, zevk, nezaket ve azim gibi 24 güçlü yönden hangilerinin sizin karakterinizde en etkin düzeyde olduğunu bulmak, yani ayırt edici güçlü yönlerinizi bilmeniz, ne kadar müthiş biri olduğunuzu hatırlamanıza ve en iyi halinizde olmanıza yardım edecektir.

Güçlü yönleri tanımak

Her insanın, onlarla anlamlı bir hayat yarattığı, eşsiz güçlü yönleri ve yetileri vardır. Ve bu eşsizlikle gelen güçlü yönler ve yetilerin farkında olmak, bunları hayatın içinde çoğaltmak, insanın kendi en iyisini keşfetmesiyle sonuçlanır. Örneğin olimpiyat koçları, sporcularındaki en iyilere ve zayıf yönleri en aza indirmeye odaklanır. Halihazırda işe yarayan şeyi geliştirmek, size kendinizi olmadığınız bir kişi gibi olmak zorunda hissettirmeksizin, yaşam kalitenizi büyük ölçüde artıracaktır. Yetilerinizi geliştirmek ve dezavantajlarla başa çıkmak, şu an olduğunuzdan çok daha fazlası haline gelmenize yardımcı olur.

Nasıl mı yapacaksınız? Güçlü yönlerinizi tanımlayın ve bilin. Onları gerçek ve sağlam kılın. Zaman zaman bireyler, kendi güçlü yönlerini tanımazlar ve değerine sahip çıkmazlar. Oysa bunların farkına vardıklarında kendilerinin ve başkalarının yararı için kullanmaları mümkün olur. Sizin için sorun oluşturabilecek güçlü yönleriniz de olabilir. Bazı güçlü yönler, yeri geldiğinde sizin için sorun oluşturabilir. Bu gibi güçlü yönlerinizin anlamı ve hayatınıza etkileri üzerine düşünün. Olumsuz etkilerini kontrol edip en aza indirmeye çalışın.

Güçlü yönlerinizi nasıl kullandığınızın yanı sıra, daha fazla nasıl kullanacağınız konusunda yeni yollar keşfetmeniz, hayatınızı kolaylaştıracaktır. Yeteneklerimizi ve güçlü yönlerimizi anlamak, başarının merkezinde yatar ve hedeflerinize, amaçlarınıza ulaşmanızda size en çok yardım edecek özelliklerinizdir. Üstelik, güçlü yönlerinizi hayatın bütün alanlarında kullanmak, gerçek mutluluğun yani hayata bağlanmanın üç dayanağından biridir.

Farkına varın, kazanın

Kendinizi tanımanız, bireysel olarak kendi güçlü yönlerinizi bilmenizin yanı sıra, güçlü yönlerinin birbiriyle ve diğer yönlerinizle kombinasyon halindeyken nasıl işe yaradığına dair bir anlayış geliştirmek, sizin kendinize daha geniş bir perspektiften bakmanıza ve daha büyük bir kalıba sığmanıza olanak sağlayacaktır. Aynı güçlü yönlere sahip olan bireylerin bunları ifade etme yolları ve hayatlarında getirme şekilleri farklı olabilir. Güçlü yönleriniz, birey olarak sizin eşsizliğinizin bir parçasıdır. Olduğunuz kişinin özünde yatan güçlü yönler, hayat amacınız ve görev aşkınız hakkında daha net olmanıza, bunları keşfetmenize yardımcı olacaktır. Başlıca güçlü yönleriniz, sizin başkalarına ‘en iyi katkınızın’ anahtarı olabilir. İşe güçlü yönlerinizi ve yetilerinizi tanımlamayla başlayın. Onları daha verimli kullanmaya çalışmakla devam edin. Farkına vardığınız bu güç, kendi potansiyelinizin tamamını geliştirip, kendinizi ifade etmenize olanak verecektir. Kendi en iyinizi keşfetmek için hiç vakit kaybetmeyin lütfen...