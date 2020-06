Kışın Büyüleyici Stili

Dünyada yaygın Tchibo mağazaları Türkiye’de hızla yerini aldı. İzmir’de Forum Bornova ve Agora AVM’de 2 mağazası bulunan Tchibo’ya sık sık uğramayı ihmal etmeyin. Belirli periyotlarda değişen temalı ürünlerimizin yer aldığı, dünyaca ünlü ve eşsiz lezzetteki kahvelerin satıldığı ve sizin için özenle hazırlanmış farklı seçenekteki yiyeceklerin sunulduğu Tchibo mağazalarında alışveriş yapmak tam bir keyif. 20 Ocak’tan itibaren “Kışın Büyülü Stili” temasını sunmaya başlayan Tchibo’da mumlar, nevresimler, aydınlatmalar ve şık tasarımlı çerçevelerin yanı sıra çantalar, gömlekler ve trikolarla kışın moda trendlerini bulabilir; şıklığınızı kolye, şal, kemer, kol saati gibi farklı aksesuvarlarla tamamlayabilirsiniz. Tchibo’nun yumuşacık ev terlikleri, pijamaları, kullanışlı iç giyim seçenekleri ve çorapları ise rahatlığınıza rahatlık katacaktır. İsterseniz evinizden hiç çıkmadan internet sitesinden de alışveriş yapabilirsiniz. www.Tchibo.com.tr

İzmir Agora AVM

Balçova/İzmir

0232 259 25 65

Forum Bornova AVM

Bornova/İzmir

0232 373 77 00





Hafta sonu için seçenekler

•İzmirlilerin yakından tanıdığı eski Winstown’un ve Sole Mare’nin işletmecisi Selim Kaptan, Alsancak’ta Mi Casa adında bir Cafe&Bar açtı. Alsancak’ın tanınmış simalarının akşam iş çıkışlarında ve cuma-cumartesi akşamları bir araya geldiği Mi Casa sıcak ve keyifli bir atmosfere sahip.

•İzmir’de, 1860’dan günümüze pek çok oyuncağın yer aldığı ‘Ümran Baradan Oyun ve Oyuncak Müzesi’ Varyant’taki tarihi binada açıldı. Büyükleri çocukluğuna, çocukları ise ailelerinin geçmişine götürecek bu müzeyi mutlaka ziyaret edin. Hem siz hem de çocuklarınız burada zamanın nasıl geçtiğini anlamayacaksınız.

•Soğuk havalarda sinema her zaman iyi bir alternatif olmuştur. Arthur Conan Doyle’un dünyaca ünlü karakteri Sherlock Holmes’ün son maceralarını izlemenizi öneririm.

•Kırmızı et düşkünlerinin İstanbul’daki mabedi Dükkan, Konak Pier’de açıldı. Eğer denemediyseniz mutlaka denemelisiniz. Tahta masalarda yiyeceğiniz hamburgerin ve etlerin tadına doyamayacaksınız. Fiyatlar ucuz değil ama kalite tartışılmaz. http: //www.dukkanistanbul.com/

•Sömestre tatiline şehirde girenler için; çocukların da eğlenmeye hakları olduğuna inananlardansanız işte size tam bir sömstre günü. Agora yeni eğlence merkezi, hem çocukların hem anne-babaların alışverişe dalmadan önce birlikte eğlenebilecekleri harika bir karne hediyesi. Öncelikle Ferrari simulatörlerinden Türkiye’de sadece dört tane var ve hareketli koltuklarıyla müthiş eğlenceli bir yarış sizleri bekliyor. Ayrıca 3D simulatör odalarında ‘eski maden’ ve ‘asteroid‘ isimli efekt odaları, yapay rüzgar, üç boyutlu dev ekranlar ve hareketli koltuklarda heyecan doruğa ulaşıyor.







Dijital Sanat Sergisi AKD’de

Çınla Şeker ve Erdem Yalçın’ın Dijital Sanat Sergisi’ni 26 Ocak-5 Şubat tarihleri arasında hafta içi 10:00-19:00, cumartesi günü 10:00-15:00 saatleri arasında Amerikan Kültür Derneği’nde gezebilirsiniz.





Değişen şeyler

•Armani reklam yüzünü değiştirdi. Her yerde David Beckham’ın Armani iç çamaşırlı fotoğraflarını görmekten kurtuluyoruz. Armani, Ronaldo’yla bir sözleşme imzalayarak yıldız futbolcuyu reklam yüzü olarak lanse etti. Beckham şu sıralar kendi adıyla piyasaya sunulan David Beckham iç çamaşır-larının tanıtımı ile meşgul.

•İç çamaşırı ile poz vermekten bıkmayan David Beckham bir zamanlar Hülya Avşar’ın yıllar önce Ricky Martin’e yaptığına benzer bir şekilde İtalyan kadın gazeteci tarafından elle taciz edildi.





Olması beklenen ve olanlar...

•Şarkıcı Nil Karaibrahimgil, 10 yıldır birlikte olduğu sevgilisi reklamcı Serdar Erener ile sonunda evlendi. Nil Karaibrahimgil kendi adını taşıyan Mısır’ın Nil Nehri kıyısında dünyaevine girdi.

•Ezel Dizisi kanal değiştirdi. Pazartesi geceleri Show TV ekranlarında milyonları ekran başına toplayan Ezel Dizisi, bu pazartesiden itibaren ATV’de yayınlanacak.



İlber Ortaylı ile ‘Tarih Atölyesi’

Dünyaca ünlü tarih profesörü İlber Ortaylı, Tarih Atölyesi sohbeti için İzmir’e geliyor. Tarih konusuna ilgi duyuyor, araştırmacı ve meraklı iseniz; ‘nerden geldik, nereye gidiyoruz ve tozlu geçmişin dehlizlerinde keşfimizi bekleyen kimliklerimiz, kimliğimiz’ sorularına cevap arıyorsanız 29 Ocak Cuma günü Prof. Dr. İlber Ortaylı moderatörlüğündeki Tarih Atölyesi’ni kaçırmayın. On-Art İletişim Danışmanlığın terasında gerçekleştirilecek, ‘geleceğe ışık tutan, geçmişe dair’ tarih sohbetine doyama-yacaksınız. On-Art İletişim Danışmanlık Art 10 Fikir Atölyeleri

29 Ocak Cuma 18:30-20:30 Gündoğdu Meydanı No: 188/1 Kat:8 Daire: 8 Alsancak-İzmir Katılım ücreti: 290.-TL’dir.