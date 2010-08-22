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    HaberlerSezin Sivri Maldivler değil, 7800 Çeşme
    Sezin Sivri

    Sezin Sivri

    sezin.sivri@yahoo.com.tr

    Maldivler değil, 7800 Çeşme

    22 Ağustos 2010

    7800’ün Beach Club’ı bu yaz en keyif aldığım plajların başında geliyor. Çeşme’nin en güzel koylarından Boyalık’ta yeralan beach club, Maldiv’leri anımsatan bir görünüme sahip. Mekanın denizi, kumu ve iskelesi bir harika.
    Akşam üstü Beach Bar’ında çalan güzel müzikler eşliğinde içkinizi yudumlamak çok keyifli. Restoranı açık havada olduğu için biraz sıcak olsa da yemekleri gayet güzel.
    Beach Club’ın çimlerinde pilates hocaları Pelin ve Çetin Cin Çifti eşliğinde grupça yapılan “pilates flex” derslerine katılabilirsiniz. Body flex çubukları ile yapılan “plates flex” dersleri ile tatilde de formunuzu korumanız mümkün.
    Konforu ile sıradanlıktan uzak, sakin ama eğlenceli bir gün geçirmek isteyenlere ayrıcalıkları ile farklı bir mimariye sahip olan 7800 Çeşme’nin Beach Club’ını tavsiye ederim.
    Maldivler değil, 7800 Çeşme
    Hafta sonu Beach Club’ın giriş fiyatı 30 TL. Sakarya Mahallesi 3424 Sokak No: 5 35930 Çesme, İzmir Türkiye + 90 (232) 712 00 www.7800cesme.com

    Di Caprio’lu Inception’ı izlemelisinizMaldivler değil, 7800 Çeşme
    Leonardo Di Caprio’nun baş rolünü oynadığı “Inception” yani “Başlangıç” filmini muhakkak izlemelisiniz desem abartmış olmam. “İnsanın gerçek yaşamına etki edebilecek, kişiliğini değiştirecek bir fikri rüya aracılığı ile o insanın beynine yerleştirebilmek mümkün mü?” sorusundan yola çıkarak seyirciyi düşündürmek için çekilmiş film, son zamanlarda izlediğim en iyi yabancı film diyebilirim.
    Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de büyük ilgi gören film izleyen herkesin rüyalara bakışını değiştirdi. Filmde, başkalarının rüyalarına girerek zihnine müdahale edebilen bir adamın ilginç öyküsü anlatılıyor. Leonardo DiCaprio’nun oynadığı “Dom Cobb” karakteri; çok yetenekli bir hırsız, uzmanlık alanı ise zihnin en savunmasız olduğu rüya görme anında, bilinçaltının derinliklerindeki değerli sırları çekip çıkarmak ve onları çalmak... Kaçırmayın, mutlaka izleyin!

    Merak ettiklerimMaldivler değil, 7800 Çeşme
    * 40 derece güneşin altında nasıl güneşlenilir? Bronzlaşmak bu kadar mühim bir şey mi?
    * Bir zamanlar yüzüne bakmadığımız Roze şaraplar, Blush’lardan sonra sıcak şarap akımı da başlar mı?
    * Herkes yazın evlenmek, hafta sonu yaz akşamlarımızı düğünlerle doldurmak zorunda mı?
    * Yabancı çocuklar Türk çocuklarına oranla neden daha az ağlar?
    * Açık büfe herkesin mi gözünü döndürür?
    * Çocuk yapmanın da mı modası var?
    * Cep telefonu aslında bir bağımlılık mı? Yakında onunda bir ilacı, tedavisi çıkar mı?
    * Neden, hurma yemek Ramazan dışında aklımıza gelmez?

    Sezin Sivri

    Sezin Sivri

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