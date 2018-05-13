Liderlik temelini hep anneler atar

Yönetici koçluğu ve yönetim danışmalığı yapıyor, liderlik eğitimleri veriyorum. Uzmanlık alanım için kısaca liderlik diyebiliriz. Ve ben inanıyorum ki iyi yetiştirilmiş her çocuk büyük oranda lider olma potansiyeli taşır ve liderliğin temellerini ilk anneler atar.

Elbette doğuştan getirdiğimiz kişilik özelliklerimiz bazı liderlik fonksiyonlarını daha rahat veya daha zor hayata geçirmemize neden olur.

Ama şu bir gerçek ki, liderlik bir yetenek değil, bir yetkinlik olduğu için herkes liderlik özelliklerini geliştirebilir. İşte annelerin rolü tam da burada başlar.

Çünkü bir çocuğun gördüğü, yakından tanıdığı ilk lider annesidir. Hem annesinin liderlik etme tarzını rol model alır hem de çocukken özellikle annesi tarafından kendisine söylenen ve öğretilmeye çalışılan pek çok şey aslında nasıl iyi bir lider olabileceği konusunda yol gösterici niteliğindedir.

***

Çocukken bize söyledikleri sözleri hatırlayalım, bakalım annelerimiz liderliğin temellerini nasıl atıyorlarmış?

Annelerin ilk öğrettikleri cümlelerin başında teşekkür etmek gelir. Teşekkür etmek, iş hayatının olmazsa olmazlarından biridir. Takdir ve geri bildirim yetkinliklerinin bazıdır.

Annelerin sıklıkla öğütledikleri bir diğer şey ise çocuklarının daha çok dinlemeleri, daha az konuşmalarıdır. Ayrıca çocuklarının durmaksızın soru sormalarına izin verirler, meraklarını giderirler.

Doğru dinlemek, diğerlerinin görüşlerini almak, bildiklerini sorgulamak ve soru sormasını bilmek başarılı liderlerin en önemli yetkinliklerindendir.

Nazik olmak ve paylaşmak da yine annelerin üstünde en çok durdukları konulardan biridir. Pozitif liderin en önemli özelliklerinin başında diğerlerine ve doğaya karşı nazik olmak, bildiklerini paylaşmak, gelişime katkı sağlamak, bütünün iyiliği için çalışmak gelir.

Çocukların dünyasında birçok şey oyunla alakalıdır. Hayal ederken oyunlardan faydalanırlar, yaratıcılıkları gelişir ve oyun oynarken hata yapmaktan korkmazlar.

Süper kahramanlar olur dünyayı kurtarır, diğerlerine yardım ederler. Çocukken oyun oynarken yaptığımız gibi iş hayatı da hayal kurmak, yeni fikirlerin oluşmasına, yaratıcılığı kullanmaya gayret etmek, hayalleri hedeflere dönüştürmek, hayallerimizi diğerlerine inandırmak ve onları da dahil ederek hayata geçirmekle geçer.

Sadece annelerinde değil tüm aile bireylerinin, öğretmenlerin çocuklara öğrettiği birçok şey, biz eğitmenlerin bireylere iyi bir lider olabilmeleri için kazandırmaya çalıştığımız yetkinlikler arasındadır. Kuşkusuz hepsinin içinde annelerin rolü oldukça önemli ve etkilidir.

Cass tereyağı

Anne yemeği efsanesine harika bir örnek olan; en güzel yemeklerini içine sevgisini, şefkatini, hamaratlığını, görgüsünü, bilgisini koyarak yapan bir anneden Kadriye Uysal’dan enfes yemek tarifleri öğrenmeye ne dersiniz?

Kemik İliği Transplantasyon ve Onkoloji Kurma ve Geliştirme Vakfı (KİTVAK) Mütevelli Heyet üyesi de olan Kadriye Uysal tarafından kaleme alınan Cass Tereyağ yemek kitabı mutfağınızın vazgeçilmezi olacak. Kitabın bir de sosyal sorumluluk tarafı var; enfes tarifleri, dolayısıyla yemek kültürünü öğrenirken KİTVAK’a da bağışta bulunmuş olacaksınız.

Annemin ve tüm annelerimizin anneler gününü kutlarım. Başımızın tacı, midelerimizin bayram sebebisiniz.