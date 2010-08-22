Maldivler değil, 7800 Çeşme

7800’ün Beach Club’ı bu yaz en keyif aldığım plajların başında geliyor. Çeşme’nin en güzel koylarından Boyalık’ta yeralan beach club, Maldiv’leri anımsatan bir görünüme sahip. Mekanın denizi, kumu ve iskelesi bir harika.

Akşam üstü Beach Bar’ında çalan güzel müzikler eşliğinde içkinizi yudumlamak çok keyifli. Restoranı açık havada olduğu için biraz sıcak olsa da yemekleri gayet güzel.

Beach Club’ın çimlerinde pilates hocaları Pelin ve Çetin Cin Çifti eşliğinde grupça yapılan “pilates flex” derslerine katılabilirsiniz. Body flex çubukları ile yapılan “plates flex” dersleri ile tatilde de formunuzu korumanız mümkün.

Konforu ile sıradanlıktan uzak, sakin ama eğlenceli bir gün geçirmek isteyenlere ayrıcalıkları ile farklı bir mimariye sahip olan 7800 Çeşme’nin Beach Club’ını tavsiye ederim.



Hafta sonu Beach Club’ın giriş fiyatı 30 TL. Sakarya Mahallesi 3424 Sokak No: 5 35930 Çesme, İzmir Türkiye + 90 (232) 712 00 www.7800cesme.com

Di Caprio’lu Inception’ı izlemelisiniz

Leonardo Di Caprio’nun baş rolünü oynadığı “Inception” yani “Başlangıç” filmini muhakkak izlemelisiniz desem abartmış olmam. “İnsanın gerçek yaşamına etki edebilecek, kişiliğini değiştirecek bir fikri rüya aracılığı ile o insanın beynine yerleştirebilmek mümkün mü?” sorusundan yola çıkarak seyirciyi düşündürmek için çekilmiş film, son zamanlarda izlediğim en iyi yabancı film diyebilirim.

Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de büyük ilgi gören film izleyen herkesin rüyalara bakışını değiştirdi. Filmde, başkalarının rüyalarına girerek zihnine müdahale edebilen bir adamın ilginç öyküsü anlatılıyor. Leonardo DiCaprio’nun oynadığı “Dom Cobb” karakteri; çok yetenekli bir hırsız, uzmanlık alanı ise zihnin en savunmasız olduğu rüya görme anında, bilinçaltının derinliklerindeki değerli sırları çekip çıkarmak ve onları çalmak... Kaçırmayın, mutlaka izleyin!